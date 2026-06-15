「カプコンTVチャレンジ!!」は6月15日(月)よる8時配信決定！　PlayStation5(R)版『鬼武者 Way of the Sword』体験版にチャレンジ!!

株式会社カプコン

出演者にカプコンの様々なタイトルのゲーム実況にチャレンジしてもらう生配信番組「カプコンTVチャレンジ!!」。シリーズ最新作剣戟アクションゲーム『鬼武者 Way of the Sword』の体験版に土佐兄弟の二人がチャレンジ!!

◆6月15日(月)よる8時よりYouTube/カプコンチャンネルにて配信いたします。

https://youtube.com/live/7DH7xxEg4c4

※この番組は、年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。

配信当日はYouTubeのチャット欄や「カプコンTV!!」公式X(#CAPCOM_TV)、公式TikTok(CAPCOM公式)へコメントをお願いします。番組へのご意見・ご感想もお待ちしております。

◆出演予定

・土佐兄弟（ゆうき・卓也）

・ぐっちー（カプコンTV!!ディレクター）

土佐兄弟（ゆうき・卓也）

※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。

■商品概要

■対応プラットフォーム：PlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows、Steam、Epic Games Store、Nintendo Switch 2

■発売日：2026年9月25日(金)予定

■ジャンル：剣戟アクション

■プレイ人数：1人

■CEROレーティング：Z（18才以上のみ対象）

■価格：

・ダウンロード版 通常版 8,990円（税込）

・ダウンロード版 デラックスエディション 9,990円（税込）

・ダウンロード版 プレミアムデラックスエディション 10,990円（税込）

・パッケージ版 通常版 8,990円（税込）

・パッケージ版 プレミアムデラックスエディション 10,990円（税込）

※パッケージ版の通常版、プレミアムデラックスエディションはPlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみとなります。

■『鬼武者 Way of the Sword』公式サイト

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/

■「鬼武者」シリーズ公式Ｘ（旧Twitter）アカウント

https://x.com/onimusha_capcom

※体験版で作成したセーブデータは製品版に引き継ぐことはできません。

※体験版の内容は、製品版と一部仕様が異なります。

※Windowsでの体験版は後日配信を予定しております。今後の続報をお待ちください。

(C)CAPCOM