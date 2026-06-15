有田みかん共選協議会は「有田みかん」を広くPRして頂ける「有田みかん大使」を募集いたします。

和歌山県農業協同組合

有田みかんの更なるブランド力向上に努める有田みかん共選協議会は、全国に広く有田みかんの魅力を発信する活動のお手伝いをして頂ける、「有田みかん大使」を募集いたします。「有田みかん大使」の募集は今年で１２期目を迎えます。

子供のころから有田みかんに親しんでいただけた方で、その魅力について発信力のある方を求めています。

募集期間は２０２６年７月１７日（金）応募用紙到着分まで。

地域団体商標制度＝特許庁が地域名と商品・サービス名を組み合わせてブランドとして活用する商標登録

主な募集要項

◆募集人数：若干名

◆応募資格：

（１）満18歳以上（2026年4月1日現在）の方。

（２）協調性に富み、明朗な方。

（３）主催者が随時指定するＰＲ業務に従事していただける方。

（４）SNS等での情報発信が得意な方。

◆任期：2027年3月31日（水）まで（約7カ月間）

◆賞金：任期満了後、100,000円の賞金

※自己都合により活動日数が少ない場合は、減額の可能性があります。

◆募集期間：2026年6月15日（月）～2026年7月17日（金）まで〈必着〉

◆応募方法：

「有田みかん大使」募集ホームページより、下記いずれかの方法で応募。

（１）応募用紙をダウンロードし、応募用紙に所定の事項を記入し、写真（最近3か月以内に撮影した上半身が写ったＬ判カラー写真）を貼付し応募。

（２）応募フォームに所定の事項を入力し、写真（最近3か月以内に撮影した上半身が写ったカラー写真）をアップロードして応募。

◆審査方法：書類審査／2026年7月21日（火）より（予定）

：最終審査／2026年8月6日（木）（予定）

面接会場：和歌山県ＪＡビル

お問い合わせ先（応募先）

〒６４０-８３３１ 和歌山県和歌山市美園町五丁目１番地の１

ＪＡわかやま販売部果実販売課「有田みかん大使」事務局

TEL：０７３-４８８-５５８１（平日月～金 １０時～１６時）

「有田みかん大使」募集ホームページ（6月11日から）

URL：https://www.ja-wakayama.or.jp/

2026年度有田みかん大使募集ポスター