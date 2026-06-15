風景の中に佇む人々の記憶と物語を繊細な筆致で描く「今日もどこかで　稲恒佳奈　日本画展」を、銀座・Artglorieux GALLERY OF TOKYOにて開催

写真拡大 (全9枚)

株式会社　大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店がGINZA SIX 5階で運営するアートギャラリー「Artglorieux GALLERY OF TOKYO（アールグロリュー ギャラリーオブトーキョー）」にて、「今日もどこかで　稲恒佳奈 日本画展」を開催いたします。


会期：2026年6月18日（木）～6月24日（水）


営業時間：10:30～20:30（最終日は18:00閉場）




何気ない日常の風景や祭りの中には、名もない誰かの小さな物語が静かに息づいています。そうした瞬間に目を向けながら、かつての絵師たちが描いてきた人々の営みに思いを重ね、現代を生きる私たちの暮らしを描き続けています。


本展では、日本各地で出会った風景をもとに、記憶や体験を辿りながら、さまざまな人間模様を描いた作品をご紹介いたします。



「うららかな」S10（530× 530mm）

「サニーデイ」S6（410×410mm）


「ひとすじの光」M6（410×242mm）

「みのりのとき」F10（530×455mm）


「紡がれる想い」S6（410×410mm）

「また会いましょう」M8（455×273mm）

■プロフィール　稲恒佳奈



(C)ARToVILLA Kyouhei Yamamoto

【略歴】


1987年北海道生まれ


2013年東北芸術工科大学日本画領域修了


2017年個展「ある日の記憶」（三越日本橋本店アートスポット）


2022年MITSUKOSHI ART WEEK 稲恒佳奈特集（三越日本橋本店催物会場）


2023年個展「今日もどこかで稲恒佳奈日本画展」（大丸札幌店美術画廊）


2024年ARToVILLAvol.18（大丸札幌店1階イベントスペース）


桜SAKURA展（高島屋大阪店美術画廊）


マイ・ファースト・アート展（伊勢丹新宿店アートギャラリー）


迎春展（日本橋高島屋S.C.美術画廊）


個展「今日もどこかでII稲恒佳奈日本画展」（大丸札幌店美術画廊）


2025年四季の味覚展（ギャラリー和田）


愛知推し推し展（松坂屋名古屋店）


個展「今日もどこかでIII稲恒佳奈日本画展」（大丸札幌店美術画廊）






【受賞歴】


啐啄賞受賞（ギャラリー和田）


株式会社チャーム・ケア・コーポレーション第21回アートギャラリーホーム作品募集淺沼組賞受賞


ART AWARD NEXT2・ART AWARD NEXT3入選



■展示概要


今日もどこかで　稲恒佳奈　日本画展


会期：2026年6月18日（木）～6月24日（水）


営業時間：10:30～20:30　※最終日は18:00閉場


会場：Artglorieux GALLERY OF TOKYO


東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 5階


https://artglorieux.jp/


入場料：無料


Artglorieux GALLERY OF TOKYOについて


Artglorieux GALLERY OF TOKYOは、株式会社大丸松坂屋百貨店が運営するギャラリーです。


※詳細はHPにて順次掲載します。ご確認くださいませ。


※イベントや展示内容は諸般の事情により変更・中止となる場合があります。