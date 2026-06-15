《伊豆シャボテンリゾート株式会社50周年記念事業》屋内型ふれあい動物園「アニタッチ 吉祥寺」が2026年秋にオープン予定。アニタッチ初の路面店舗、ビル1棟（3階）がすべてアニタッチに！

株式会社伊豆シャボテン公園アニタッチ 吉祥寺が2026年秋にオープン

株式会社伊豆シャボテン公園（静岡県伊東市、代表取締役：籠池賢二）は、JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」徒歩2分の場所に、屋内型ふれあい動物園『アニタッチ 吉祥寺』（東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目8番23号 河田ビル1-3階、面積：約515平方メートル ）をオープンすることが決定いたしました。

屋内型ふれあい動物園 アニタッチ

本施設は、既存店を含めて初の路面店舗となり、ビル3階分すべてにアニタッチの世界観を作り上げ、世代を超えて誰もが笑顔になれる特別な体験をお届けします。本施設のオープン日は、2026年秋を予定しております。

人と動物との新たな共生、リレーションシップを目指す

アニタッチでは、人間と動物が互いに歩み寄り、物理的な距離だけでなく、心と心でつながる「人と動物との新たな共生のリレーションシップ」です。動物たちの福祉や快適な暮らしを最優先に守りながら、人間と同じ空間を共有し、互いの存在を愛おしく感じられる優しさに満ちた場所を目指しています。

カピバラをはじめ多種多様な動物たちが暮らす

館内では、お馴染みのカピバラ、ワオキツネザルやモルモットをはじめ、多種多様な動物たちが皆さまをお迎えいたします。単に「出会う」だけでなく、彼らの命の温もりに触れ、尊さを学べるような、人と動物の未来に寄り添う店舗づくりに取り組みつつ、今後も積極的に出店を進めてまいります。

動物たちの温かさにふれる命の尊さを学ぶ場に

本店舗の詳細につきましては、ホームページ（秋開設）やアニタッチ公式Instagramなどで随時公開してまいります。どうぞ楽しみにお待ちください。

詳しくはこちら↓↓

https://shaboten.co.jp/press/7339/

【アニタッチ】https://www.anitouch.com/

アニタッチは、「動物にいやされたい」「子供の動物に対する優しい心を育てたい」「ショッピングをしながら動物も見たい」「家で飼育できないけど動物にさわりたい」などなど、多くのお客様の希望をかなえることができるふれあい動物園です。

アニタッチ みなとみらいアニタッチ みなとみらい

魅力いっぱいの横浜で、

動物たちとのふれあいも体験してみよう！

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２－２－１ 横浜ワールドポーターズ２F 外側デッキストリート

https://www.anitouch.jp/

アニタッチ ららぽーと名古屋みなとアクルスアニタッチ ららぽーと名古屋みなとアクルス

新着NEWS！

ヒマラヤマーモットとケープハイラックスが新たに仲間入り！

〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明２-３-２ 三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 3F

https://www.nagoya.anitouch.com/

アニタッチ アクアシティお台場アニタッチ アクアシティお台場

人気のお台場で、楽しく学べる動物たちとのふれあい体験が待っている！

〒135-0091 港区台場一丁目7番1号 アクアシティお台場３階

https://www.odaiba.anitouch.com/

アニタッチ MARK IS 静岡アニタッチ MARK IS 静岡

伊豆シャボテン動物公園との違いを楽しめるのは、

地元・静岡ならでは！

〒420-0821 静岡県静岡市葵区柚木1026 MARK IS 静岡 1F

https://www.shizuoka.anitouch.com/

アニタッチ 東京ドームシティアニタッチ 東京ドームシティ

都内最大の屋内型ふれあい動物園。

アニタッチ初！テイクアウトカフェ「CAPPY cafe」を併設

〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 黄色いビル1階

https://www.tokyodomecity.anitouch.com/

アニタッチPARK イオンモール太田アニタッチPARK イオンモール太田

アニタッチPARKはここだけ！

動物ふれあい ＆ 思い切り遊べるアミューズメント施設

〒373-0808 群馬県太田市石原町81 イオンモール太田 WEST MALL 1階

https://www.ota.anitouch.com/(https://www.ota.anitouch.com/)

伊豆シャボテンリゾート株式会社 50周年記念

《会社概要》https://www.izu-sr.co.jp/

【設立】1976年1月24日 【所在地】東京都港区南青山7-8-4

【上場市場】東京証券取引所東証スタンダード市場 証券コード 6819

【事業内容】伊豆シャボテンリゾートグループ全体の戦略立案、子会社の管理等（レジャー事業）

伊豆シャボテンリゾート株式会社は、1976年、体感音響機器の商品化と新しい音楽視聴体験の普及を目的として設立されました。2004年に株式会社伊豆シャボテン公園（当時：株式会社サボテンパークアンドリゾート）の運営に参画。2006年には、伊豆シャボテン動物公園グループのレジャー施設を完全子会社化し、グループの統括機能を担う体制を構築いたしました。その後、宿泊部門の強化を図るべく、2023年に株式会社伊豆ドリームビレッジを正式にグループへ迎え入れ、グランピングやホテル事業を確立。現在は伊豆半島最大級のレジャー事業を展開するに至っております。