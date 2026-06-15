創業80年を迎えるナガノインテリア工業株式会社は、80年の歩みと、これからの私たちの暮らしとものづくりの姿をお届けする大展示会「a。- Made in Asakura -」を開催します

ナガノインテリア工業株式会社

創業80年を迎えるナガノインテリアは7月7日より本社工場にて大展示会を開催いたします。

「サイズを合わせる家具」から「居心地や好みを形にする家具」へ。

新提案「ホームラウンジ」、2026年「ミラノサローネ国際家具見本市」出展商品を国内初披露。

福岡県朝倉市で、1946年創業から一貫して「木の家具」と「自社生産」に向き合い続けてきたナガノインテリア工業株式会社（代表取締役社長：永野貴啓）は、今年で80周年を迎えます。これを記念いたしまして、2026年7月7日（火）から9日（木）の3日間、これからの私たちの暮らしとものづくりの姿をお届けする大展示会「a。- Made in Asakura -」を開催いたします。

今回の展示会では、これまで得意としてきた「サイズや樹種が選べる」というオーダー対応の強みを活かしながら、色・素材・仕上げ（CMF）を自由に組み合わせて自分好みの空間を作る「感性のカスタム」をテーマにした新しいナガノインテリの表現を発表いたします。

また、家族みんなでテレビを向くこれまでのリビングから、家の中に自分だけの特等席を作る新しいライフスタイル「ホームラウンジ」の提案、今年4月に世界最大規模の家具見本市「ミラノサローネ国際家具見本市」で発表した出展商品の国内初披露などを計画しています。

会期中は、ナガノインテリアの家具デザインを長年支えてくださっている村澤一晃氏をはじめ、デザイナーの佐戸川清氏、伝統の小倉織を現代に伝える築城弥央氏など、豪華なゲストをお招きした3日連続の特別トークイベントや、工場見学も実施いたします。

■展示会名「 a。 」（エー）に込めた想い

展示会名「 a。 」には、私たちが80年間ものづくりを続けてきた大切な故郷である「朝倉（Asakura）」への感謝と、ここからまた次の未来へ向けて歩み始めるという「始まり（アルファベットの最初の文字：a）」の意味を掛け合わせています。朝倉の自社工場（ものづくりの現場）を開放し、私たちのこれからの挑戦をお見せする場となります。

■展示会の3つの見どころ

1.暮らしに合わせて「好みの色や素材を提案する」３つのスタイルのご提案

これまでナガノインテリアが大切にしてきた、サイズや機能を細かく選べるオーダー体制。これからはその仕組みをさらに進化させ、豊富な木の種類やファブリックを組み合わせて、お客様の「好き」を形にするお手伝いをします。今回は、その基準となる「3つの分かりやすいインテリアスタイル（Pure- natural / Blend-natural / Chic-natural）」をブースでご提案いたします。

2. 自分だけの特等席を作る、新しい暮らしの形「ホームラウンジ」

暮らしがパーソナル化していく今の時代、家の中にホテルのラウンジのようにホッとできる自分だけの居場所（ホームラウンジ）を作ることが、これからの時代の豊かさではないでしょうか。そんな空間の主役となる、デザイナー・佐戸川清氏がデザインした新作ラウンジチェアを初めて皆さまにお披露目いたします。

3. 地元の素材と、世界への挑戦

福岡県朝倉市の「木工技術」と、同じ福岡で育まれた伝統ある染織「小倉 縞々（小倉織）」の美しいテキスタイルがコラボレーション。部屋の素敵なアクセントになる家具を発表します。さらに、今年4月に世界を舞台に挑戦した「ミラノサローネ国際家具見本市」の出展商品も国内で初めて一般公開いたします。

■ JF Disconnect Program

3日間連続開催！ものづくりの裏側を語る特別トークイベント

期間中は毎日15:00より、ナガノインテリアに縁のあるプロフェッショナルなゲストをお迎えし、代表の永野貴啓とともに、これからの家具や暮らしについて語り合うトークイベント（JF非公認プログラム）を開催します。

・7月7日（火）【Think Basicをひもとく - 変わるもの、変わらないもの -】

【登壇】

村澤一晃氏（MURASAWA DESIGN）

前田恵佑（商品開発部部長）

永野貴啓（代表取締役社長）

長年外部からナガノのデザインを支えてきた村澤氏と、現場で形にしてきた社内開発の責任者が登壇。ブランドの転機となった椅子やソファの開発秘話や、脈々と受け継ぎ、進化してきた「ものづくりの

DNA」について、ここだけの裏話を交えてアットホームに語ります。

村澤氏の語る、

造形における「〇〇フェチ」とは！？

・ 7月8日（水）【Think Basicから広がるこれからの暮らし】

【登壇】

佐戸川清氏（ゼロファーストデザイン）

築城弥央氏（小倉 縞々）

永野貴啓（代表取締役社長）

暮らしが多様化する今、お家の中に自分だけの居場所を作る新しい形「ホームラウンジ」をご提案。

空間のプロである佐戸川氏が手がけた新作ラウンジチェアのこだわりや、地元の伝統素材「小倉織」をインテリアにアクセントとして取り入れる楽しさなど、ナガノインテリアの提案する３つのライフスタイルに照らし、これからの住まいと感性について語り合います。

・ 7月9日（木）【世界への挑戦 - ミラノサローネ報告 -】

【登壇】

関光卓氏（Gate Light Design）

原久雄氏（原デザイン室）

永野貴啓（代表取締役社長）

今年4月、世界最高峰の舞台「ミラノサローネ国際家具見本市」へ共に挑戦した気鋭のデザイナー陣が再集結。現地のリアルな熱量や、世界のバイヤーから寄せられた本音の反響、そして世界に挑んだからこそ見えてきた「これからの日本のものづくりの可能性」を、どこよりも早く生レポートします。

【開催概要】

企画名

会期

2026年7月7日（火）～7月9日（木） 13:00～18:00 ※10:00開場

プログラムへの参加は要予約となります。

以下フォームよりご予約下さい。

予約フォーム

プログラム タイムスケジュール

13:00～ 受付開始

13:30～14:30 工場見学（※JF公認）

15:00～16:00 特別トークイベント（ファシリテーター：後藤嘉之）

16:30～18:00 ミニパーティ（ささやかな懇親会）

会場

ナガノインテリア 本社ショールーム / 自社工場

住所：福岡県朝倉市甘木2153

駐車場: あり

アクセス

大分自動車道「甘木IC」 から車で約10分

最寄り駅

西鉄甘木線・甘木鉄道「甘木駅」

駅よりタクシーで約5分、徒歩約17分

【本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み】

ナガノインテリア工業株式会社 営業企画課

広報担当：後藤 嘉之（ごとう よしゆき）

TEL：070-1217-0081

E-mail：info@nagano-interior.co.jp

URL：https://www.nagano-interior.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d110851-7-896780418f83b95e7022a40dd22832d6.pdf