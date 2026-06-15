ITコンサルティングおよびソフトウェア開発を展開する株式会社CBIT(本社：東京都千代田区、代表取締役：大竹 浩)は、企業内に蓄積されたFAQ、マニュアル、社内文書などの情報資産を生成AIが効果的に活用し、問い合わせ削減と組織の知識共有をスムーズにするナレッジ共有基盤「Wisbit(ウィズビット) AI×FAQ」を2026年6月15日より提供開始いたします。

Wisbit AI×FAQは、マニュアルや社内文書からFAQを自動生成し、検索・活用・改善までを支援することで、企業内の問い合わせ対応や情報共有における課題解決を目指すサービスです。





6月15日Wisbit AI×FAQリリース





■市場背景

近年、多くの企業で生成AIを活用した業務効率化が進む一方、実際の運用現場では新たな課題にも直面しています。

「最新のAIツールを導入したものの、思ったように必要な情報へたどり着けない」

「同じ質問が繰り返され、特定の担当者に業務が集中してしまう」

こうした課題の背景には、組織内に蓄積された情報の分散や、情報の更新・管理が十分に行き届かない現実があります。

せっかく導入したツールも、参照する情報が整理されていなければ十分な効果を発揮できず、やがて活用されなくなってしまうケースも少なくありません。

企業が保有する情報資産を、いかに継続的に活用できる状態に保つか。

その重要性は、生成AI時代を迎えた今、ますます高まっています。









■開発背景

当社は2012年より、クラウド型FAQシステム「ナレッジリング」を提供してまいりました。

ナレッジリングは、コールセンターや社内ヘルプデスクを中心に、多くの企業で活用されており、FAQによる自己解決促進やナレッジ共有の仕組みづくりを支援してきました。

その中で、私たちは数多くの現場の声に触れてきました。

「日々の業務対応に追われ、そもそもFAQを作る時間がない」

「組織変更やルール改定が頻繁で、FAQの更新が追いつかない」

「せっかく作っても内容が古くなり、結局人に聞いた方が早くなってしまう」

企業の中には、本来多くの価値ある知識やノウハウが存在しています。

しかし、それらを人の手だけで整理し、更新し続けることには限界があります。

情報が必要な人に届かなければ、それは存在していないのと同じです。

私たちは13年以上にわたりFAQ運用の現場と向き合う中で、「FAQを作ること」以上に、「必要な情報を必要な人へ届け続けること」の難しさを実感してきました。

Wisbit AI×FAQは、こうした現場の課題を解決するために開発されたサービスです。

単にFAQを検索する仕組みを提供するのではなく、企業内に蓄積された文書資産を活用しながら、ナレッジが継続的に活用される環境づくりを支援します。









■「Wisbit AI×FAQ」が選ばれる4つの強み

1. 【運用の自動化】資料の投入だけで、FAQを自動生成

マニュアルや規程集、業務手順書などのドキュメントをシステムにアップロードするだけで、AIが文脈を深く解析し、FAQを自動生成します。FAQ作成の工数を削減し、公開後も運用しやすいFAQ環境を実現します。





AIが文書からFAQを 短時間で自動生成





2. 【安心のガバナンス】「AI任せ」にしない、企業の信頼性を守る承認ワークフロー

どれだけAIが便利であっても、不正確な回答が現場に流れては重大なリスクにつながります。特にセキュリティや正確性を重視する情報システム部門やBPO現場のニーズに応え、「AIが生成・更新したFAQを、人間の管理者がレビュー(確認・承認)してから公開できる」ワークフローを搭載。AIの手軽さと、人間による確かなガバナンスを両立させ、安全な運用を実現します。





3. 【言葉の揺らぎを克服】意図を汲み取る「ハイブリッド検索」で利用者を迷わせない

キーワードの完全一致だけでなく、質問者の「意図」や「文脈」を理解するAI検索(ベクトル検索)を組み合わせたハイブリッド検索を採用しました。「正式名称がわからない」「どの資料に書いてあるか見当がつかない」といった、現場でよく発生する言葉の表記揺れがあっても、利用者を目的の情報へとスムーズにナビゲートします。





必要な情報がすぐに見つかる “ハイブリッド”検索





4. 【導入から定着までの伴走】ノウハウを凝縮した「初期構築・運用サポート」

「何から手をつけたらいいかわからない」という企業のために、導入初期の文書整理からFAQ構築までを手厚くサポートします。私たちが「ナレッジリング」の提供を通じて長年培ってきたFAQ運用の実践的なノウハウを活かし、ツールを導入して終わりにさせない、確実な立ち上がりと定着化を支援します。





使われるFAQを実現するための 高性能な分析機能





■想定される活用シーン

【コールセンター・BPO事業者】

クライアント企業のキャンペーン変更や規約改定が頻繁に発生しても、新しい資料を読み込ませるだけでオペレーターへ最新ナレッジを即座に共有。誤案内リスクを低減し、新人の研修期間も大幅に短縮します。





【社内ヘルプデスク・総務・人事部門】

社内ツールの導入や制度改定のたびに殺到する「よくある質問」への対応を劇的に削減。業務の属人化を解消し、本来集中すべきコア業務の時間をメンバーに取り戻します。





【情報システム部門】

パスワードの初期化やアカウント申請といった、毎日繰り返される定型問い合わせの一次対応をAIが代替。現場の自己解決力を高め、情報システム担当者のリソースを解放します。









■今後の展望

株式会社CBITは今後、FAQやマニュアルの領域に留まらず、企業内に蓄積されたあらゆる形式の「知識」と「経験」をシームレスにつなぎ、誰もがその恩恵を受けられる環境づくりを目指してまいります。「Wisbit」シリーズとして、ナレッジマネジメント領域における機能をさらに拡充し、働く人々が「調べ物」や「同じ説明の繰り返し」に時間を奪われず、よりクリエイティブな業務に向き合える社会の実現に貢献してまいります。









■サービス概要

サービス名 ： Wisbit AI×FAQ

提供開始日 ： 2026年6月15日

サービスURL： https://wisbit.net/service/ai-faq/

対応領域 ： 社内FAQ、ヘルプデスク、ナレッジ共有、問い合わせ削減支援









■株式会社CBIT 会社概要

会社名 ： 株式会社CBIT

代表者 ： 大竹 浩

本社 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-9-8 ユニオンビル細野 8F

設立 ： 平成3年1月

資本金 ： 10,000,000円

事業内容： ITコンサルティング業務

ソフトウェア開発業務

サポートデスク業務

クラウドサービス業務

技術者派遣業務(一般労働者派遣事業【許可番号 派13-306211】)

URL ： https://cbit.co.jp/