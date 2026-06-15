【看板の更新漏れが企業リスクに】全国チェーン店舗のコンプライアンス強化を支援する「店舗看板管理センター」正式ローンチ

カルブレイスペルリ株式会社※写真はイメージです。

クロフネ行政書士事務所（埼玉県さいたま市大宮区、代表行政書士：深沢文敏）は、２０２６年６月１５日全国の看板工事業者および多店舗展開企業向けに、屋外広告物の許可申請・更新管理・法定点検を一元管理する「店舗看板管理センター」を正式リリースいたしました。

近年、多店舗展開企業では店舗数の増加に伴い、看板の許可証や更新期限、点検履歴などの管理が複雑化しています。

さらに2026年1月1日に施行された行政書士法改正により、許認可申請における適正な業務遂行と説明責任への関心が高まりました。

こうした背景を受け、当事務所では全国チェーン企業と看板工事業者双方のコンプライアンス強化を支援するため、「店舗看板管理センター」の提供を開始いたしました。

本サービスは、全国に分散する店舗看板の許可情報・更新期限・法定点検履歴をクラウド上で一元管理し、更新漏れや管理不備によるリスクを未然に防ぐことを目的としています。

■ 背景

看板は企業ブランドの顔でありながら、その管理は見落とされがちな経営課題です。

全国チェーン企業では、出店時の許可申請は行われていても、その後の更新期限や法定点検の管理が地域ごと・担当者ごと・協力会社ごとに分散しているケースが少なくありません。

その結果、

・更新期限の把握漏れ

・許可証の所在不明

・担当者退職による情報断絶

・本部による管理状況の把握困難

といった課題が発生しています。

特に屋外広告物は自治体ごとに条例や更新周期が異なるため、店舗数が増えるほど管理負荷は急激に高まります。

今回の行政書士法改正により、申請書類作成における適正性と責任範囲が改めて明確化されたことで、企業にはこれまで以上に透明性の高い管理体制が求められるようになりました。

今後は「設置する」だけでなく、「適切に管理し続ける」ことが企業価値を左右する時代になると考えています。

■ 見落とされがちなリスク：下請け構造の落とし穴

看板工事では、元請け（看板業者）が下請け業者に施工を委託するケースが一般的です。しかし許可申請まわりでは、この構造が新たなリスクを生みます。

リスク １. 両罰リスク資格のない下請けが書類作成を担当していた場合、両罰規定により元請け法人も罰則対象となる可能性があります。「下請けに任せていた」は免責になりません。

リスク ２. 管理の形骸化申請実務が下請けに委ねられると、元請けに許可証・有効期限などの情報が残らず、本部からの確認に即対応できない事態が生じます。

リスク ３. 更新漏れ有効期限の情報が下請け側にしか存在しない場合、担当者の退職や取引終了を機に情報が断絶し、気づかぬうちに無許可状態になることがあります。

⚠ 「下請けに任せていた」は免責になりません。元請け看板業者が一次責任を負います。

■ 申請をやめるのではなく、行政書士と連携する

本サービスが提案するのは、看板業者が申請業務から撤退することではありません。お客様への窓口・施工・点検・保守はこれまで通り看板業者が担い、許可申請という専門業務を行政書士が担当する分業モデルです。

■ サービス概要

サービス名 店舗看板管理センター

開始日 2026年6月15日

対象 全国のチェーン展開企業を顧客に持つ屋外広告工事業者

提供形態 BtoB（看板業者との業務提携）

URL https://license.qulofune-office.jp/

・屋外広告物許可申請の書類作成

・提出代行（全国対応）許可有効期限の台帳管理

・更新アラート自治体条例の調査

・改正情報のフォロー行政指導

・是正対応サポート

・チェーン本部への許可状況報告体制の整備下請け

・構造全体をカバーする管理体制の構築支援

■ よくあるご質問

サービスご検討中の看板業者様からよくいただく3つの疑問にお答えします。

Q 申請を外注したら費用が上がって、お客様への見積もりが通らなくなりませんか？

A 申請代行費用を工事見積もりに「許可申請サポート費」として明記して転嫁する方法と、申請費用込みの管理契約としてパッケージ提案する方法の2通りがあります。コンプライアンス意識が高まるチェーン本部は、むしろ「適法な申請体制を整えている業者」を優先する傾向があります。価格競争ではなく信頼性での差別化につながります。

Q 今まで自社や下請けで申請していたのは、違法だったということですか？

A 過去の行為についての評価は本リリースの趣旨ではありません。今回の法改正は「行政書士の役割と責任範囲を今後に向けて明確にした」ものです。「気づいたときから体制を整える」ことが最善の対応です。当事務所では移行ステップを一緒に設計しますので、現在の業務フローを大きく変えることなく適法な体制へ移行できます。

Q 業務フローを大きく変えないといけませんか？現場への影響が心配です。

A 施工・点検・保守・お客様窓口はこれまで通りで構いません。変わるのは「申請書類の作成・提出」の担当が行政書士になる点だけです。当事務所が用意する標準情報シートに案件の基本情報を記入いただくだけで、書類作成から提出まで一括対応します。現場の動きを変えずに、申請まわりだけを適法化できます。

費用・料金の詳細はサービスサイトの料金ページでご確認いただけます。(https://license.qulofune-office.jp/price)



その他のご質問（全国対応範囲・契約期間・データ返却など）もFAQページで詳しくご案内しています。(https://license.qulofune-office.jp/faq/)

■ 代表コメント

店舗看板は単なる設備ではありません。

企業ブランドを社会に伝える重要な資産です。

しかし現場では、許可証や更新期限の情報が各地の協力会社や担当者に分散し、本部から見えなくなっているケースが数多く存在します。

私はこれまでチェーン本部側で100店舗以上の出店業務に携わってきました。

だからこそ、本部担当者が抱える不安や、看板会社が抱える管理上の課題を理解しています。

店舗看板管理センターは、単なる申請代行サービスではありません。

全国チェーン企業と看板工事業者が安心して事業を成長させるための「看板ガバナンス基盤」です。

私たちはこれからも、業界全体のコンプライアンス向上と業務効率化に貢献してまいります。

クロフネ行政書士事務所 代表行政書士 深沢 文敏

（元・ほっともっとFCスーパーバイザー／プレナス・コシダカ 店舗開発担当）

■ 会社概要

事務所名 クロフネ行政書士

事務所代表 深沢 文敏（行政書士・宅地建物取引士）

所在地〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町5-28 宝栄第五ビル403

電話 048-606-4733

メール fukasawa@qulofune-office.jp

URL https://license.qulofune-office.jp(http://license.qulofune-office.jp/%E6%96%99%E9%87%91%E6%A1%88%E5%86%85https://license.qulofune-office.jp/price/)

本件に関するお問い合わせ セミナーや勉強会の依頼はこちらへ

クロフネ行政書士事務所 担当：深沢 文敏

TEL：048-606-4733 ｜ Mail：fukasawa@qulofune-office.jp



※本プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。