【夏休み開催】伊藤園や業界人とコラボレーション！CTISの小中学生向け探究プログラムはオールイングリッシュで行う抹茶ドリンク商品開発・マーケティングPBL

株式会社CTIS

2026年7月27日（月）～8月7日（金）の10日間で行う本プロジェクトでは、株式会社伊藤園やお茶を愛する業界人が協力のもと、抹茶ドリンクのプロダクトデザインとマーケティングをテーマにしたPBL授業を英語で実施します。

※株式会社伊藤園からのゲスト講師は日本語で講演し、英語通訳をつけます。

生徒は「世界に向けた抹茶ドリンク商品を開発し、プロモーションを体験しよう！」という課題に取り組み、最終日にはゲスト講師の前で自分だけの企画を英語でプレゼンテーションし、発表に対する講評をいただきます。

セッション１は7月27日（月）～31日（金）、セッション２は8月3日（月）～7日（金）に開催し、どちらかひとつのセッションのみでも参加可能です。主な対象は小学5年生から中学2年生ですが、中学3年生の皆様もご希望があればご連絡ください。

申込ページはこちら :https://www.capitaltokyo.com/lp/summer-school2026

長期休暇を使った「CTIS探究プログラム」について

CTISでは社会で活躍する経営者や専門家とのコラボレーションによる課題解決型学習（PBL）を行っています。この授業では、生徒が社会に出て活躍するための知識やスキルを身に付けることを目的に、社会にある答えのない課題や問題の解決に取り組みます。課題解決に向けての調査・ディスカッション・企画・プレゼンテーションを行い、外部専門家から直接フィードバックを受けます。

こうしたCTISの社会とつながる生きた学びを、課外プログラムとして内部生だけでなく外部の生徒にも提供しているのが、長期休み期間で行う「CTIS探究プログラム」です。

MATCHA CREATORS PROJECT「世界に向けた抹茶ドリンク商品を開発し、プロモーションを体験しよう！」詳細

「なぜ抹茶は世界で愛されているのか」「どのような商品なら世界中の人々に選ばれるのか」といった問いをもとに、株式会社伊藤園の事例、お茶の卸販売に携わる専門家のお話、抹茶ドリンクショップの事例を参考にしながら、“抹茶”をテーマにした商品開発・プロモーションプロジェクトに挑戦します。

生徒は抹茶の歴史や文化的背景、国内外の市場動向についてリサーチを行い、ターゲット顧客のニーズを分析しながら、オリジナルの抹茶商品を企画します。

また、商品の魅力をどのように伝えるか、ゲスト講師から事例を学び、自分で考え、パッケージデザインや広告・プロモーション戦略の立案に取り組みます。

単なるアイデア発想にとどまらず、「誰に」「どんな価値を」「どのように届けるのか」を考えながら、日本発の価値を世界へ発信する視点を養います。

また、授業を英語で行うことで、社会で使える実用的な英語の習得を目指します。





探究学習のプロセス

※各日毎のテーマについて、順番は前後する可能性があります。

Session1- 2026年7月27日（月）～7月31日 （金）

商品企画 ×パッケージデザイン

1日目：抹茶の歴史・文化・市場について、商品開発について学ぼう

2日目：抹茶と他の飲料をまぜ、商品イメージをつくろう

3日目：ターゲット分析を行い、オリジナル商品のコンセプトを企画しよう

4日目：商品の特徴や価値を整理し、パッケージデザインを制作しよう

5日目：最終プレゼンテーション・講評

Session2 - 2026年8月3日（月）～8月7日 （金）

プロモーション × CM動画制作

1日目：マーケティングのプロからプロモーションの基礎について学ぼう

2日目：自分の商品のキャッチコピーを考えよう

3日目：CM動画のコンセプトを設計し撮影を開始しよう

4日目：プロから編集テクニックを学び、動画を制作しよう

5日目：最終プレゼンテーション・講評

こんなお子様におすすめです

◼︎ 商品開発やマーケティング、起業などビジネスに興味がある

◼︎ 日本文化を世界へ英語で発信する方法について考えてみたい

◼︎ アイデアを形にする創造的な活動が好き

◼︎ プロモーションの技術についてプロから学びたい

◼︎ 英語でのプレゼンテーションやディスカッションなど、豊富なアウトプットの機会が欲しい

◼︎ 正解のない課題に挑戦し、自分の考えを発信する力を身につけたい

ゲスト企業 ＜株式会社伊藤園＞

1966年の設立以来、「お客様第一主義」の経営理念のもと、「お～いお茶」ブランドをはじめとした茶系飲料やリーフ（茶葉）製品の提供を通じて、日本文化のひとつである“お茶”の魅力を国内外に発信しています。世界中のお客様の健康をサポートする「健康創造企業」として、「お茶」の伝統から最先端の技術に至るまでの価値をお届けし、健康で豊かな生活提案を行う「世界のティーカンパニー」の実現に向けて歩み続けています。

オフィシャルサイト：https://www.itoen.co.jp/

その他、このプロジェクトではお茶の卸販売に携わる専門家ゲスト、広告業界からのゲスト、CTIS動画制作講師が教える予定です。

プログラム概要

[日程]

Session1：2026年7月27日（月）～31日（金）5日間

Session2：2026年8月3日（月）～7日（金）5日間

[実施時間]

午前9時から午後2時まで

[参加条件]

(1) 小学5年生から中学2年生

(2) 英語講師の指示が理解でき、自分の意見をある程度伝えられる英語力があること ※申し込み時にスピーキング動画をご提出いただきます

[開催場所]

CTIS三田キャンパス

Google Map：https://maps.app.goo.gl/kcDMNfE9oXPNHiXk8

東京都港区三田4-1-27 FBR三田ビル

東京メトロ南北線 都営三田線 白金高輪台駅 徒歩８分

JR山手線 田町駅 徒歩９分

都営三田線 都営浅草線 三田駅 徒歩９分

都営バス 田87 三田五丁目 徒歩1分

[料金]

参加料金

…内部生: 53,000円(税込)

…外部生: 75,500円(税込)

ランチ料金 (選択制)

…オーガニックランチ 1セッション 5,000円(税込)



[持ち物]

ノートパソコンと充電器

鉛筆と消しゴム

黒ボールペン1本

ワークシート用のファイルフォルダ（A４サイズ）

お水やお茶の入った水筒（炭酸飲料や砂糖入りの飲料はご遠慮ください。）

昼食用のカトラリー（お弁当を持参する生徒も、スクールランチを注文した生徒も、全員必要です。）

お弁当（スクールランチを注文していない場合に限ります。）

[申込]

https://www.capitaltokyo.com/lp/summer-school2026(https://www.capitaltokyo.com/lp/summer-school2026)



[申込締切]

セッション１ 6月26日（金）午後5:00 まで

セッション２ 7月3日（金）午後5:00 まで

※定員に達した場合はその時点で締切となります。

キャピタル東京インターナショナルスクール(CTIS)について

キャピタル東京インターナショナルスクールは、株式会社LITALICOの創業者であり、現在はエンジェル投資家として約50社に出資をしている佐藤崇弘(さとうたかひろ)が2022年に設立したインターナショナルスクールです。時代をキャッチアップしながら社会で活躍できる人材を育成するための教育を目指します。

CTISでは国際バカロレア(IB)を導入し、K-12の幼小中高一貫校として新しさだけではなく歴史のある確かなカリキュラムを通して卒業後の進路も安心できる教育システムを提供します。現在、小学部と中学部はIB認定校、高校部については設立時にIB認定を受けられるように準備をしています。

CTIS 公式Webサイト：https://www.capitaltokyo.com/

【会社概要】

社名：株式会社CTIS

本社所在地：東京都港区南麻布4-11-30南麻布渋谷ビル4階

代表取締役：佐藤 崇弘

設立： 2021年6月

【CTIS小中学部に関するお問い合わせ】

CTIS 小中学部運営事務局

東京都港区南麻布4-11-30南麻布渋谷ビル4階

03-6427-7133 (平日9:00－18:00) / info@capitaltokyo.com

【幼稚部に関するお問い合わせ】

CTISキンダーガーテン渋谷

東京都渋谷区桜丘町３－４ Shibuya Sakura Stage SAKURAタワー5F

03-6455-3155 (平日9:00－18:00) / info@kinder.capitaltokyo.com