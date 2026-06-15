世界初のクラフトジン梅酒「Yii」のミニボトルを新発売！酷暑日を乗り切るのにぴったりな和歌山県発のクラフト梅酒

株式会社CU9

南高梅の名産地、和歌山県みなべ町で誕生した革新的な梅酒ブランド「みなべクラフト梅酒」の最新作が登場。洗練された大人のライフスタイルに寄り添う、コンパクトで凛とした佇まいの300mlの新ボトルはシグニチャーのクラフトジン梅酒「Yii」と飲むみりん梅酒「Fuu」の2つをラインアップ。2026年6月15日（月）より学芸大学の直営店舗および公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

（左）Yii（右）Fuu

和歌山県みなべ町発のクラフト梅酒ブランド「みなべクラフト梅酒」では、大人のギフトや自分へのご褒美に最適な300mlのスタイリッシュなミニボトル「Yii」と「Fuu」の販売をスタート。

かねてからリクエストをいただいていたミニボトルの梅酒がついに実現！持ち運びにも便利な上、気軽に飲み切ることができるサイズ感なのでお試し用にもぴったり。

さらに、今年も酷暑が予想される夏、疲労回復を促すクエン酸をスマートにチャージする嗜好品としても魅力的。来る父の日に、夏バテ予防策としてプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

Yii

15種類以上の和歌山県産ボタニカルを贅沢に使用した「榊ジン」がベースとなり、やわらかな梅の酸味、ジンならではのスパイシーさが複雑に絡み合う個性的な香りと味わいが特長。安心感と刺激が共存する、贅沢な時間をお楽しみいただけるみなべクラフト梅酒を代表する一本です。

商品名：「Yii」

容量：300ml

金額：5,500円

アルコール度数：26%

オススメの飲み方：ストレート、炭酸割り（1:1）

Fuu

有限会社神田豊島屋が手がける伝統的なみりんの「Me」に、完熟南高梅を半年間漬け込んで開発した新感覚の飲むみりん梅酒です。「Me」の特性であるほのかな甘みを生かすため、完熟で酸味がとれた南高梅で漬け込み、優しい味わいに仕上げました。お酒の度数が低く砂糖不使用なことから、爽やかで軽い飲み口でお酒に慣れていない方でも気軽に楽しんでいただけます。

商品名：「Fuu」

容量：300ml

金額：3,080円

アルコール度数：8%

オススメの飲み方：ストレート、炭酸割り（1:1）

【販売先】

みなべクラフト梅酒（ECサイト）

URL：https://minabecraftumeshu.jp

MINABE CRAFT UMESHU Liquor Boutique（実店舗）

〒152-0004 東京都目黒区鷹番３丁目７－１３

東急東横線 学芸大学駅から徒歩2分「MINABE CRAFT UMESHU Liquor Boutique」

みなべクラフト梅酒ブランドとして初の実店舗。ブランドのコンセプトや世界観をその場で体験しながら、各種ラインナップをご購入いただける特別な空間です。実際に梅酒を試飲いただき、味わいの広がりや奥行きをゆっくりと楽しみながら、クラフトマンシップとクリエイティビティが息づく一杯との出会いをお届けします。

テイスティングも可能

【基本情報】

店舗名：MINABE CRAFT UMESHU Liquor Boutique

住所：〒152-0004 東京都目黒区鷹番３丁目７－１３

営業時間：平日 16:30～21:00 休日11:30～21:00 (詳細はGoogle MapもしくはSNSよりご確認ください。)

【みなべクラフト梅酒とは】

梅のトップブランドである紀州南高梅が生まれた和歌山県みなべ町は国内第一位の梅の産地。梅酒造りを地域の文化ととらえ、みなべの小規模農家が自家栽培した安心安全な南高梅を使った「Farm to Table」な梅酒を世界に発信すべく「みなべクラフト梅酒」プロジェクトをスタート。現在はMINABE CRAFT UMESHU Liquor BoutiqueやECサイトでの販売のほか、蔦屋書店やGINZA SIXなどでポップアップを開催。

【会社情報】

名称：株式会社CU9 (読み：キュー）

代表：高田遼

設立日：2021年4月

所在地：和歌山県日高郡みなべ町北道200

事業内容：酒類の輸出入、卸売り及び小売業

MINABE CRAFT UMESHU

ECサイト

URL：https://minabecraftumeshu.jp

インスタグラム

URL：https://www.instagram.com/minabe_craft_umeshu