TVアニメ『地獄楽』のトレーディングアクリルスタンド、トレーディンググリッター缶バッジ、トレーディング箔押しカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『地獄楽』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『地獄楽』の商品の受注を6月9日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2011,944?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルスタンド ver.A

画眉丸、桐馬、杠、巌鉄斎、殊現、メイ、蓮、菊花、朱槿、蘭のイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「画眉丸&佐切 アクリルスタンド 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）68×59mm 台座：（約）50×49mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングアクリルスタンド ver.B

佐切、弔兵衛、士遠、ヌルガイ、付知、十禾、結、桃花、牡丹、桂花のイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「弔兵衛&桐馬 アクリルスタンド 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）68×59mm 台座：（約）50×49mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディンググリッター缶バッジ ver.A

画眉丸、桐馬、杠、巌鉄斎、殊現、メイ、蓮、菊花、朱槿、蘭のイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「画眉丸&佐切 75mmグリッター缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディンググリッター缶バッジ ver.B

佐切、弔兵衛、士遠、ヌルガイ、付知、十禾、結、桃花、牡丹、桂花のイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「菊花&桃花 75mmグリッター缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング箔押しカード

画眉丸、佐切、弔兵衛、桐馬、杠、士遠、付知、殊現、十禾、メイ、菊花、桃花のイラストを箔押し加工が施されたカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造工程上、箔の粉末が付着している場合がございますが、拭いていただくことで取り除けます。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「菊花&桃花 箔押しカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \4,620(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）86×54mm

素材 ：紙

▼オーロラアクリルスタンド

※画像は「画眉丸 オーロラアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターのイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,650(税込)

種類 ：全12種（画眉丸、佐切、弔兵衛、桐馬、杠、士遠、付知、殊現、十禾、メイ、菊花、桃花）

サイズ：本体：（約）12.7×7cm 台座：（約）6.8×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼場面写缶バッジ2個セット

※画像は「画眉丸 場面写缶バッジ2個セット」を使用しております。

画眉丸、佐切、弔兵衛、桐馬、杠、士遠、付知、殊現、十禾の印象的なシーンを缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \990(税込)

種類 ：全9種（画眉丸、佐切、弔兵衛、桐馬、杠、士遠、付知、殊現、十禾）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼A3マット加工ポスター

※画像は「画眉丸 A3マット加工ポスター」を使用しております。

画眉丸、佐切、弔兵衛、桐馬、杠、士遠、付知、殊現、十禾のイラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全9種（画眉丸、佐切、弔兵衛、桐馬、杠、士遠、付知、殊現、十禾）

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼トレーディング ちびキャラ アクリルネームプレート

画眉丸、佐切、弔兵衛、桐馬、杠、士遠、付知、殊現、十禾、メイ、菊花、桃花のちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「画眉丸 ちびキャラ アクリルネームプレート 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）68×27mm 厚み：3mm 特典：（約）66×53mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼ちびキャラ アクリルヘアクリップ2個セット

※画像は「画眉丸 ちびキャラ アクリルヘアクリップ2個セット」を使用しております。

画眉丸、佐切、弔兵衛、桐馬、杠、士遠、付知、殊現、十禾のちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルヘアクリップに仕上げました。

アクリル製のヘアクリップ2個セットです。

ヘアアクセサリーとしてはもちろん、カバンや小物につけたり、メモなどを挟んでお使いいただけます。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全9種（画眉丸、佐切、弔兵衛、桐馬、杠、士遠、付知、殊現、十禾）

サイズ：（約）38.6×38.6mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2011,944?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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