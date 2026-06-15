【ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ】開業10周年、日本からのお客様に感謝を込めて。ハワイ発人気ブランド「ALOHA コレクション」との新作アメニティを発表

The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach

ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ（所在地：オアフ島ホノルル、総支配人：マイク・キャス）は、2026年7月15日（水）に開業10周年を迎えます。メモリアルイヤーを記念し、ハワイ発のアクティブライフスタイルブランドとして世界中で絶大な人気を誇る「ALOHA コレクション（ALOHA Collection）」との特別なコラボレーションによる、新作オリジナルアメニティを発表します。



ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチと「ALOHA コレクション」とのコラボレーションは、今回で第2弾となります。第1弾は、2024年に発表されたミドルサイズ・ポーチで、日本からご宿泊のお客様から好評を博しました。そして、今回の第2弾も、第1弾でご好評いただいた、緑豊かなオアフ島・マノアエリアの自然を描いたコラボレーションデザインがベースになっています。古代ハワイにおいて、マノアは霧のような雨と雄大な山々に架かる美しい虹で知られ、その自然現象にはそれぞれ神聖な名前が付けられていました。マノアに吹く風（カハウカニ）と、優しく降り注ぐ雨（カウクアヒネ）が融合することで、美しい虹（カハラオプナ）が誕生するというストーリーが、古くからオリ（詠唱）やフラ（舞踊）、メレ（音楽）を通じて語り継がれています。今回の新作アメニティは、マノアに降り注ぐ雨、風、そして架かる虹の物語を表と裏、異なる表情で表現。新たに便利なストラップが付き、ハワイでのビーチウォークやショッピングなど、街歩きにも最適な「クロスボディバッグ」として生まれ変わりました。



この特別なアニバーサリーギフトは、日頃より当リゾートをご愛顧いただいているゲストの皆様への感謝の気持ちを込め、対象条件を満たしてご滞在いただいた日本からのお客様限定でプレゼントいたします。なお、本商品は日本国内のお客様限定ノベルティであり、一般販売はしておりません。10周年という記念すべき特別な年に、ザ・リッツ・カールトン・レジデンス ワイキキビーチでしか手に入らない限定アメニティとともに、より快適なご滞在をお楽しみください。





◼️ザ・リッツ・カールトン・レジデンス ワイキキビーチ × ALOHAコレクション アメニティ概要

【対象条件】 2026年7月15日（水）以降に、下記の対象旅行会社を経由して、ザ・リッツ・カールトン・レジデンス ワイキキビーチの「スイートルーム」に3泊以上ご予約・ご宿泊いただいた日本からのゲストの皆様

対象旅行代理店（順不同）： ANA、HIS Hawaii、楽天トラベル、JTB、JALPAK、ALOHA7、ファーストワイズ、一休.com（ダイヤモンド会員限定）

プレミア・オーシャン ビュー・３ベッドルームスイート 客室一例

ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチは、オアフ島内最大のスイートルームの客室数を誇ります。1ベッドルームスイートでの2人だけのロマンティックなステイから、最大サイズの4ベッドルームスイートでの多世代にわたるご家族での滞在まで、あらゆる規模のご滞在に対応が可能です。「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス ワイキキビーチ×ALOHAコレクションポーチ」は、小売では販売されず、対象旅行代理店経由でのスイート・カテゴリーのご予約にあたり、1ベッドルームにつき一つ贈呈いたします。



客室の詳細については、ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ公式サイトをご覧ください。

https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/hnlrr-the-ritz-carlton-residences-waikiki-beach/overview/

【ALOHAコレクションについて】

ALOHAコレクションは、2013年にレイチェル・レイナラとヘザー・アイウによって設立された、ハワイを代表するローカルブランドです。ビーチで濡れたアイテムと乾いたものを分けて収納できる便利なデザインが特徴的な、特殊不織布タイベックで100%コーティングされた防水トラベルバッグで知られています。ALOHAコレクションの製品は現在、世界25カ国の約2,000店舗で販売されおり、学校、オフィス、ショッピングモール、空港、ビーチなど、ケイキ（子ども）からクプナ（年長者）まで年齢を問わず、様々なシーンで重宝されている、ハワイを代表するブランドのひとつとなっています。ALOHAコレクション独特のデザインには、島のライフスタイルに彩りを添える花や植物のデザインが数多く使われています。



【ザ・リッツ・カールトン・ホテル・カンパニーについて】

米国メリーランド州チェビー・チェイスに本社を構えるザ・リッツ・カールトン・ホテル・カンパニーL.L.C.は、現在32の国と地域において100軒以上のホテルを運営しています。各ホテルの詳細、およびご予約に関しては、ザ・リッツ・カールトンの公式ウェブサイト（ http://www.ritzcarlton.com/jp (http://www.ritzcarlton.com/jp) ） をご参照ください。また、最新の企業情報については、https://news.marriott.com/ をご覧ください。Facebook、X、Instagramでも情報発信しており、リアルタイムに繋がるには、#RCMemories をぜひご利用ください。ザ・リッツ・カールトン・ホテル・カンパニーL.L.C.は、マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR）の完全子会社です。ザ・リッツ・カールトンは、マリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆様に並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けしております。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.com(https://www.marriott.com/loyalty.mi) をご覧ください。