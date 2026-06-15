『D.Gray-man』のプリザーブドフラワーの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『D.Gray-man』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『D.Gray-man』の商品の受注を6月8日（月）（受注開始日）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/766?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/766?utm_source=press)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼プリザーブドフラワー
※画像は「アレン・ウォーカー プリザーブドフラワー」を使用しております。
アレン・ウォーカー、神田ユウ、ラビの原作のカラーイラストを使用し、キャラクターの雰囲気をプリザーブドフラワーと共に感じられるようなデザインに仕上げました。
「プリザーブド」とは英語のpreservedのことで、「保存された」という意味があります。
生花の一番美しい時期に色素を抜き取り、特殊な加工を施したプリザーブドフラワーは、枯れることがなく水やりの必要もないことが大きな特徴です。
生花と変わらない外観を持ちながら、美しさを長く保つことのできるプリザーブドフラワー。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
注意点
※プリザーブドフラワーは生花ではございませんので水やりの必要はありません。高温多湿を避けてお飾りください。
※商品の色・形態は、多少写真と異なる場合がございます。
▽仕様
価格 ：各 \21,780(税込)
種類 ：全3種（アレン・ウォーカー、神田ユウ、ラビ）
サイズ：（約）15×15cm 厚み：8.5cm（閉時）
素材 ：本体：MDF（木製）、ガラス、など 中身：花（プリザーブドフラワー）
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/766?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/766?utm_source=press)
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
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