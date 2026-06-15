大人のためのコーヒーゼリー。名門ショコラトリーから夏季限定商品「ジュレ・オ・カフェ・カサブランカ」販売を開始【JOHN KANAYA】

株式会社KANAYA RESORTS

株式会社KANAYA RESORTS(所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長 金谷譲児)が運営するショコラトリーJOHN KANAYAでは、昨年もご好評いただきました「ジュレ・オ・カフェ・カサブランカ」を、今年も2026年6月1日（月）より夏季限定にて販売開始いたしました。

ジュレ・オ・カフェ・カサブランカの特徴

「ジュレ・オ・カフェ・カサブランカ」は、ショコラトリーJOHN KANAYAの人気商品「カサブランカコーヒー」の味わいを活かした、夏季限定のコーヒージュレです。カサブランカの花言葉である「雄大な愛」「威厳」「高貴」にふさわしく、ジョン金谷鮮治が愛した白百合「カサブランカ」と同じ名を冠したコーヒーの豊かな香りと深い味わいをお楽しみいただけます。

甘さを控えめに仕上げることで、コーヒー本来の風味をより一層引き立てました。みずみずしく上品な口あたりのジュレは、口の中でなめらかにほどけ、芳醇な香りとともに心地よい余韻を残します。暑い季節にさっぱりとお召し上がりいただける、大人のためのデザートです。

冷蔵庫でよく冷やしてそのままお楽しみいただくほか、牛乳を注げばジュレカフェミルクとして、またブランデーやラムを合わせれば、より奥深い味わいをお楽しみいただけます。ご自宅でのくつろぎの時間はもちろん、大切な方への夏の贈り物としてもおすすめです。

ショコラトリーJOHN KANAYAでは昨年も夏季限定で本商品を販売し、沢山のお客様にご好評をいただいております。今年もこの季節だけの特別な味わいをぜひご堪能ください。

（画像は6個入りのイメージ）商品情報

商品名：ジュレ・オ・カフェ・カサブランカ

発売日：2026年6月1日（月）

販売価格：2個入1,404円、6個入4,104円（税込）

販売場所：

・ショコラトリーJOHN KANAYA 恵比寿本店

・ショコラトリーJOHN KANAYA オンラインショップ

商品の特徴：

・コーヒーの豊かな香りとコクを楽しめる味わい

・なめらかな口当たりと爽やかな後味

・暑い季節にぴったりの期間限定デザート

オンラインショップ商品詳細はこちら :https://johnkanaya.jp/?mode=cate&cbid=2664231&csid=0

店舗概要

名称：ショコラトリーJOHN KANAYA

所在地：東京都渋谷区恵比寿南2-7-4

電話番号：03-6273-1971

公式HP：johnkanaya.jp

開業日：2012年4月

営業時間：11:00～19:00

定休日：日曜、祝日

金谷ホテル観光グループについて

1927(昭和2)年、浅草から日光まで東武鉄道の開通に伴い、鬼怒川の発展の端緒を開く形で日光金谷ホテルの鬼怒川支店として誕生。1931(昭和6)年、鬼怒川温泉ホテルが開業。その後、1953(昭和28)年に日光金谷ホテルから独立し、独自の発展を遂げ、現在では「鬼怒川温泉ホテル」「鬼怒川金谷ホテル」「KANAYA RESORT HAKONE」「THE KEY HIGHLAND NASU」「松楓楼松屋」の5つの宿泊施設に加え、「モダンジャパニーズレストラン 平河町かなや」、「ショコラトリー JOHN KANAYA」、「金谷菓子本舗」の保有・運営を行っております。