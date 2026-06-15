ボカロ文化の次世代を担うクリエイターを発掘・育成するYouTube番組『THE CREATE feat. VOCALOID』を始動

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、ボカロ文化の次世代を担うクリエイター（ボカロP）の発掘・育成を目的とした楽曲制作特化型番組『THE CREATE feat. VOCALOID』を始動し、2026年6月15日（月）より番組内の「才能発掘トーナメントプログラム」の挑戦者の募集を開始します。

『THE CREATE feat. VOCALOID』特設サイト：https://www.vocaloid.com/the_create

『THE CREATE feat. VOCALOID』とは

VOCALOID(TM)の生みの親である当社がプロデュースする、ボカロ文化の次世代を担うクリエイター（ボカロP）の発掘・育成を目的とした楽曲制作特化型番組です。

本番組では、次世代のクリエイターに光を当てる「才能発掘トーナメント」と、著名ボカロPや音楽家による楽曲解説・対談などを通じて、創作の過程や技術・思考、音楽制作の魅力そのものを多角的に発信する「クリエイターアカデミー」の2つのプログラムを展開します。

楽曲制作の裏側に密着し、まだ見ぬ才能を発見するとともに、第一線で活躍するクリエイターの知見を届けることで、次世代のクリエイターが学び、挑戦し、成長していくきっかけを生み出します。

クリエイターの成長を視聴者も一緒に見守り、発見し、応援できる――。

そんな“クリエイターとリスナーが共に創る”番組を目指します。

本プロジェクトの背景

当社は2003年にVOCALOIDを発表して以来、20年以上にわたり、クリエイターやリスナーとともにボカロ文化の発展に取り組んできました。技術を提供する企業であると同時に、文化の一翼を担う立場として、次世代のクリエイターが挑戦できる機会や活躍の場を創出していくことも重要な役割であると考えています。

『THE CREATE feat. VOCALOID』では、新たな才能の発掘に加え、第一線で活躍するクリエイターの知見や楽曲制作のプロセス、創作の魅力を広く発信します。

本番組を通じて、音楽制作に取り組むクリエイターの成長を支援するとともに、これから創作に挑戦する人々に新たなきっかけを提供し、ボカロ文化のさらなる発展に貢献してまいります。

才能発掘トーナメントについて

クリエイターの“才能”を引き出すため、創作活動に一定期間密着しながら複数回にわたる選考を実施します。各選考では、番組が指定するテーマや課題に沿って、挑戦者が楽曲を制作します。制作された楽曲は、出演する著名ボカロPや音楽家によって審査・採点され、優勝者には、“夢”を叶える機会が提供されます。

本トーナメントは、完成した楽曲のみを評価する短期型コンテストではなく、創作の本質である“試行錯誤の過程”に迫り、クリエイターが楽曲と向き合う中で、思考・感情・技術が磨かれていく姿を描いていきます。

才能発掘トーナメント概要

■次世代のクリエイターを支えるオフィシャルサポーター（ボカロP/作曲家）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1143_1_5e5bad99fcaaaac995309eec9e85b8f4.jpg?v=202606160151 ]- 特設サイトhttps://www.vocaloid.com/the_create- 公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@THE_CREATE_VOCALOID

第一線で活躍し、数々の実績を持つボカロP・作曲家が、オフィシャルサポーターとして参画します。「才能発掘トーナメント」や「クリエイターアカデミー」などを通じて、次世代のクリエイターの挑戦を後押しします。オフィシャルサポーターは今後も順次発表予定です。

主なオフィシャルサポーター（ボカロP/作曲家）

※2026年6月15日時点

john/TOOBOE

OSTER project

Chinozo

サツキ

草野 華余子

ねじ式

R Sound Design

なきそ

いるかアイス

南ノ南

オフィシャルスポンサー

株式会社ベネッセコーポレーションと株式会社セガ エックスディーが、オフィシャルスポンサーとして参画いたします。両社が共同開発した、本格リズムゲームで英語が学べる教育アプリ「Risdom（リズダム）」は、「世界中の夢を取り戻す少女との物語」をゲームコンセプトに掲げ、「教育×音楽」を掛け合わせることで、学びの入り口を広げることを目指しています。「夢を応援する」というRisdomの根底にある思いと、次世代のクリエイターが挑戦できる場をつくり、創作文化の発展に取り組む本番組の姿勢が重なり、このたび参画いただくこととなりました。さらに、「才能発掘トーナメント」の賞品として、「Risdom（リズダム）」の楽曲実装コラボレーションが実現しました。音楽と教育が交わる本取り組みを、一緒に盛り上げてまいります。

■スポンサー・協賛企業の募集について

- ゲーム型英語学習アプリ「Risdom」https://risdom.benesse.co.jp/(C) Benesse Corporation(C) SEGA XD CO., LTD.

『THE CREATE feat. VOCALOID』では、現在スポンサー・協賛企業を募集しています。次世代クリエイターの発掘・育成と、ボカロ文化・創作文化の発展を共に担っていただける企業・団体のご参画をお待ちしております。

■関連リンク

- 特設サイトhttps://www.vocaloid.com/the_create- 公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@THE_CREATE_VOCALOID- VOCALOID公式 X（旧Twitter）https://x.com/vocaloid_yamaha

ヤマハ 企業情報サイト/ニュースリリース

https://www.yamaha.com/ja/news_release/





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