「カプコンTVチャレンジ!!」は6月15日(月)よる8時配信決定！　PlayStation5(R)版『鬼武者 Way of the Sword』体験版にチャレンジ!!

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株式会社カプコン

出演者にカプコンの様々なタイトルのゲーム実況にチャレンジしてもらう生配信番組「カプコンTVチャレンジ!!」。シリーズ最新作剣戟アクションゲーム『鬼武者 Way of the Sword』の体験版に土佐兄弟の二人がチャレンジ!!




◆6月15日(月)よる8時よりYouTube/カプコンチャンネルにて配信いたします。
https://youtube.com/live/7DH7xxEg4c4





※この番組は、年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。


配信当日はYouTubeのチャット欄や「カプコンTV!!」公式X(#CAPCOM_TV)、公式TikTok(CAPCOM公式)へコメントをお願いします。番組へのご意見・ご感想もお待ちしております。



◆出演予定


・土佐兄弟（ゆうき・卓也）


・ぐっちー（カプコンTV!!ディレクター）



土佐兄弟（ゆうき・卓也）

※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。


■商品概要




■対応プラットフォーム：PlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows、Steam、Epic Games Store、Nintendo Switch 2
■発売日：2026年9月25日(金)予定


■ジャンル：剣戟アクション


■プレイ人数：1人
■CEROレーティング：Z（18才以上のみ対象）


■価格：


・ダウンロード版　通常版 8,990円（税込）


・ダウンロード版　デラックスエディション 9,990円（税込）


・ダウンロード版 プレミアムデラックスエディション 10,990円（税込）



・パッケージ版　通常版 8,990円（税込）


・パッケージ版 プレミアムデラックスエディション 10,990円（税込）


※パッケージ版の通常版、プレミアムデラックスエディションはPlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみとなります。



■『鬼武者 Way of the Sword』公式サイト


https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/



■「鬼武者」シリーズ公式Ｘ（旧Twitter）アカウント


https://x.com/onimusha_capcom



※体験版で作成したセーブデータは製品版に引き継ぐことはできません。
※体験版の内容は、製品版と一部仕様が異なります。


※Windowsでの体験版は後日配信を予定しております。今後の続報をお待ちください。



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