LUNA EARTH ONLINEより、ドット＆シアーやリボンモチーフのヘアアクセ、人気モチーフのネックレスなどの新商品が6/11（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

ふんわり華やかなドットシアーのシュシュやリボンモチーフのヘアアクセ

大人気モチーフのホースシューネックレス

シンプルで合わせやすいステンレスネックレスなどの新作が種類豊富に登場しました。

商品名：ドットシアーリボンゴムポニー

品番：LHA15-2602-4947

価格：\550（税込）

バリエーション：ベージュ/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA15-2602-4947.html

商品名：シアーフリルバンスクリップ

品番：LHA10-2605-5064

価格：\550（税込）

バリエーション：グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2605-5064.html

商品名：ドットストライプシアーシュシュ

品番：LHA10-2605-5065

価格：\330（税込）

バリエーション：グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2605-5065.html

商品名：レースプリーツシュシュ

品番：LHA10-2604-5076

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2604-5076.html

商品名：メタルラインクリアバンスクリップ

品番：LHA14-2601-4594

価格：\990（税込）

バリエーション：ベージュ/ピンク/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2601-4594.html

商品名：シフォンリボンシュシュ

品番：LHA16-2604-5098

価格：\330（税込）

バリエーション：ホワイト/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA16-2604-5098.html

商品名：シアーロングリボンクリップ

品番：LHA18-2602-4958

価格：\550（税込）

バリエーション：ナチュラル/ライトピンク/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA18-2602-4958.html

商品名： スリムリボンセットクリップ

品番：LSH10-2604-1661

価格：\330（税込）

バリエーション：ピンク/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2604-1661.html

商品名：パステルフリルセットゴム

品番：LSH10-2603-1574

価格：\330（税込）

バリエーション：イエロー/ピンク/パープル/ブルー/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2603-1574.html

商品名：ミルキーカラーセットゴム

品番：LSH10-2603-1601

価格：\330（税込）

バリエーション：イエロー/ピンク/パープル/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2603-1601.html

商品名：クリアカラーフラワーピン

品番：LHA18-2604-5102

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ライトピンク/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA18-2604-5102.html

商品名：スネークチェーンネックレス / ステンレス

品番：LNE10-2603-0993

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE10-2603-0993.html

商品名：ホースシューネックレス / キュービックジルコニア

品番：LNE17-2601-0953

価格：\550（税込）

バリエーション：シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE17-2601-0953.html

商品名：オープンハートネックレス / キュービックジルコニア

品番：LNE17-2601-0950

価格：\990（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE17-2601-0950.html

6/11（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/