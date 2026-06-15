ホースカルチャーブランド「EQUUS」、英国・ロイヤルアスコットの最高峰レース「GI」に挑むスプリントホース・ルガルとコラボ！「ブリティッシュグリーン」を纏った限定・記念コラボTシャツを発表

株式会社Y

株式会社Yが展開する、馬事文化を軸としたカルチャーブランド「EQUUS（エクウス）」は、2026年6月20日に英国・アスコット競馬場で開催され、最高峰のレースとされる・GI（ジーワン）競走「クイーンエリザベス2世ジュビリーS（芝・直線1200m）」への出走を予定している、日本の短距離界を代表するスプリントホース・ルガルとのコラボレーションアイテムを発表いたします。

ロイヤルアスコットは、英国王室ゆかりの競馬の祭典として知られ、競馬のみならず馬事文化や社交文化を象徴する英国屈指の伝統行事として親しまれています。

特別プロジェクトの背景：アスコットの伝統と世界の舞台への挑戦

ロイヤルアスコットが開催されるアスコット競馬場。写真：Fabiopao/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0（改変なし）女王陛下をお送りした王室馬車。写真：Steve F/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0（改変なし）

本企画では、英国競馬を象徴するアスコットの格式と、日本を代表するスプリンターとして世界へ挑戦を続けるルガルのストーリーを背景に、クラシックなブリティッシュグリーンをロゴタイプや英文メッセージに採用した、限定の記念コラボレーションTシャツを制作いたしました。

Lugal × EQUUS 限定・記念コラボTシャツ

本アイテムは、ルガルの英国GI挑戦を応援する特別プロジェクトとして企画されたもので、鮫島克駿騎手、杉山晴紀調教師、馬主の江馬由将氏、生産牧場関係者をはじめとするルガルチームへ進呈した特別仕様のアイテムです。

「オーシャンステークス」出走前のルガル（2026年2月28日・中山競馬場内パドック）

デザインには、アスコットが育んできた伝統と品格、そして馬と人をつなぐカルチャーブランドであるEQUUSが、アパレルを通じて表現する「Effortless Luxury（自然体の上質）」の哲学を融合。競馬文化への敬意と現代的なライフスタイルを結びつける一着として、競馬ファンのみならず、上質なファッションを愛する方々にもお楽しみいただけるデザインに仕上げました。

英国馬事文化を連想させる「ブリティッシュグリーン」をロゴタイプや英文メッセージに採用

Run Fast,

Stay Cool,

Rule the Royal Turf.

疾風のごとく。

冷静に。

王者のターフを統べよ。

“Royal” には、ロイヤルアスコットという特別な舞台への敬意と、シュメール語で「王」を意味する馬名「LUGAL」へのオマージュを込めました。

また、本アイテムは、EQUUSが今後展開していくアパレルラインの第一弾として発表する記念すべき一着でもあります。今後はアパレルをはじめとするさまざまなプロダクトを通じて、馬と人をつなぐ新たなカルチャーを提案していきます。

EQUUSは、馬を競技や鑑賞の対象としてではなく、人の学びや文化、ライフスタイルを豊かにする存在として捉えています。本プロジェクトを通じて、競走馬たちの現役時代の輝きに敬意を表するとともに、引退後の馬たちが新たな役割の中で活躍し続けられる未来にも目を向け、馬と人との持続可能な関係づくりを目指してまいります。

なお、本コラボレーションアイテムは、2026年夏季よりEQUUSオンラインストアにて数量限定で販売を予定しております。販売時期や詳細については、EQUUS公式Instagram等を通じて順次ご案内いたします。

コラボレーションアイテム概要

■商品名：Lugal × EQUUS 限定・記念コラボTシャツ

■企画内容：ルガルの英国GI挑戦を応援するコラボレーション企画

■チーム進呈版：ルガルチームへ進呈した特別仕様アイテム（非売品）

■一般販売版：2026年夏季・限定販売予定

■販売場所：EQUUSオンラインストア（ローンチ予定）

■公式Instagram：@equus.japan

※一般販売の数量や具体的な発売日等の詳細は、公式Instagram等にて順次お知らせいたします。

プロフィール

【ルガル（LUGAL）について】

父ドゥラメンテ、母アタブの血統を持つ日本の競走馬。馬名の「LUGAL」は、シュメール語で「王」を意味します。2024年の「シルクロードステークス（GIII・ジースリー）」で重賞初制覇を果たし、同年秋には「スプリンターズステークス（GI）」を制覇。さらに2024年度JRA賞最優秀スプリンターにも選出され、日本のスプリント界を代表する一頭として確かな地位を築いてきました。2026年3月にはドバイの「アルクオーツスプリント（GI）」で2着に好走し、世界の強豪を相手にその力を証明。そして2026年6月、次なる舞台として英国・アスコット競馬場で開催される「Queen Elizabeth II Jubilee Stakes（GI）」へ挑みます。



【EQUUS（エクウス）について】

株式会社Yが展開する、馬事文化を軸としたカルチャーブランド。馬の美しさ、知性、身体性、そして人との関係性に宿る豊かな価値を、馬に関わる技能教育と人の学びや成長を支える馬介在学習を統合した「Horse Education」、アパレルをはじめとするプロダクトなどを通じて、現代のライフスタイルへと接続していきます。アパレル領域では、「Effortless Luxury（自然体の上質）」をコンセプトに、馬のある文化を日常に取り入れるための、洗練されたプロダクトを展開していく予定です。

【本件に関するお問い合わせ先、および会社概要】

運営会社名：株式会社Y

代表者名：大石由紀

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目

運営会社ウェブサイト：https://startwith-y.com

運営ブランド：EQUUS（エクウス）

公式Instagram：@equus.japan

メールアドレス：contact@equus.co.jp