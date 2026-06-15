【本日発行】フリーペーパー『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』6月15日号の表紙・巻頭特集は「LUNA SEA」＆「NiziU」！

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）が運営する「ローソンチケット」および「HMV&BOOKS」は、フリーペーパー『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』2026.6.15号を、6月15日(月)より、全国のローソンやHMVなどの店頭にて順次配布いたします。

ローソンエンタテインメントが発行する『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』は、一冊で演劇・ライブやイベント情報から音楽、映画、本に関する情報のほか、限定グッズやインタビューなどの特集記事まで、エンタメ情報を360°チェックできるフリーペーパーです。

今回、『月刊ローチケ』の表紙を飾るのは、6年ぶりの新曲「FOREVER」をリリースした「LUNA SEA」。そして『月刊HMV&BOOKS』には、初のベストアルバム『Portfolio』が7月1日(水)にリリースされる「NiziU」が登場！

そのほか、本誌だけでしか見られないインタビューや連載も必見です。

ぜひお近くのローソンやHMVなどへお立ち寄りください。

【今月のおすすめコンテンツ】

●LUNA SEA

LUNA SEAが6年ぶりの新曲「FOREVER」をリリース。闘病中だったドラマー・真矢さんが生前にドラムパートのレコーディングを終えていた、5人で生み出したかけがえのない一曲です。楽曲誕生の背景やバンドの現状、全国ツアーに臨む思いなど、ボーカルRYUICHIさんへのインタビューを掲載しています。

●NiziU

2020年、「Nizi Project」で社会現象を巻き起こし、コロナ禍の中でも“多幸感”溢れるエネルギーと感動で世の中に笑顔と幸せを届けてきたNiziU。そんなNiziUの輝かしい歩みを凝縮した初のベストアルバム『Portfolio』が7月1日(水)に満を持してリリースされる。@Loppi・HMV限定特典のオリジナル・ランダムフォトカード HMV ver.付や@Loppi・HMV限定2形態同時購入特典のオリジナル・クリアフォトカード付をご紹介。

●本誌インタビュー

・藤巻亮太（『Mt.FUJIMAKI 2026』）

藤巻亮太さんが主催する野外音楽フェス『Mt.FUJIMAKI 2026』が、10月3日(土)に山中湖交流プラザきららで開催されます。地元・山梨への思いやフェスに込めたコンセプト、出演アーティストへのリスペクト、音楽を通して伝えたいメッセージについて、藤巻亮太さんへのインタビューを掲載しています。

・キュウソネコカミ（『SWEET LOVE SHOWER 2026』）【撮りおろし】

スペースシャワーTV主催の夏フェス『SWEET LOVE SHOWER 2026』が、8月28日(金)から30日(日)まで山中湖交流プラザきららで開催されます。1日目に出演するキュウソネコカミのヤマサキセイヤさんに、フェスの魅力やロケーション、これまでの出演での思い出、ライブへの意気込みをお話しいただきました。

・池村高明（『インターステラミュージックフェス』）

史上最大級の日韓バンドフェス『Xnterstellar Music Festival 2026』が、10月3日(土)・4日(日)に韓国・仁川で開催されます。フェス開催の背景や狙い、日韓のバンドシーンの現状や魅力、今後の展望について、実行委員会顧問の池村高明さんにインタビューしました。

・THE BEAT GARDEN

THE BEAT GARDENが5人編成として挑む「one man live tour 2026『NITRO POP』」を前に、藤掛昌斗さんとKAIさんにインタビュー。新体制で見出した手応えやグループの成長、ライブで生まれるグルーヴ、ツアーに懸ける思いについてお話しいただきました。

・キタニタツヤ

キタニタツヤさんが主催する対バンイベント『Hugs Vol.6』が7月に神戸・東京で開催されます。イベントに込めた思いやタイトルの由来、対バンならではの魅力、海外アーティストを迎える意図などについて、キタニタツヤさんにインタビューしました。

・syudou

syudouさんが7月20日(月)にTOYOTA ARENA TOKYOで開催する「syudou Live 2026『プライド』」に向け、インタビューに登場。タイトルに込めた思いや活動スタイルの変化、ライブで表現したい“セクシーさ”、現在地とこれからについてお話しいただきました。

・GeTO

ネットカルチャー発のアーティスト・GeTOさんに、音楽制作のルーツや哲学的な表現の背景、ジャンルを横断する楽曲づくりへの思いに加え、新体制で臨む「GeTO Showcase Live『GEGEGE』」のコンセプトやライブ演出についてお話を伺いました。

・Dragon Pony

韓国発のロックバンド・Dragon Ponyが、Japan 1st EP「Run to Run」で日本デビューを果たしました。作品に込めた思いや日本語楽曲への挑戦、バンドの魅力に加え、初のジャパンツアーに向けた意気込みについてメンバーに語っていただきました。

・モノブライト

モノブライトが新ドラマー・岩中英明さんを迎えた新体制で本格再始動。新曲「新しい海」の制作背景や故郷への思い、楽曲に込めたメッセージに加え、対バンツアー『SECOND PRIMAL』に向けた経緯や意気込みについて、メンバーにインタビューしました。

・BILLY BOO

BILLY BOOが初のワンマンツアー『CATALYST tour 2026』を開催。ツアーに向けて制作した新曲やライブで表現したい“らしさ”、音源との違いとしてのライブの魅力に加え、オーディエンスとの一体感への思いについて、KEIさんにお話を伺いました。

・niina

福岡発のロックバンド・niinaが、Major Debut EP「OURS」でメジャーデビュー。インタビューでは、作品に込めた思いやバンド編成への移行の経緯、メンバー間の関係性に加え、初のリリースツアーに向けた期待や意気込みについてお聞きしました。

・kohamo

大阪発の4ピースバンド・kohamoのインタビューを掲載。楽曲「Broken Heart」に込めた思いや音楽制作で大切にしている姿勢、バンドならではの表現へのこだわりに加え、新作EPを携えた対バンライブに向けた意気込みについて、三浦海輝さんに語っていただきました。

・WHITE JAM

WHITE JAMが、初のZeppツアー開催を控えインタビューに登場。ライブに込めた思いや“テーマパーク”のような演出へのこだわりに加え、リメイク楽曲「I MISS YOU」にまつわる制作背景やエピソードについても語っています。

・aoen

aoenが結成1周年を迎え、全国47都道府県を巡るツアー『aoen LIVE TOUR 2026 ～青のはじまり 47＋1～』を開催中。ツアーに込めた思いや“＋1”の意味、各地を巡る中での成長への意欲やファンへのメッセージについて、メンバーにインタビューしました。

・O-MENZ

ダンスパフォーマンス集団・O-MENZに、表現へのこだわりやオリジナル楽曲への思いに加え、パシフィコ横浜で開催される過去最大規模のワンマンライブに向けた演出や意気込み、今後の目標について伺いました。

・龍宮城

セルフプロデュース体制へとシフトした龍宮城。アリーナ公演を経て得た手応えや自信、新曲やEP「MOTTO」に込めた思いに加え、全国ツアーに向けた意気込みやライブで表現したいことについて、メンバーにお話しいただきました。

・NEO JAPONISM【撮りおろし】

“闘う”をコンセプトに掲げるNEO JAPONISM。新体制での表現や楽曲・振付へのこだわり、主催イベント『NEO KASSEN』への思いに加え、全国ツアーに向けた意気込みや届けたいメッセージについて、メンバー全員にお話を伺いました。

・可憐なアイボリー

可憐なアイボリーがメジャー3rdシングル「ナイト」をリリース。ファン目線で描かれた表題曲やアンサーソングに込めた思い、アイドルとしての在り方やファンへの感謝に加え、全国ツアーに向けた意気込みについてメンバーにお話しいただきました。

・リチャード・カーシー（『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026』）

オーケストラの生演奏とヴォーカリストの歌声でディズニーの名曲を届ける『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026』が、9月11日(金)に開幕します。全国30都市を巡り、全51公演を行う人気ツアーで指揮を務めるリチャード・カーシーさんに見どころをお伺いしました。

・市川團子（スーパー歌舞伎『もののけ姫』）【撮りおろし】

スタジオジブリの名作アニメーション「もののけ姫」が、スーパー歌舞伎で上演。呪いを受けた少年アシタカを演じる市川團子さんに、作品の印象やスーパー歌舞伎への思い、公演への意気込みをお伺いしました。

・田村心（極限選別演劇『HUNDRED LINE-最終防衛学園-』）【撮りおろし】

ゲームでは100種類のエンディングが大きな話題を呼び、舞台でも前代未聞の試みとして全10種の異なるストーリーを展開する極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』。本作に出演する田村心さんに、作品の印象と大きな挑戦となる舞台への意気込みをお話しいただきました。

・武子直輝＆佐奈宏紀（『時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules』THE MUSICAL）

中国でドラマ化・舞台化され、日本でもアニメ放送やドラマ化など、多彩な展開を見せる人気作『時光代理人-LINK CLICK-』が、『時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules』THE MUSICALとして上演。トキ／程小時役の武子直輝さんと、ヒカル／陸光役の佐奈宏紀さんに、作品の印象やお二人の関係性についてお伺いしました。

・宇野結也（舞台『龍が如く』 -神室町八犬伝-）

人気ゲーム『龍が如く』が、昨年末に行われたシリーズ20周年記念キャラクター総選挙で上位10名に選ばれたキャラクターが出演するオリジナルのスペシャル版として舞台化。桐生一馬役の宇野結也さんに、作品の世界観への印象や舞台への意気込みについてお話しいただきました。

・池田亮（ゆうめい 音楽劇『あわせて』）【撮りおろし】

７月24日(金)よりユーロライブにて、ゆうめい初の音楽劇『あわせて』が開幕する。東京公演を皮切りに岐阜県のこどものほんやピースランドのほか、９月に開催される豊岡演劇祭の公式プログラムでも上演。３都市を巡る新作音楽劇の構想と展望について、作・演出・美術を手掛ける池田亮さんにお話を伺いました。

・設楽銀河＆生田輝＆松崎史也（『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』）【撮りおろし】

人気インディーゲームを原作とし、昨年にはTVアニメも放送された『グノーシア』が『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』として舞台化！ユーリ役・設楽銀河さんとセツ役・生田輝さん、演出の松崎史也さんに本作の見どころをお伺いしました。

・Takassy＆石川湖太朗（NELKE WEST PROJECT vol.2 舞台『ペパロニ・ヴァンパイア』）【撮りおろし】

関西発のNELKE WEST PROJECT第二弾は舞台『ペパロニ・ヴァンパイア』。主人公のドラァグクイーン、ローリ役で舞台初挑戦となるTakassyさん(ENVii GABRIELLA)と演出の石川湖太朗さん（サルメカンパニー主宰）にお互いの印象や意気込みをお聞きしました。

・夏川椎菜（『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』）【撮りおろし】

総合エンタテインメントプロジェクト『HiGH&LOW』の10周年イヤーを飾る舞台『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』に出演する夏川椎菜さんに、作品の印象やご自身が演じる千愛について伺いました。さらに、開幕を心待ちにするファンの皆さんへのメッセージもいただきました。

●好評連載！

・三鷹の森ジブリ美術館

・ジブリパーク

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

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