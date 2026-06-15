映画『104歳、哲代さんのひとり暮らし』世界最大級の日本映画祭ニッポン・コネクションでニッポンドックス賞（NIPPON　DOCS　AWARD2026）を受賞！！

株式会社 中国放送

２回の上映はいずれもキャンセル待ちが並ぶほどの満席で、上映中は時に広島以上の笑い声が何度も上がりました。特に、哲代さんがご自身の年齢を忘れて、周りに尋ねるシーンは大爆笑でした。

上映後の質疑応答では、絶え間なく手が上がり、哲代さんがなぜこれほどお元気でいられるのかや、パンデミックの中での撮影の注意点など、多岐に渡る質問があり、映画祭らしい活発なやりとりが交わされました。

ニッポン・ドックス賞は、観客の投票で決まります。投票を終えたばかりの方々からは熱い感想をいただき、哲代さんの魅力・映画の世界が深く理解されていることがわかりました。多くはドイツ人で、幅広い年齢層の人たちでしたが、口々にご自身の親や祖父母のどこかが「哲代さんに似ている」と話されるのが印象的でした。また、「高齢化は世界中の関心事だから、この映画は世界中で観られるべきだよ！」という励ましの声もいただきました。

このもようは、近々RCCテレビの情報ワイド番組「イマナマ！」で放送する予定です。

ニッポン・コネクション（６/２～7ドイツ・フランクフルトで開催）

NPO法人「ニッポン・コネクション」の主催で2000年に始まり、今では世界最大級の日本映画のプラットフォームに発展した映画祭。今年は13カ所で日本文化を紹介する80以上のイベントを実施。6劇場で145本の映画を上映。世界中から集まるゲストは200人以上。地元住民を中心とする約120人のボランティアに支えられて、参加者は２万1000人（速報値）と、過去最多を更新。

なお今年のライジングスター賞は、俳優の山田杏奈さんに贈られました。

◆映画『104歳、哲代さんのひとり暮らし』概要

広島県尾道市。自然豊かな山あいの町で100歳を超えてひとり暮らしを続けている石井哲代さん。小学校の教員として働き、退職後は民生委員として地域のために尽くしてきました。83歳で夫を見送ってからは、姪や近所の人たちと助けあい、笑いあいながら過ごしています。いりこの味噌汁を作り、家の周りの草をとり、お茶を囲んでご近所さんと語り合う。時には体調を崩して病院にお世話になることもありますが、年齢を重ねてできないことが増えても、哲代さんは自分を上手に励まし、自由な心で暮らしをしなやかに変えていきます。なんでも美味しく、誰とでも楽しく、いつだってご機嫌に。そんな哲代さんの101歳から104歳までの日々をみつめたドキュメンタリーです。

出演：石井哲代ほか

ナレーション：リリー・フランキー

監督・編集：山本和宏 撮影：的場泰平 筒井俊行 音響効果：金田智子 整音：富永憲一

プロデューサー：中村知喜 古田直子 出雲志帆 高山英幸 統括プロデューサー：岡本幸

制作：RCC 協力：RCCフロンティア 公益財団法人 民間放送教育協会 中国新聞社

後援：広島県 尾道市 府中市 配給：リガード

2024／日本／94分／ドキュメンタリー／(C)「104歳、哲代さんのひとり暮らし」製作委員会

公式サイト https://rcc.jp/104-hitori/

●画像、プレス、予告編、本編より未公開映像などダウンロードURL

https://drive.google.com/drive/folders/1cNbWfzBM1C0IhZwsx3cQwkbuurutwuf0?usp=drive_link

(C)「104歳、哲代さんのひとり暮らし」製作委員会

老いを受けとめ、自由な心で変えていく暮らし。

自然豊かな尾道での104歳のひとり暮らしが、観客動員８万人超の異例のヒット！

人生100年時代のモデルとして広島県内の新聞やテレビで紹介されてきた石井哲代さん。老いてなお、ご機嫌に生きる哲代さんの人生哲学に多くの共感が寄せられ、全国での動員数は、自主上映を含めて８万人を突破（2026年５月22日時点）。ドキュメンタリー映画としては異例のヒットを記録しています。また、人生の酸いも甘いも上手に味わう前向きな姿勢とユーモアあふれる言葉を紹介した書籍『102歳、一人暮らし。哲代おばあちゃんの心も体もさびない生き方』『103歳、名言だらけ。なーんちゃって』（共に石井哲代・中国新聞社著、文藝春秋刊）は累計22万部(2026年2月時点)を超えるベストセラーとなり、韓国語・英語・ドイツ語に翻訳され、世界でも共感を呼んでいます。