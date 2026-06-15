【開催レポート】“ごみゼロの日”に倉敷で物々交換イベントを開催

株式会社ベクトル

「ゴミバコのないセカイへ」をミッションに掲げる株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役：村川 智博）は、「ごみゼロの日（5月30日）」にあわせ、2026年5月30日（土）～31日（日）の2日間にわたり、ベクトル老松店（岡山県倉敷市）にて物々交換イベント「ごみゼロ大作戦」を開催しました。本イベントを通じ、128人が不要品を持ち寄り、1,173点の品物が新たな持ち主のもとへ渡りました。



■政府目標「2030年度までに衣類廃棄量25％削減へ」

環境省が2026年3月に公表した「サステナブルファッションの推進に向けたアクションプラン」によると、国内では年間82万トンの衣類が新たに供給される一方、約50万トンが焼却などで廃棄されています。こうした現状を受け、政府は2030年度までに家庭からの衣類廃棄量を2020年度比で25%削減する目標を掲げており、リユースの拡大が重点施策のひとつとして位置づけられています。ベクトルは、こうした社会課題の解決に向け、不要品を地域で循環する場を創出すべく、2023年より「ごみゼロの日」にあわせ物々交換イベントを毎年開催しています。

■開催レポート～地域で広がるリユースの輪・価値のあるモノが次の誰かに～

今年で4度目の開催となる物々交換イベント「ごみゼロ大作戦」。今年は、初日のイベント開始前から、サイズアウトした服や使わなくなったおもちゃ、贈答用の食器など、それぞれの家庭で眠っていた品物を手に、開場を待つ来場者の姿ありました。



イベントがスタートすると、来場者は次々と品物を受付へ持ち込み、その数に応じて「ごみゼロ交換券」を受け取りました。ベクトル老松店の駐車場に設けられた会場では、親子で品物選びを楽しむ家族連れや、友人同士で掘り出し物を探す様子も見受けられました。また、お菓子・ドリンクの交換コーナーを設けたほか、書籍やスポーツ用品、生活雑貨など、様々な品物を交換対象としたことから、幅広い世代が来場しました。未使用品のアパレル販売やセールも同時開催し、店舗内も多くの来場者でにぎわいました。



参加者からは、「持参したモノが交換される瞬間を子どもと一緒に見ることができてよかった」「捨てるつもりだったモノにも価値があることに気づくことができた」「掘り出し物を見つける楽しさがあり、次回も参加したい」といった声が寄せられました。2日間で128人が物々交換に参加し、交換された品物は1,173点にのぼりました。ベクトルは今後も、リユースをより身近に感じられる機会を創出し、循環型社会の実現に貢献してまいります。

物々交換イベント「ごみゼロ大作戦」

開催日時：2026年5月30日（土）～31日（日） 11時～17時

開催場所：ベクトル老松店 駐車場（岡山県倉敷市沖69-1）

参 加 費：無料

物々交換参加者数：128人（2日間合計）

物々交換点数：1,173点

【累計】物々交換イベント開催数(※)：6回（ごみゼロの日4回・サステナブルファッションの日2回）

【累計】物々交換イベント交換点数(※)：6,151点

(※)「サステナブルファッションの日」にあわせて開催した物々交換イベントを含む

■“サステナブルファッションの日（8月8日）”のロゴマークを無料配布中

ベクトルは、一般社団法人日本記念日協会の認定を受け、8月8日を「サステナブルファッションの日」に制定しています。サステナブルファッションへの理解促進および啓発活動を目的とした利用であれば、どなたでもロゴを使用することができます。公共団体や企業もぜひ積極的にご活用ください。

＜ロゴの使用条件など詳しくはこちら＞

サステナブルファッションの日（8月8日）を制定！ロゴマークの無料配布を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000019990.html

＜ロゴのダウンロードはこちら＞

https://onl.la/zWKb4BB

■株式会社ベクトルについて https://vector-enter.jp/(https://vector-enter.jp/)

アパレル・ファッション領域を中心に、BtoC買取・EC販売・企業向けリユース参入支援・異業種アライアンス事業を展開するサーキュラー・リコマース企業です。ベクトルは、リユースを単なる中古品の売買ではなく、まだ価値のあるモノや企業資産、店舗、顧客接点、地域資源を再び循環させる社会インフラと捉えています。「ゴミバコのないセカイへ」をミッションに掲げ、“モノが捨てられる社会”から、“価値が循環し続ける社会”への転換を推進します。今後は、データ活用による業務効率化、EC販売力の強化、異業種との共創を推進し、サステナブルファッションNo.1企業を目指してまいります。

設 立：2003年2月

所在地：東京都港区芝3-15-13 YODAビル4F（東京本社）

代表者：代表取締役 村川 智博

事業内容：リユース事業（店舗運営、ECサイト運営）、システムプラットフォーム事業、FC事業