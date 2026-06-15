【日本初上陸】高さ70cm・車幅79cm、チェコの電動スキッドステアローダーブランドFIRSTGREENの超小型モデル「Walleat（ウォーリート）」国内販売開始

ガデリウス株式会社Walleat は、極めて狭い場所や危険区域での作業を可能にする、次世代の超小型電動ローダーです。

ガデリウス株式会社(https://www.gadelius.com/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：ヨスタ・ティレフォーシュ）建設機械部は、日本初上陸となるチェコ共和国の電動建機メーカー FIRSTGREEN Industries社(https://first.green/en) の 完全電動・リモートコントロール式スキッドステアローダー「Walleat（ウォーリート）」シリーズを中心に5ラインの製品の販売を、日本市場において開始します。

FIRSTGREEN製品は、完全電動化とリモートコントロール技術を通じて、プラント(製鉄所・セメント)・建設・解体・土木・インフラ保全分野における安全性向上、省人化および脱炭素化を支援します。

「Walleat（ウォーリート）」は、狭小空間や作業条件の厳しい現場で活躍する、次世代の超小型バッテリー式スキッドステアローダーです。

Walleat以外のラインナップ 左から、Mini-z、CBL、Elise700、Elise1200スキッドステアローダー：ベルトコンベア下の限られたスペースで、リモートコントロールにより清掃作業を行うWalleat（ウォーリート）

「Walleat（ウォーリート）」は、キャビンを持たない完全電動・リモートコントロール式スキッドステアローダーです。

高さわずか70cm・車幅79cmの超コンパクト設計ながら、最大300kgの積載能力を実現。

排ガスを一切発生させない完全電動仕様に加え、最大50m離れた場所からリモートコントロールが可能です。オペレーターが機体に近づくことなく作業を行えるため、屋内作業や作業条件の厳しい現場での作業において、安全性の向上と作業負荷の軽減を実現します。

■背景：日本の現場が抱える課題

プラント(製鉄所・セメント)・建設・解体・土木・インフラ保全では、以下のような課題が顕在化しています。

・ 屋内や密閉空間、市街地での排ガス・騒音問題

・ 作業条件の厳しい現場での作業における作業員の安全確保

・ 人手不足・熟練作業者不足

・ 脱炭素への対応

「Walleat（ウォーリート）」は、これらの課題に対する具体的なソリューションとして開発されました。

■「Walleat（ウォーリート）」の主な特長

・高さわずか 70cm の超低車高、車体幅79cmで、天井の低い現場や狭小スペースに対応

・最大300kgの積載能力を持つパワフルなバッテリー駆動

・遠隔操作最大 50m で、安全な位置から作業可能

・静音・無排ガスで、市街地や屋内・地下作業にも最適

・トンネル・地下工事・解体・プラント内作業など “人が入りにくい領域” をカバー

【デモレポート】完全電動・リモートコントロール式スキッドステアローダー「Walleat（ウォーリート）」実機を寒川で展示

ガデリウス株式会社は、日本初上陸となる完全電動・リモートコントロール式スキッドステアローダー「Walleat（ウォーリート）」を神奈川県寒川町で初公開し、デモンストレーションを実施しました。

本デモンストレーションでは、高さわずか70cm・車幅79cmの超小型設計を特長とする「Walleat（ウォーリート）」の実機を用い、資材・機材の搬送作業を想定したデモ運転および機材展示を行いました。

実際に稼働する様子を通じて、リモートコントロールによる安全性や取り回しの良さをご確認いただく機会となりました。

■デモで紹介した活用例

・資材・機材の搬送作業を想定したデモ運転

・リモコン操作を用いた作業のデモンストレーション

参加者からは、実機サイズ感や操作性について、現場導入を想定した視点での確認が行われるなど、日本市場における具体的な活用イメージを共有する場となりました。

■デモ体験者の声

「ベルトコンベア下の清掃作業に活用できそうです。操作がシンプルで扱いやすく、現場作業にも十分対応できるパワーがあり、実際の現場での活用を具体的にイメージすることができました。」

― 製鉄業関係者

「地下や屋内などの狭い作業空間でのニーズがありそうです。コンパクトな機体のため地下の狭い場所にも搬入しやすく、これまで提案が難しかった現場向けのレンタル機として期待できます。排気ガスが出ない点も大きなメリットだと感じました。」

― レンタル業関係者

「現在は地下工場内の清掃作業に油圧ショベルを使用していますが、Walleatのようなコンパクトな機械で代替できれば、現場運用の幅が広がると感じました。実機は想像以上にパワフルで、工場内作業にも十分対応できる印象を受けました。」

― 非鉄メーカー関係者

砂利やがれきを用いた積み込み・搬送作業のデモ運転。優れた操作性と機動性により効率的な作業を実現します。リモートコントロールにより、Walleat（ウォーリート）を安全な場所から操縦コンパクトな車体による優れた機動性を発揮。小回りの利く操作性で、現場内を効率的に移動しながら作業を進めることができます。

動画：完全電動・リモートコントロール式スキッドステアローダー「Walleat(ウォーリート)」の実機デモ（リモートコントロール・走行テスト）(https://youtu.be/TsQrRmgZrhQ)

ガデリウス株式会社は今後、日本市場において、FIRSTGREEN Industries社製スキッドステアローダー「Walleat（ウォーリート）」をはじめとする5ラインの製品の販売・提案を本格化し、現場の安全性向上、省人化および持続可能な作業環境づくりに貢献してまいります。

FIRSTGREENの製品詳細はこちら :https://www.gadelius.com/products/construction/firstgreen.html「Walleat（ウォーリート）」をはじめとする5ラインの製品の詳細はこちら担当者よりご説明をご希望の場合はこちら :https://www.gadelius.com/contact/brokk_contact_form_link_mdl.html

展示会のご案内

https://prtimes.jp/a/?f=d137143-15-97528491b723acf7015b6398e00f5687.pdf

2026年6月17日（水）～20日（土）に幕張メッセで開催される「第8回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO 2026）」に出展いたします。

当社ブースでは、完全電動・リモートコントロール式スキッドステアローダー「Walleat（ウォーリート）」をはじめ、建設工事やメンテナンス現場における作業効率の向上に貢献する各種製品を実機展示いたします。ぜひこの機会にご来場いただき、実際の製品をご体感ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

展示会情報

第8回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO 2026） [公式サイト(https://cspi-expo.com/)]

会期：2026年6月17日(水)～20日(土) 10:00～17:00（最終日は16:00まで）

会場：幕張メッセ1～8ホール・屋外展示場・屋外展示場ANNEX

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1 [アクセス(https://cspi-expo.com/access/)]

弊社ブース：展示ホール4 11 - 11

来場事前登録はこちら :https://cspi-expo.com/entry/

製品に関するお問合せ

ガデリウス株式会社

建設機械部

〒224-0023

神奈川県横浜市都筑区東山田4-33-10

Tel: 045-595-4405

Email: iecon@gadelius.com

Website: https://www.gadelius.com/