『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』の描き下ろし ギャル制服ver. トレーディンググリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』の商品14種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』の商品の受注を6月8日（月） （受注開始日）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/118?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/118?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

白、ジブリール、初瀬いづな、シュヴィの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし ギャル制服ver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし シュヴィ ギャル制服ver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし ギャル制服ver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし ギャル制服ver. トレーディングイラストカード

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし ギャル制服ver. 等身大タペストリー

※画像は「描き下ろし 白 ギャル制服ver. 等身大タペストリー」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \10,780(税込)

種類 ：全4種(白、ジブリール、初瀬いづな、シュヴィ)

サイズ：（約）177×80cm

素材 ：ポリエステル

▼描き下ろし ギャル制服ver. 特大ダイカットアクリルパネル

※画像は「描き下ろし 白 ギャル制服ver. 特大ダイカットアクリルパネル」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \7,678(税込)

種類 ：全4種(白、ジブリール、初瀬いづな、シュヴィ)

サイズ：（約）36.6×26.6cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ギャル制服ver. マルチデスクマット

※画像は「描き下ろし 白 ギャル制服ver. マルチデスクマット」を使用しております。



デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全5種(白、ジブリール、初瀬いづな、シュヴィ、集合)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし ギャル制服ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 白 ギャル制服ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全4種(白、ジブリール、初瀬いづな、シュヴィ)

サイズ：本体：（約）20.1×11.9cm 台座：（約）8.2×6.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 集合 ギャル制服ver. BIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,300(税込)

サイズ：本体：（約）20×15.7cm 台座：（約）18×5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ギャル制服ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 白 ギャル制服ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種(白、ジブリール、初瀬いづな、シュヴィ)

サイズ ：本体：（約）13.9×8.3cm 台座：（約）7×3.5cm

背景パーツ：（約）14.2×6.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ギャル制服ver. チケット風BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 白 ギャル制服ver. チケット風BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全4種(白、ジブリール、初瀬いづな、シュヴィ)

サイズ：（約）96×40mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ギャル制服ver. 75mmホログラム缶バッジ

※画像は「描き下ろし 白 ギャル制服ver. 75mmホログラム缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全5種(白、ジブリール、初瀬いづな、シュヴィ、集合)

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちびキャラ 制服ver. アクリルスタンド

空、白、ステファニー・ドーラ、ジブリール、クラミー・ツェル、フィール・ニルヴァレン、初瀬いづな、シュヴィの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）69×60mm以内 台座：（約）直径37mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびキャラ 制服ver. アクリルキーホルダー

空、白、ステファニー・ドーラ、ジブリール、クラミー・ツェル、フィール・ニルヴァレン、初瀬いづな、シュヴィの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）70×58mm以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびキャラ 制服ver. イラストカード

空、白、ステファニー・ドーラ、ジブリール、クラミー・ツェル、フィール・ニルヴァレン、初瀬いづな、シュヴィの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、インスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/118?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/118?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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