いーふらんが手掛ける「ひがもえゴルフ【イースイング】」YouTubeチャンネル登録者数9万人を突破！ 【E-swing -PREMIUM-】

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、当社が展開するインドアゴルフスクール「E-swing -PREMIUM-」において、当社が運営するYouTubeチャンネル「ひがもえゴルフ【イースイング】」のチャンネル登録者数が9万人を突破したことをお知らせいたします。

｜チャンネル登録者数9万人突破！「ひがもえゴルフ【イースイング】」

「ひがもえゴルフ【イースイング】」は、本気でゴルフの上達を目指す皆様へ向けて、インドアゴルフ「E-swing -PREMIUM-」インストラクターの比嘉プロと、アマチュアゴルファーのモエが、レッスン動画を通して全力でサポートするYouTubeチャンネルです。あらゆるレベルのゴルファーの悩みを解決に導くコンテンツが充実しております。

・ゴルフを始めたばかりで、何から練習すればいいか分からない方

・もっと飛ばしたい、飛距離に悩んでいる方

・なかなか100切りが達成できない方

・長年ゴルフをしているのに、スコアが伸び悩んでいる方

これまでに多くの視聴者の皆様に支えられ、このたびチャンネル登録者数が9万人を超え、総再生回数1,610万回超とさらなる伸びを記録しております。これからもゴルファーの皆様のリアルな課題に寄り添った動画を投稿し続けてまいります。

｜YouTubeで圧倒的に支持される理由は「再現性のあるレッスン」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80252/table/268_1_b32671faf927925b65102f2ef36273dd.jpg?v=202606151151 ]

YouTubeチャンネル「ひがもえゴルフ【イースイング】」が多くの視聴者から高く評価されている理由は、感覚論に頼らず、理論とデータに基づいた再現性のあるレッスン動画を徹底して投稿している点にあります。

動画内で解説されているスイング理論や修正のステップは、実際のスタジオで行われているリアルな指導と完全に一貫しております。そのため、視聴者の皆様からは「非常にわかりやすく、日々の練習にすぐ活かせる」「動画で見た内容を、実際のスタジオで体験してさらに理解が深まった」といった声が多数寄せられており、ご好評をいただいております。

【人気の動画】

１.【飛距離アップ】アイアンで飛距離が出ない原因はコレ。「アイアンの飛距離を伸ばすテクニック」【女子プロが教える】

URL：https://youtu.be/m6RBCxPMKuQ?si=5wAsyMM1RumNSJQ1(https://youtu.be/m6RBCxPMKuQ?si=5wAsyMM1RumNSJQ1)

２.【飛距離アップ】チキンウィング劇的改善！左肘が引けないフォローでもっと飛ばせる！



URL：https://youtu.be/ayS9L2O0BIk?si=HANxKq0cO59UsGRf(https://youtu.be/ayS9L2O0BIk?si=HANxKq0cO59UsGRf)

３.【飛距離アップ】プロのように軽く振って見えるのに飛ばせる！ドライバーが飛ぶ打ち方【ゴルフスイング】

URL：https://youtu.be/eaPDqwfK1es?si=JRMw03KptQ8oggPI(https://youtu.be/eaPDqwfK1es?si=JRMw03KptQ8oggPI)

｜【E-swing -PREMIUM-】最新鋭設備×抜群の通いやすさを兼ね備えた環境

インドアゴルフ「E-swing -PREMIUM-」は、ゴルファーの皆さまが効率よく、かつ快適にスキルアップできるよう、国内トップクラスの洗練された練習環境を整備しております。

・全打席に世界基準の最新鋭シミュレーター「Trackman」を完備（※1）

・地域最大級・8打席の広々とした開放的な空間

・初心者から上級者まで、レベルに応じたプロ資格保有者の丁寧なマンツーマンレッスン

・クラブ・シューズは無料レンタル可能で、お仕事帰りなどに手ぶらで利用可能

・みなとみらい駅直結・徒歩1分という、これ以上ない抜群の好立地

通常のゴルフ練習場（打ちっぱなし）に通っている方のさらなるスキルアップはもちろんのこと、「これからゴルフを新しく始めたい」という未経験の方にとっても、基礎から正しく学べる最適な環境を提供しています。

■店舗案内

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80252/table/268_2_d94ee620360ef7f087db8a16a6d9b343.jpg?v=202606151151 ]

※1「Trackman」は、弾道計測機器です。PGA選手上位の9割が使用していると言われており、飛距離、弾道､スピン量､ロフト角､ミート率など､40項目以上のデータを表示可能です。実際に軍事利用されていた技術をゴルフに転用しており、 ボール、クラブの動きをレーダーで計測することで、打った瞬間から着地までの全容を計測します。

｜比嘉プロをはじめ、経験豊富なインストラクター陣によるマンツーマン指導

E-swing -PREMIUM-では、高い専門知識と実績を持つ複数のインストラクターが在籍し、一人ひとりの課題に合わせたマンツーマン指導を行っております。独自の研修システムにより、どのインストラクターが担当しても指導方針や基本理念がしっかりと共有されているため、常に安定したハイクオリティなレッスンを受けられるのが大きな特徴です。

その中でも、YouTube「ひがもえゴルフ【イースイング】」で抜群の知名度と人気を誇るインストラクター・比嘉プロも実際の指導を担当しています。比嘉プロは、関東ゴルフ練習場連盟（JGRA）正会員として、理論と実践の両面からゴルフを分かりやすく伝える指導に定評があります。得意とするドライバーショットや美しいドローボールの打ち方を中心に、初心者にも理解しやすい言葉でスイングの仕組みを噛み砕き、課題を明確に解決へと導きます。

｜受講生からの嬉しい成果報告！スコア・飛距離アップの実績が多数

インドアゴルフ「E-swing -PREMIUM-」のマンツーマンレッスンを実際に受講されたお客様からは、短期間での劇的な上達やスコアアップの報告が数多く寄せられています。以下はその一例です。

1. スコア120 → 98（40代・女性／ゴルフ歴10年）

「長年のグループレッスンで伸び悩んでいましたが、初回スイング診断を受けました。レッスンの内容は目から鱗の連続でした。最近は100を叩かなくなり、自分でも驚いています。」

2. スコア110 → 96（50代・男性／ゴルフ歴10年）

「基礎を一から学び直す重要性を実感しました。ここのスクールで驚いたことは、プロが変わってもちゃんと同じことを教えていただけることです。指導内容が一貫している点に安心感があります。」

3. 7番アイアン・飛距離130yd → 170yd（30代・男性／ゴルフ歴5年）

「1ヶ月足らずでここまで変わるとは思いませんでした。半年通っていますがいつも新しい発見があり､レッスンに飽きがなく、楽しく過ごせています。レッスン中の会話の中でスコアメイクやゴルフの考え方も変わり､ 今では70台を目指して奮闘中です！」

スコアに伸び悩んでいる方、飛距離を伸ばしたい方はプロの指導をぜひ体感してみてください。

｜無料スイング診断・体験レッスンを受付中

インドアゴルフ「E-swing -PREMIUM-」では、初めての方を対象に無料スイング診断・体験レッスンを実施しています。

また、公式WEBサイトでは、来店前に自身の弱点を把握できる「ゴルフ弱点診断」も利用可能です。

「動画で見ていた指導を、実際に体験してみたい」

「自己流から抜け出し、正しく上達したい」

そのような方は、ぜひ一度無料体験レッスンをご利用ください。

初回無料！体験レッスン付きのスイング診断のお申し込みはこちらから

https://e-swing-premium.jp/contact/(https://e-swing-premium.jp/contact/)



ゴルフ弱点診断はこちらから

https://e-swing-premium.jp/(https://e-swing-premium.jp/)

｜事業拡大に伴い、女性ゴルフインストラクターの採用を強化中

E-swing -PREMIUM-を運営する株式会社いーふらんでは、シミュレーションゴルフ事業のさらなる成長に向け、女性インストラクターの採用募集を行っています。

本事業のコアメンバーとして、インストラクター経験をお持ちの方をお迎えし、最新鋭の設備と、これまで培ってきた指導経験を最大限に発揮できる環境をご用意しています。

お客様一人ひとりの「できた」「変わった」という瞬間に寄り添い、その喜びを共に創り上げていくことができるポジションです。

ゴルフ指導の経験を活かしながら、新しい環境でキャリアを広げたい方、シミュレーションゴルフという成長分野に挑戦したい方のご応募をお待ちしています。

採用に関する詳細は、以下の採用ページをご確認ください。

https://hrmos.co/pages/e-fran/jobs/1896486255604176384

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410