風景の中に佇む人々の記憶と物語を繊細な筆致で描く「今日もどこかで　稲恒佳奈　日本画展」を、銀座・Artglorieux GALLERY OF TOKYOにて開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店がGINZA SIX 5階で運営するアートギャラリー「Artglorieux GALLERY OF TOKYO（アールグロリュー ギャラリーオブトーキョー）」にて、「今日もどこかで 稲恒佳奈 日本画展」を開催いたします。

会期：2026年6月18日（木）～6月24日（水）

営業時間：10:30～20:30（最終日は18:00閉場）

何気ない日常の風景や祭りの中には、名もない誰かの小さな物語が静かに息づいています。そうした瞬間に目を向けながら、かつての絵師たちが描いてきた人々の営みに思いを重ね、現代を生きる私たちの暮らしを描き続けています。

本展では、日本各地で出会った風景をもとに、記憶や体験を辿りながら、さまざまな人間模様を描いた作品をご紹介いたします。

「うららかな」S10（530× 530mm）「サニーデイ」S6（410×410mm）「ひとすじの光」M6（410×242mm）「みのりのとき」F10（530×455mm）「紡がれる想い」S6（410×410mm）「また会いましょう」M8（455×273mm）

■プロフィール 稲恒佳奈

(C)ARToVILLA Kyouhei Yamamoto

【略歴】

1987年北海道生まれ

2013年東北芸術工科大学日本画領域修了

2017年個展「ある日の記憶」（三越日本橋本店アートスポット）

2022年MITSUKOSHI ART WEEK 稲恒佳奈特集（三越日本橋本店催物会場）

2023年個展「今日もどこかで稲恒佳奈日本画展」（大丸札幌店美術画廊）

2024年ARToVILLAvol.18（大丸札幌店1階イベントスペース）

桜SAKURA展（高島屋大阪店美術画廊）

マイ・ファースト・アート展（伊勢丹新宿店アートギャラリー）

迎春展（日本橋高島屋S.C.美術画廊）

個展「今日もどこかでII稲恒佳奈日本画展」（大丸札幌店美術画廊）

2025年四季の味覚展（ギャラリー和田）

愛知推し推し展（松坂屋名古屋店）

個展「今日もどこかでIII稲恒佳奈日本画展」（大丸札幌店美術画廊）

【受賞歴】

啐啄賞受賞（ギャラリー和田）

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション第21回アートギャラリーホーム作品募集淺沼組賞受賞

ART AWARD NEXT2・ART AWARD NEXT3入選

■展示概要

今日もどこかで 稲恒佳奈 日本画展

会期：2026年6月18日（木）～6月24日（水）

営業時間：10:30～20:30 ※最終日は18:00閉場

会場：Artglorieux GALLERY OF TOKYO

東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 5階

https://artglorieux.jp/

入場料：無料

Artglorieux GALLERY OF TOKYOについて

Artglorieux GALLERY OF TOKYOは、株式会社大丸松坂屋百貨店が運営するギャラリーです。

※詳細はHPにて順次掲載します。ご確認くださいませ。

※イベントや展示内容は諸般の事情により変更・中止となる場合があります。