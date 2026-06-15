「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」 第2弾ゲスト発表

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤芳光）は、7月1日（水）よりみずほPayPayドーム福岡で開催する「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」において、新たに2組のアーティストと2名のDJの出演が決定したことをお知らせいたします。

すでに発表済みのゲストに加え、各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに7月5日（日）はTHE RAMPAGE、7月11日（土）は持田香織さんが決定しました。また、7月5日（日）の試合前にはTHE RAMPAGEの川村壱馬さんがセレモニアルピッチに登場します。さらに、試合を通して球場を音楽で盛り上げるDJとして新たにDJ KAORIさん、DJ和さんの出演が決定しました。

「鷹祭 SUMMER BOOST」では、この日だけの特別な演出や豪華ゲストによるライブパフォーマンスなど、野球イベントの枠を超えたエンターテインメントをお楽しみいただけます。残りの日程の出演者についても決定次第順次発表いたします。

■「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」みずほPayPayドーム福岡開催スケジュール・ゲスト一覧

■出演アーティスト

＜7月5日（日）千葉ロッテマリーンズ戦＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/543_1_9a6e67cc062093da29d7bc4d294ae3ab.jpg?v=202606151151 ]

＜7月11日（土）東北楽天ゴールデンイーグルス戦＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/543_2_d5ac039cf808ba004d0b4e267e501d15.jpg?v=202606151151 ]

■出演DJ

＜7月10日（金）東北楽天ゴールデンイーグルス戦＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/543_3_a724e296ec88aaad735dc60e221e703b.jpg?v=202606151151 ]

＜7月11日（土）・12日（日）東北楽天ゴールデンイーグルス戦＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/543_4_4b6de59d40df64f15091169b3eae086f.jpg?v=202606151151 ]

■試合前セレモニアルピッチに各アーティストが登場！

すでに発表済みのアーティスを含め、各出演アーティストは試合前のセレモニアルピッチにも登場し、試合を盛り上げていただきます。アーティストの皆さんの想いを込めた投球にご期待ください。

＜セレモニアルピッチ出演者＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/543_5_d741a6d0d1395544fb38a00c32fd3d20.jpg?v=202606151151 ]

※投球者は決定次第お知らせします。

以上