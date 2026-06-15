Cafune／カフネ　6月23日（火）より「Nagoya Summer Pop Up 」を開催

カフネ株式会社

新作の詳細は公式サイトをご参照ください・・・https://www.ca-fune.com

香港で誕生したモダンバッグブランド「Cafune / カフネ」（カフネ株式会社 代表者：Day Lau） は、6月23日（火）より名古屋ラシックにて「Nagoya Summer Pop Up」を開催いたします。名古屋では約1年ぶり、待望のオープンとなります。

現在開催中の東京（渋谷）に続く今回の名古屋は、2026年春夏コレクションのフルラインナップを直接手に取ってご覧いただける、今シーズン最後の国内ポップアップ会場。1年前のポップアップとは異なる新鮮なラインナップで、アップデートされた特別な空間をぜひご堪能ください。

その最大の注目は、今季限定の新作「Woven Collection」全アイテムの一挙展示です。効率やスピードが重視される現代において、あえて「ゆっくりと時間をかけて編む」というクラフトマンシップから生み出された、数量限定の手編みのレザーメッシュバッグコレクション。真のラグジュアリーとは、単なる素材の希少性ではなく、時間に妥協しない姿勢そのものであると信じるCafuneの信念が映し出されています。一つひとつ手作業で丁寧に仕立てられた「Egg Bucket」や「Hexa Tote」は、機械では決して生まれない手仕事のぬくもりが息づき、まるで芸術品のような美しさを放ちます。

さらに店頭には、名古屋初披露となる新作のソフトレザーシルエットや、遊び心あふれるチャームコレクションがラインナップ。今季のムードを象徴する新⾊「Dawn Suede」をはじめ、国内ポップアップ初披露の「Mini Asra Boston Bag」や「Ori Shoulder Bag」などが勢揃い。そのほかにも、名古屋限定の購入特典や、特別な夏限定ノベルティをご用意して、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

「Nagoya Summer Pop Up」 開催概要■ Nagoya Summer Pop Up

開催期間：2026年6月23日（火）～7月20日（月）28日間

営業時間：11:00～21:00（名古屋ラシックに準ず）

開催場所：名古屋ラシック（LACHIC） 1F

愛知県名古屋市中区栄３丁目６－１

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は店舗まで直接お問い合わせください。

■テーマ【Hand-Woven, The Pulse of Craft - 手編みに宿る、職人の⿎動】

効率やスピードが重視される現代において、Cafune があえて選んだのは「ゆっくりと時間をかけて編む」という職人のクラフトマンシップ。真のラグジュアリーとは、単なる素材の希少性ではなく、時間に妥協しない姿勢そのものであると私たちは信じています。工房で宿った職人の手のぬくもりは、手編みのレザーを通じて、手にする人の日常へと美しく受け継がれます。一つひとつ丁寧に仕立てられた数量限定の「Egg Bucket」や「Hexa Tote」シリーズなど、機械では決して再現できない、まるで芸術品のような手仕事の温もりが息づきます。

■POP UP 特典１.

【名古屋POP UP限定】チャームセット購入割引

・Cafuneの人気チャームコレクション名古屋初登場を記念して、期間中、会場にてバッグ、または革小物をご購入の方に、チャームを特別割引にてご提供します。

【実施期間】 POP UP期間中

【特典内容】 チャーム1点追加購入の場合：20％OFF

チャーム2点以上追加購入の場合：30％OFF

■POP UP 特典２.

新作ノベルティ「Summer Sheer Tote」プレゼント

・期間中、ご購入税込40,000円以上お買い上げいただいた方に、Cafune夏の新作オリジナルノベルティ「Summer Sheer Tote (サマー シアー トート)」をプレゼント。夏の陽光に美しく透けるオーガンジー素材を使用。付属のポーチにコンパクトに収納でき、デイリーのエコバッグとしてスタイリッシュに活躍します。

※お一人様1会計につき1点。先着順

※ 数に限りがございますため、在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。

■POP UP 特典３.

【Woven Collection 購入特典】次回使える5,000円OFFクーポン

・「Woven Collection」の対象アイテムをご購入いただいた方に、次回のお買い物でご利用いただける「5,000円OFFクーポン」をプレゼントいたします。

【実施期間】～2026年7月13日（月）まで

POP UPおすすめ・注目商品 紹介

夏を彩る、数量限定の手編みレザーメッシュバッグ

「Woven Collection」がフルラインナップで登場

硬質なレザーを流れるような「布」へと変える、世界に二つとない「作り手の指紋」

細い帯状のレザーを一編み一編み手作業で交差させる「レザー編み」は、堅牢な素材にまるで液体のような流動性を与える、機械化不可能な熟練職人による極致の技。柔らかなラムスキン（子羊革）を採用することで、ミニバッグにも美しく馴染む繊細なレザーメッシュを実現しました。バッグ1点分のパネルを編み上げるためだけに、最長23時間を費やすその網目には、一点物の証である「指紋」のようなわずかな揺らぎや結び目の違いが宿り、レザー特有のプレミアムな重厚感を残しつつ、

編み込み構造によって圧倒的な軽さと軽快なルックを両立させ、

長く続く暑い季節でも軽やかなスタイルを実現します。

本コレクションでは、2つの編み手法を展開。「Egg Bucket」シリーズに採用された「Vinea（ヴィネア）」は、2種類のレザーストラップを組み合わせ、有機的に絡み合いながら成長するしなやかな動きを表現しました。一方、「Hexa Tote」シリーズを彩る「Nodes（ノード）」は、構造的な手編みの質感とハーフ・ヘキサゴン（半六角形）のシルエットが融合し、幾何学的でありながら自然な美しさを放ちます。

オーガニックな曲線とアイコニックな「エッグチャーム」で大人気のシリーズ

「Egg Bucket（エッグバケツ）」 「Mini Egg Bucket（ミニ エッグバケツ）」

Egg Bucket Black／Teak 税込\74,800（各色）Mini Egg Bucket Black／Oat 税込\49,500（各色）

上質な手編み革と半六角形フォルムが織りなす、主役級オールシーズントート

「Large Hexa Tote（ラージ ヘクサ トート）」「Small Hexa Tote（スモール ヘクサ トート）」

Large Hexa Tote（＊キーホルダーは別売り） Black／Teak 税込\78,100（各色）Small Hexa Tote（＊キーホルダーは別売り） Black／Oat 税込\55,500（各色）

この夏、世界的な復活トレンド。新色「Dawn Suede」を取り入れた

「Stance Wallet」「Ori Shoulder Bag」「Mini Asra Boston Bag 」

軽やかで通気性も良く、夏のレザー素材として誕生・ファッショントレンドとして時代を牽引したスエード素材。近年は「冬素材」となっていたスエードが、世界のハイファッションで再び夏トレンドに帰ってきました。Cafuneでは、いち早くこのトレンドを取り入れた最新コレクションを展開しています。

最高級のカーフスエード（子牛革）を使用しており、高密度でキメが細かく、短く整えられた毛足が、ベルベットのような滑らかな手触りとラグジュアリーな光沢を放ちます。

Ori Shoulder Bag (Dawn スエード) 税込\68,200Stance Wallet (Dawn スエード) 税込\77,700Mini Asra Boston Bag (Dawn スエード) 税込\62,700

渋谷スクランブルスクエアでもPOPUP 好評開催中 「Tokyo Summer Pop Up」

■ Tokyo Summer Pop Up

開催期間：2026年6月4日（木）～8月2日（日）60日間

営業時間：10:00～21:00（渋谷スクランブルスクエアに準ず）

開催場所：渋谷スクランブルスクエア 4F 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12

Cafuneでは、6月4日より、渋谷スクランブルスクエアにて「Tokyo Summer Pop Up」も開催中。

26SS新作コレクションを中心に、Cafuneのクラフトマンシップが輝く上質なコレクションを展開。今季注目のイーストウエスト型や、レザーメッシュバッグなど、トレンドでありながら、時代に流されない逸品を取り揃えました。夏だけでなくオールシーズンあなたのスタイルに寄り添う、洗練されたアイテムをぜひ会場でご覧ください。

About Cafune

2015 年に香港で誕生したアクセサリーブランド Cafune / カフネ 。個性豊かな現代女性のために、厳選されたレザーなどのハイクオリティな素材を使用し、モダンかつタイムレスなアクセサリーをご提供します。ブランド名の「Cafune」は、愛しい人の髪を指でなでる動作を意味し、持つ人とバッグとのつながりを大切にするように細部まで考え抜かれた作りと、熟練の職人たちによって仕上げられたクラシックなデザインは、持つ人の個性を重んじ、あらゆるシーンにフィットします。

◼︎公式ECサイト https://www.ca-fune.com/ja(https://www.ca-fune.com/ja)

◼︎Instagram https://www.instagram.com/cafune.official(https://www.instagram.com/cafune.official)

◼︎X（Twitter）https://x.com/info_cafune(https://x.com/info_cafune)