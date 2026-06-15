株式会社 RAMIDUS

世界中で愛され、多くの人々に笑顔と癒しを届けてきたドイツ発のぬいぐるみブランド NICI（ニキ）。ブランド誕生40周年という節目を迎える2026年、NICI のラインナップの中でも長年高い人気を誇りブランドの象徴的存在として親しまれてきた定番モデル「LOVE BEAR」と、RAMIDUS のシグネチャーシリーズ「BLACK BEAUTY」が出会い、新たなコレクションが誕生しました。

LEFT：LOVE BEAR 25 ｜ CENTER：LOVE BEAR KEY RING ｜ RIGHT：PACKABLE BAG



本コレクションでは、RAMIDUS ブランド創設期から展開してきた「BLACK BEAUTY」の生地で、

NICIのアイコン「LOVE BEAR」を再構築。NICI が大切にしてきた「柔らかく、ふわふわとした手触り」とは異なるアプローチで、RAMIDUS ならではのブラックアウトの美学を反映することで、世代や性別、ライフスタイルを問わず取り入れられる、よりファッション性の高いコレクションへとアップデートしました。



さらに、バッグブランドである RAMIDUS ならではのアイテムとして、LOVE BEAR のフェイス部分へ収納できるパッカブル仕様のトートバッグも展開。収納時には愛らしいバッグチャームとして、使用時には軽量なサブバッグとして活躍する、NICI のアイコニックなキャラクター性と RAMIDUS の機能的なバッグデザインを融合した、本コレクションを象徴するプロダクトに仕上げています。

こちらのコレクションは、2026年6月20日（土）12:00 より、RAMIDUS TOKYO STORE および

RAMIDUS ONLINE(https://www.ramidustokyo.com) にて発売いたします。

また、同日より一部の NICI 取扱店舗ならびに RAMIDUS 取扱店舗でも順次発売を予定しております。

BLACK BEAUTY PACKABLE BAG

Size｜Packed W140 H100 D120 (mm), Tote Bag W500-330 H400 (mm)

Price｜\9,900 (including tax)

NICI の中でも特に高い人気を誇る「LOVE BEAR」をベースにしたパッカブル仕様のトートバッグ。

使用しない際は LOVE BEAR のフェイス部分へ収納が可能で、円形のファスナー開閉によりトートバッグをスムーズに出し入れできます。軽量かつコンパクトに持ち運べるため、サブバッグとしての実用性に加え、収納時には愛らしいバッグチャームとしても活躍します。

チャームスタイル（トートバッグ収納時）トートスタイル（NICI｜RAMIDUS ロゴプリント入り）オリジナルブラッククロームリング（NICIロゴ刻印）BLACK BEAUTY ロゴネーム

BLACK BEAUTY LOVE BEAR KEY RING

Size｜W90 H100 D50 (mm)

Price｜\2,750 (including tax)

NICI の中でも特に高い人気を誇る「LOVE BEAR」をベースにした10cmサイズのキーチャーム。

RAMIDUS のブランド創設期から定番シリーズとして展開している「BLACK BEAUTY」生地を使用。LOVE BEAR の愛らしいフォルムをブラックアウトし、RAMIDUS らしいミニマルな表情をプラスしました。チャームとしてはもちろん、バッグやキーアクセサリーとしても存在感を発揮するアイテム。

BLACK BEAUTY ロゴネームオリジナルブラッククロームリング（NICIロゴ刻印）LOVE BEAR シグネチャーハート刺繍チャームスタイル｜KARABINER は付属しません。

BLACK BEAUTY LOVE BEAR 25

Size｜W170 H250 D130 (mm)

Price｜\8,800 (including tax)

NICI の中でも特に高い人気を誇る「LOVE BEAR」をベースにした25cmサイズのチャーム。

RAMIDUS のブランド創設期から定番シリーズとして展開している「BLACK BEAUTY」生地を使用。LOVE BEAR の愛らしいフォルムをブラックアウトし、RAMIDUS らしいミニマルな表情をプラスしました。チャームとしてはもちろん、バッグやキーアクセサリーとしても存在感を発揮するアイテム。

BLACK BEAUTY ロゴネームオリジナルブラッククロームリング（NICIロゴ刻印）LOVE BEAR シグネチャーハート刺繍チャームスタイル｜KARABINER は付属しません。

BLACK BEAUTY LOVE BEAR 80

Size｜W600 H800 D380 (mm)

Price｜\38,500 (including tax)

NICI の中でも特に高い人気を誇る「LOVE BEAR」をベースにした80cmのプラッシュドール。

LOVE BEAR の愛らしいフォルムをブラックアウトし、インテリアピースとしても成立する佇まいで、空間に静かに存在感をもたらすラージスケールのプラッシュドール。

BLACK BEAUTY ロゴネームLOVE BEAR シグネチャーハート刺繍

NICI × RAMIDUS POP UP STORE

本コレクションの発売を記念して、2026年6月20日（土）から7月5日（日）までの期間、

RAMIDUS TOKYO STORE B1F にて「NICI × RAMIDUS POP-UP STORE」を開催いたします。

コラボレーションアイテムに加え、NICI インラインの人気アイテムも多数取り揃えておりますので、あわせてお楽しみください。

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NICI × RAMIDUS POP UP STORE

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期間｜2026年6月20日（土）～ 7月5日（日）

営業時間｜12:00-19:00

会場｜RAMIDUS TOKYO STORE B1F（東京都渋谷区神宮前3-21-12 B1F）

NICI のキャラクター性と、RAMIDUS のものづくりが融合したコレクションをぜひご覧ください。

お問い合わせ先

RAMIDUS TOKYO STORE

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-21-12

TEL：03-5771-2621

営業時間：12:00-19:00

定休日：不定休

RAMIDUS ONLINE :https://www.ramidustokyo.comRAMIDUS Instagram :https://www.instagram.com/ramidustokyo/