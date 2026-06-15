フジッコ、AIエージェントサービス「Lightblue」導入でAI活用を本格化 ― コスト・UI・セキュリティ課題を解決し生産性向上へ

株式会社Lightblue

東京大学発のAIスタートアップ・株式会社 Lightblue（代表取締役：園田 亜斗夢、本社：東京都千代田区）は、フジッコ株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目13番地4、代表取締役 社長執行役員：福井 正一、以下「フジッコ」）において、当社の生成AIアシスタントサービス「Lightblue」が本格導入されることをお知らせいたします。



Lightblue：https://www.lightblue-tech.com/lightblue/

導入の背景

フジッコ株式会社では、生成AIの業務活用を検討する中で、従来利用していたサービスにおける従量課金型の料金体系が大きな課題となっていました。あわせて、顧客情報などの機密情報を扱う業務でも安心して利用できること、現場で直感的に使いやすいUIであることを重視し、複数のサービスを比較検討した結果、Lightblueの導入を決定しました。

導入のポイント

1.コストの見通しを立てやすい料金体系

従来サービスで課題となっていた従量課金型ではなく定額で利用できるため、Lightblueはコストの見通しを立てやすく、運用しやすい点が評価されました。

2. 機密情報を扱う業務でも活用しやすい運用面

顧客情報などの機密情報を扱う業務においても、安心して活用できる環境であることを重視しました。

業務利用を進めるうえで、情報管理の観点からも導入しやすい点が決め手となりました。また、法務グループによる契約内容の精査を経て、利用者が安心して活用できる環境を整備しました。

3. 現場に定着しやすい直感的なUI

幅広い社員が日常業務の中で無理なく活用できるよう、直感的で使いやすいUIも評価されました。

現在は200IDでの運用を行っており、社内での活用事例やノウハウの蓄積を進めています。あわせて、AI活用習熟度モデルの考え方を取り入れながら、活用状況に応じた支援や展開のあり方を検討し、段階的な拡大を目指しています。

法人向けAIエージェントサービス「Lightblue」について

「Lightblue」は、社員や職員の日常業務に寄り添い、幅広いタスクを支援する次世代AIエージェントです。検索・要約・文字起こし・画像生成までをワンストップで実行できるほか、ノーコードで業務特化型チャットボットを構築することも可能。法人・自治体向けの厳格なセキュリティを備えているため、誰でも安心してご利用いただけます。

また、多様なデータソースと連携し、企業や自治体が保有する独自の情報を活用して、必要な情報の検索や文書作成を迅速かつ正確に実行します。実務に即したAI活用を実現し、業務効率を飛躍的に向上させます。

サービスサイト： https://www.lightblue-tech.com/lightblue/

フジッコ株式会社について

フジッコ株式会社は、1960年に昆布製品からスタートし、現在ではヨーグルトやデザートまで手掛ける「和」と「洋」を融合した「フードカンパニー」です。「おいしさ、けんこう、つぎつぎ、わくわく。」を企業スローガンに掲げ、安心・安全で高品質な商品やサービスを通じて、お客様の健康増進をサポートする健康創造企業を目指しています。社是である「創造一路（そうぞうひとすじ）」のもと、常に新しい価値を創造し、社会課題の解決に取り組んでいます。「ふじっ子煮」や「おまめさん」、「おかず畑」といった和の定番商品に加え、「フルーツセラピー」や「カスピ海ヨーグルト」など、幅広い商品を展開しています。

社名：フジッコ株式会社

設立：1960年

代表者：代表取締役 社長執行役員 福井 正一

所在地：兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目13番地4

コーポレートサイト：https://www.fujicco.co.jp/

株式会社Lightblueについて

社名：株式会社Lightblue

設立：2018年1月

代表者：代表取締役 園田 亜斗夢

所在地：東京都千代田区神田駿河台2丁目3-6 CIRCLES御茶ノ水5F

顧問：鳥海不二夫（東京大学大学院工学系研究科教授）

事業内容：画像解析／自然言語処理AIのソリューション開発、法人向けAIアシスタント「Lightblue」 等

LLMモデル（Hugging Face）：https://huggingface.co/lightblue/aokarasu-72B