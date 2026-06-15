累計33,000食を突破した猫様専用の乳酸菌サプリメント『Catlogケア乳酸菌』、Catlogをまだご利用されていない方でも購入可能に！

株式会社RABO

猫様・ワンちゃん専用のサービス『Catlog（キャトログ）』『Pawlinq（パウリンク）』を運営する株式会社RABO（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊豫 愉芸子、以下「RABO」）は、これまでCatlogのご利用者様限定で販売していた、累計33,000食を突破した猫様専用の乳酸菌サプリメント『Catlogケア乳酸菌』について、2026年6月15日（月）より、Catlogストア（https://rabo.cat/catlog/product/catlog-care/probiotics/standard/）にてCatlogをまだご利用されていない方でも購入できるようになったことをお知らせいたします。

本製品は、約6,000株の乳酸菌から猫様の免疫機能に着目して候補を絞り込み、約300匹の猫様による実食試験で選び抜いた、まさに猫様のための一品です。これまでCatlogシリーズをご利用いただいている猫様には、愛猫のストレススコアや排泄、睡眠などに関する膨大なデータをもとにパーソニャライズされた『Catlogケア乳酸菌』をお届けしていましたが、この度すべての猫様にご提供を開始いたしました。

また、多くのご要望にお応えしてAmazonと楽天市場での取り扱いも開始いたしました。今後、ドン・キホーテをはじめとした小売店での取り扱いも予定しており、順次拡大予定です。

■ 『Catlogケア乳酸菌』について

乳酸菌は様々な食品やサプリメントに配合されて活用されており、その得意分野は「おなかの健康維持」にとどまらず、「ストレスの緩和」「睡眠の質の改善」「スキンケアやエイジングケア」「免疫機能のサポート」など多岐にわたります。近年では、猫様の健康習慣にも乳酸菌は広く使用されており、Catlog利用者を対象とした調査では回答者の半数以上が「これまでに猫様用の乳酸菌製品を利用したことがある」と回答するなど、猫様用乳酸菌製品への飼い主さんの強い関心がうかがえます。

一方で、市販の猫様向け乳酸菌製品の中には、人間向けに開発された乳酸菌を猫様向けに転用したものは少なくありません。「製品に含まれる乳酸菌が猫様向けに開発されたものであるかどうか」が商品選択における重要なポイントと言えます。

RABOは、国内最大級の農研機構乳酸菌コレクション（約6,000株）から選りすぐりの乳酸菌を提供する農研ワンヘルス株式会社と共同研究を実施。猫様専用の乳酸菌を選抜するために、猫様の免疫機能に着目したスクリーニングと、有望な数種類の候補乳酸菌を猫様に食べていただくプログラムを実施しました。本プログラムでは、約300匹のCatlogをご利用の猫様に1ヶ月間乳酸菌を食べていただき、体毛に蓄積されるストレスホルモン（コルチゾール）や、Catlogで取得されるストレススコアや排泄、睡眠などに関するデータを計測。これらのデータに基づいて、猫様にとって最適な乳酸菌を選定し、「Catlogケア乳酸菌」として2025年9月に発売しました。

本製品は、Catlogに蓄積された猫様のデータをもとに、各猫様に合わせて乳酸菌をパーソナライズしてお届けする製品です。そのため発売以来、Catlogご利用者様に向けてアプリ内の「猫市場」にてお届けしてまいりました。この度、「世界中の猫と飼い主が1秒でも長く一緒にいられるように」というミッションのもと、より多くの方にお届けするため、今回の一般販売が決定いたしました。また、多くのご要望にお応えしてAmazonと楽天市場での取り扱いも開始いたしました。今後、ドン・キホーテをはじめとした小売店での取り扱いも予定しており、順次拡大予定です。

※ Catlogシリーズをご利用いただくと、愛猫のストレススコアや排泄、睡眠などに関する膨大なデータをもとにパーソニャライズされた、“その猫様にとって最適な乳酸菌をお選びした” 『Catlogケア乳酸菌』をアプリ内「猫市場」から購入いただけます。愛猫の写真入りオリジナルパッケージでお届けします

※ 各社小売店での取り扱い開始時期は、Catlog公式SNS等でお知らせいたします

■ 商品概要

・商品名：Catlogケア乳酸菌 30日パック

・販売価格：3,498円（税込）

・内容量：1食 0.25g、30食入り

・原材料：デキストリン、乳酸菌

・購入先：

- Catlogストア（https://rabo.cat/catlog/product/catlog-care/probiotics/standard/）

- Amazon（https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4WN56JD）

- 楽天市場（https://item.rakuten.co.jp/catlog/probiotics-standard/）

※ドン・キホーテをはじめとした小売店での取り扱いも開始予定です



すべては、猫様のために。

■「猫の生活をテクノロジーで見守る」Catlog(R) （キャトログ）

大切な愛猫の一生を、すこやかに。Catlogは、ずっと寄り添います。Catlogは、『Catlog』と『Catlog Board』の2つのデバイスで、猫様の日々のデータから行動やコンディションを自動的にAIが解析。難しい健康管理をすることなく、愛猫の調子を直感的に把握。日頃の過ごし方や、体調不良時の通院判断、そして動物病院での診察にも役立ちます。大切な愛猫との日々に、惜しみない愛情を。Catlogは、猫様と飼い主さんの幸せですこやかな日々をサポートいたします。

■ Catlog関連サイト

Catlog公式サイト：https://rabo.cat/catlog

Catlogアプリを体験する：https://rabo.cat/catlog/demo/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/Catlog_RABO

Instagram：https://www.instagram.com/catlog_rabo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@catlog_rabo

LINE：https://lin.ee/pjWQlUc

悔いなき愛を、きみに。



■ 「愛犬の毎日をテクノロジーで見守る」Pawlinq(TM)

大切な愛犬との時間を、1秒も無駄にしない。Pawlinqは、ずっと寄り添います。

首輪型デバイスとアプリが連携し、愛犬の日々のデータから行動やコンディションをAIが自動解析。離れている時間も繋がりを感じられる安心感、体調不良時の通院判断、そして動物病院での診察にも役立ちます。大切な愛犬に、惜しみない愛情を注ぐすべての飼い主さんへ。Pawlinqは、愛犬との幸せですこやかな日々をサポートいたします。

■ Pawlinq関連サイト

Pawlinq公式サイト：https://rabo.cat/pawlinq/

Pawlinq公式ストア：https://rabo.cat/pawlinq/product/

X（旧Twitter）：https://x.com/pawlinq_rabo (https://x.com/pawlinq_rabo)

Instagram：https://www.instagram.com/pawlinq_rabo (https://www.instagram.com/pawlinq_rabo)

LINE：https://line.me/R/ti/p/@589lwpxd

■ RABOについて

商号：株式会社RABO（RABO, Inc.）

代表者：代表取締役社長 伊豫 愉芸子

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-9-19

設立：2018年2月22日（猫の日）

URL：https://rabo.cat

※「Catlog」および「猫様」は、株式会社RABOの登録商標です。

※本リリースの写真を許可なく転載、複製、改変等することはお控えください。