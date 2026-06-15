【ハウステンボス限定】 にっこりーノ初のテーマパークコラボぬいぐるみ第2弾が発売決定！6月15日(月)より販売予定。
カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川 勇矢）は、
ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」より、「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」とのコラボレーション商品「ハウステンボスのぬいぐるみ2お花」を、2026年6月15日(月)よりパーク内限定発売をいたします。
商品イメージ
今回の第2弾では、ハウステンボスの季節の花々をテーマにした新たなぬいぐるみラインナップを展開します。
第1弾は発売当日から大きな反響を呼び、ぬいぐるみと一緒にハウステンボスを楽しむ“ぬい撮り”の様子がSNSで数多くシェアされました。
こうしたご好評を受け、第2弾では、ハウステンボス園内で開催される季節のお花イベント「フラワーセレブレーション」を中心にご覧いただける季節の花々をモチーフにしたぬいぐるみが登場します。
お花の種類ごとに、茎や葉っぱの色味や形状まで細部にこだわって作り分けており、カプセルトイの枠を超えた丁寧なつくりも魅力のひとつです。
ラインナップは、「パンジー」「チューリップ（あか）」「バラ」「ひまわり」「あじさい（ブルー）」「シークレット」の全6種。さらに今回は、ハウステンボスでしか出会えない特別な「シークレット」も加わり、第1弾以上にワクワク感をお楽しみいただける内容となっています。
ご友人・ご家族へのお土産、ご来園の記念にはもちろん、第1弾の「風車」や「ドムトールン」などと並べてパーク内を記念撮影するのもおすすめです。ぜひ、バッグにつけてパーク内のお散歩をお楽しみください♪
✧ オリジナル筐体
今回も、第1弾に続き「ハウステンボスのぬいぐるみ2」限定の筐体が、「ハウステンボス」×「にっこりーノ」のオリジナルデザインで登場します。カプセルトイを回すのはもちろん、ぬいぐるみと一緒に記念撮影もお楽しみください。
✧ ラインナップ
パンジー
あじさい(ブルー)
チューリップ(あか)
バラ
ひまわり
シークレット
✧ 商品概要
ディスプレイポップ イメージ画像
【商品名】
ハウステンボスのぬいぐるみ2
【価 格】
1回500円 (税込)
全６種
発売日：2026年6月15日(月)
【仕様】
全種ボールチェーン付き
【販売場所】
「ハウステンボス」パーク内
・クート
https://www.huistenbosch.co.jp/shopping/728
・ルーベンス・マルシェ
https://www.huistenbosch.co.jp/shopping/837
✧ にっこりーノとは
ニコニコ笑顔がトレードマークのぬいぐるみカプセルトイブランド。
「にっこり」と、かわいいを表すイタリア語の「リーノ」をかけ合わせて『にっこりーノ』。
2023年より、食べ物をモチーフとしたキャラクターシリーズを展開。
現在は「宇宙」「トイレ」「ゴミ」など、ジャンルにとらわれない多彩なシリーズへと展開中！
にっこりーノ人気シリーズ「お弁当のぬいぐるみ」「純喫茶のぬいぐるみ」
公式HP：https://niccolino.jp/
公式X(旧Twitter)：@niccolino_offl(https://x.com/niccolino_offl)
公式Instagram：niccolino_offl(https://www.instagram.com/niccolino_offl/?locale=ja_JP)
会社概要
【会社名】株式会社 Qualia(クオリア)
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階
【代表者】代表取締役 小川 勇矢
【事業内容】玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。
【公式SNS】
公式HP：https://qualia-45.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@qualia45
公式X(旧Twitter)：https://x.com/Qualia_45_
公式Instagram：https://www.instagram.com/qualia45/?locale=ja_JP