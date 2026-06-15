ビタミンB1主薬製剤「チアビタミン錠B」30錠入を6月15日より新発売

佐藤薬品工業株式会社



佐藤薬品工業株式会社（本社：奈良県橿原市 代表取締役：佐藤雅大）は、令和８年（2026年）6月15日（月）、ビタミンB1主薬製剤「チアビタミン錠B」（第3類医薬品）30錠入を新発売します。これまで「チアビタミン錠B」は60錠入のみの販売でしたが、この度新たに、初めての方により手に取っていただきやすい容量として30錠タイプをラインナップに追加しました。

チアビタミン錠B（第３類医薬品） 30錠入



商品名：チアビタミン錠B（第３類医薬品）

内容量：30錠（30日分）

販売価格：税込1,518円（税抜1,380円）

「チアビタミン錠B」は、1錠にフルスルチアミンを一般用医薬品最大量※1の100mg配合したビタミンB1主薬製剤です。体がだるい、重いと感じる疲れや眼精疲労に、１日１回１錠※2で効果を発揮します。寝ても疲れがとれない方、以前より疲れがとれにくいと感じる方、つらい肩こり、腰痛、目の疲れをとりたい方におすすめです。

「チアビタミン錠B」30錠入タイプは、昨年、モニター試用者を対象に実施した調査※3で「どんな症状の時に『チアビタミン錠B』を服用したいと思いましたか。」の質問に対して、67.6％（575名）が「スマートフォン使用時の『目の疲れ』」と回答したことから、「スマホ疲れ※4にビタミン！」をキャッチコピーに、スマホの長時間使用による目の疲れや目のかすみが気になる人をターゲットとしたドラッグストア店頭でのプロモーション展開を順次開始していきます。

当社は、今後もライフスタイルに寄り添った商品開発を通じて、心身の健康維持をサポートしていきます。

チアビタミン錠B 30錠入 店頭什器

※1一般用医薬品ビタミンB1主薬製剤の承認基準最大量（承認基準とは、厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲） ※2成人（15歳以上） ※3調査期間：2025年6月16日～7月16日、調査対象：全国男女850名の「チアビタミン錠B」モニター試用者、調査方法：インターネット調査、調査機関：株式会社エクスクリエ（テンタメ調べ） ※4眼精疲労（慢性的な目の疲れや目の奥の痛みなど）

【製品概要】

■製品名 チアビタミン錠B（第3類医薬品）

■効能・効果

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）

脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

■用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉 用法・用量を厳守してください。

■成分・分量 1錠（成人の1日服用量）中

【さとやくオンラインショップのご案内】

「チアビタミン錠B」はさとやくオンラインショップで販売しております。さとやくオンラインショップでは、ヘルス&ビューティーケアに関する多彩な商品を取り揃えていますので、ぜひお立ち寄りください。https://www.satoyaku.jp

【会社概要】

社名：佐藤薬品工業株式会社

本社所在地：奈良県橿原市観音寺町9番地の2

代表取締役：佐藤雅大

設立： 1951年4月30日

事業内容： 医薬品の製造販売及び健康食品・化粧品の企画販売

HP：http://www.sato-yakuhin.co.jp/about/company