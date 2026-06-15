【ドッグフードに関する実態調査】物価高でも「安いフードへの切り替え」は6.8%のみ。飼い主の約9割が原材料・安全性を重視

株式会社rinrindo

犬の暮らしに関する情報を発信する「わんこTown」は、愛犬の食事について回答した方280人を対象に「ドッグフードに関する実態調査」を実施しました。



物価高により日用品や食品の価格上昇が続くなか、ドッグフード選びにも家計への影響が出ています。一方で、今回の調査では「ワンランク安いフードへ切り替えた」と回答した人は6.8%にとどまりました。



その一方で、「セールやまとめ買いを利用する」と回答した人は45.7%。価格を抑えたい気持ちはありながらも、愛犬の健康に関わる食事では、品質を落とすよりも買い方を工夫して出費を調整する傾向が見られました。



調査ページ：

https://wanko-town.net/dog-food-survey-2026/





■ 調査結果サマリー



・物価高を受けて「ワンランク安いフードへ切り替えた」人は6.8%

・一方で「セールやまとめ買いを利用する」人は45.7%

・原材料・安全性を「非常に気にする」「やや気にする」人は88.9%

・フード変更・検討理由は「食べてくれない・飽きた」が57.5%で最多

・7歳以上の犬では「年齢に合わせて」フード変更を検討した人が81.2%





■ 物価高でも「安いフードへの切り替え」は少数派

物価高によるドッグフードの買い方の変化を聞いたところ、「セールやまとめ買いを利用する」と回答した人は45.7%でした。



一方で、「ワンランク安いフードに変えた」と回答した人は6.8%にとどまりました。



ドッグフード代の負担を感じながらも、愛犬の健康に関わる食事では、単純に安い商品へ切り替えるより、購入タイミングや買い方を工夫して品質を維持しようとする飼い主が多いことがうかがえます。





■ 約9割が原材料・安全性を重視



ドッグフードの原材料や安全性について聞いたところ、「非常に気にする」「やや気にする」と回答した人は88.9%でした。



価格だけでなく、主原料、添加物、保存料、国産かどうかなどを確認しながら選ぶ人が多く、ドッグフード選びでは「安さ」よりも「安心して与えられるか」が重視されていることがわかります。





■ フード変更のきっかけは「食べない・飽きた」が最多

ドッグフードを変更・検討した理由として最も多かったのは「食べてくれない・飽きた」で57.5%でした。

また、犬がドッグフードを食べない原因として「体調不良」と考えた人も47.5%いました。

食いつきが悪い場合、単なる好き嫌いやわがままと判断するのではなく、便の状態や元気の有無なども含めて確認する必要があると考えられます。





■ 7歳以上ではフードの見直しニーズが高まる

7歳以上の犬では、「年齢に合わせて」フード変更を検討した人が81.2%でした。



7歳未満では39.3%だったため、シニア期に近づくほど、体重管理、消化のしやすさ、噛みやすさ、食いつきなどを踏まえてフードを見直すニーズが高まることがわかります。





■ 調査から見えたドッグフード選びの傾向



今回の調査から、ドッグフード選びでは「価格」「安全性」「食べ続けられるか」の3つを同時に見ている飼い主が多いことがわかりました。



物価高の影響があるなかでも、安いフードへの切り替えは6.8%にとどまっています。愛犬の健康に関わる食事では、単純な節約よりも、セールやまとめ買いを活用しながら品質を維持する行動が選ばれやすいと考えられます。



一方で、大容量パックやまとめ買いは出費を抑える手段になるものの、開封後の風味低下や保存のしにくさによって食いつきが落ちるケースもあります。



価格だけでなく、少量サイズやお試しの有無、保存しやすさ、粒の大きさ、年齢・体質との相性まで確認することが、失敗しにくいドッグフード選びにつながります。





■ 調査概要



調査名：ドッグフードに関する実態調査アンケート

調査期間：2026年6月5日～2026年6月6日

有効回答数：280件

調査対象：愛犬の食事について回答した方

調査方法：アンケートフォームによる回答

実施・集計：わんこTown



※割合は小数点第2位を四捨五入しています。

※複数回答の設問は、合計が100%を超える場合があります。





■ わんこTownについて



わんこTownは、愛犬との暮らしに役立つ情報を発信する犬専門メディアです。



ドッグフードの選び方、犬種ごとの特徴、愛犬との暮らしに関する悩みなど、飼い主が知りたい情報をわかりやすく整理して発信しています。



サイトURL：

https://wanko-town.net/



調査ページ：

https://wanko-town.net/dog-food-survey-2026/

運営会社：

https://rinrindo.co.jp/