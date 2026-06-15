ログの“解釈”をもっと手軽に。ログ管理ツール「Watchy」、複数機能を統合して業務実態を自動で可視化するレポート機能の提供を開始

株式会社スタメン

株式会社スタメン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：大西 泰平、以下 当社）は、IT資産管理・情報漏洩対策ツール「Watchy」において、各機能で取得したログ情報を組み合わせて自動で統合・整理し業務実態を可視化する新機能「業務可視化レポート（複数機能横断レポート）」の提供を開始したことをお知らせします。

本機能は、機能ごとに独立しているログ情報をシステム側で自動的に紐付け、一つのタイムラインとして可視化します。これにより、管理者が膨大なデータを読み解く負担を大幅に軽減し、直感的な状況把握と迅速な判断を支援します。

開発の背景

リモートワークや拠点の分散など働き方が多様化する中で、管理者は「現場の実態」を適切に把握し、必要なときに根拠をもってコミュニケーションや是正指示につなげることが求められています。

しかし、PCの稼働状況やアプリの利用履歴などのログデータは、ただ収集するだけでは「点」の情報に過ぎず、それらを組み合わせて実態を「線」として読み解くには、多大な手間と専門性が必要でした。

結果として、データはあるのに活用しきれず、結局は管理者の印象や断片的な情報に頼らざるを得ないという課題がありました。当社は、こうした「ログ解釈のコスト」を解消し、見るだけで業務実態がわかる状態を実現するため、本機能を開発いたしました。

新機能「業務可視化レポート（複数機能横断レポート）」概要

「Watchy」内の各機能で収集したログを自動で集計・統合し、分析の手間なく業務実態を可視化します。

複数の機能のログをタイムラインベースで統合

PCのログオン・ログオフ情報と、具体的なソフトウェアの利用状況をシステムが自動で突合。時系列に沿った一本のタイムラインとして生成されるため、その日の動きを即座に把握できます。

直感的に理解できるインターフェース

数値の羅列を確認する必要はありません。グラフや直感的なレイアウトにより、特別なスキルがなくても「どの時間に、どのような業務に負荷がかかっていたか」がひと目で浮かび上がる表現を重視しています。

根拠に基づく迅速なコミュニケーション

自動で可視化された客観的なデータがあることで、管理者と従業員の双方が納得感のある形での状況確認や、適切な是正指示を行うことが可能になります。

活用シーン

リモート/ハイブリッド勤務の状況把握

オフィスにいない従業員の稼働状況を、印象ではなくログに基づいて確認したいとき

シャドーIT・私的利用の兆候確認

業務時間中のアプリ利用傾向に違和感がないかを、定期的に振り返りたいとき

今後の展望

今後は、自動可視化の精度をさらに高めるため、統合する機能の組み合わせを拡張します。また、ログの動きから「注意すべき傾向」をシステムが自動検知し、管理者に通知する機能など、管理者が意識せずとも組織のコンディションを把握できる仕組みを順次提供してまいります。

当社は「Watchy」を通じて、企業の健全な組織運営と、従業員の適切な働き方の実現をテクノロジーで支援してまいります。

IT資産管理・ログ管理ツール「Watchy」とは

企業におけるIT統制やセキュリティ対策、バックオフィス業務の課題に対し、情報システム専任者が不在、または手薄な環境でも、Watchyは設定・運用の手間を最小限に抑えつつ、重要な管理ポイントをしっかりとカバー。企業の統制強化をスムーズに支援します。

近年、働き方や人材の多様化が進み、ビジネス環境は急速に変化しています。しかし、それに見合ったガバナンス体制を整備できている企業は、まだ多くありません。

特に中堅・中小企業では、

- 情報システム担当者の確保が難しい- 何から手をつければよいか分からない- 市販のセキュリティツールは高額で設定も複雑- 導入しても運用しきれず、効果を実感できない

といった声が数多く聞かれます。

Watchyは、こうした現場のリアルな課題に寄り添い、

- シンプルで直感的な操作性- 必要な機能だけを選べるモジュール式サービス- 導入後も安心のカスタマーサクセス支援

を特徴とするサービスです。

誰でも使いやすく、無理なく運用できる形で、現場主導のIT管理・セキュリティ体制の構築をサポートします。

Watchyが提供する機能

スクリーン監視／Web操作監視／ログオン＆ログオフ監視／フォルダー監視／ソフトウェア監視／USBドライブ監視／ハードウェア資産管理／ソフトウェア資産管理／デバイス更新

▼Watchy 公式サイト

https://watchy.biz/(https://watchy.biz/)

▼Watchy 資料ダウンロード

https://go.watchy.biz/l/900371/2025-01-14/krhjz(https://go.watchy.biz/l/900371/2025-01-14/krhjz)

代理店募集について

IT資産管理・ログ管理ツール「Watchy（ウォッチー）」の全国的な普及および販売拡大に向け、ビジネスパートナー様（販売代理店）を広く募集しております。セキュリティ領域やITインフラ分野、またはWatchyのソリューション提供にご関心をお持ちの企業様は、ぜひお問い合わせください。

▼代理店募集の詳細

https://watchy.biz/lp/alliance/(https://watchy.biz/lp/alliance/)

株式会社スタメンについて

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。

会社名：株式会社スタメン

代表者：代表取締役社長 大西 泰平

東京本社：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング 5F

名古屋本社：愛知県名古屋市中村区下広井町1-14-8

事業：TUNAG（ツナグ） https://biz.tunag.jp/

Watchy（ウォッチー） https://watchy.biz/

創業：2016年8月

従業員数：216名（2026年3月末時点の連結正社員数）

証券コード：4019

URL： https://stmn.co.jp/