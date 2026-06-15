【ハウステンボス限定】 にっこりーノ初のテーマパークコラボぬいぐるみ第2弾が発売決定！6月15日(月)より販売予定。

株式会社Qualia

カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川 勇矢）は、

ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」より、「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」とのコラボレーション商品「ハウステンボスのぬいぐるみ2お花」を、2026年6月15日(月)よりパーク内限定発売をいたします。

商品イメージ

今回の第2弾では、ハウステンボスの季節の花々をテーマにした新たなぬいぐるみラインナップを展開します。

第1弾は発売当日から大きな反響を呼び、ぬいぐるみと一緒にハウステンボスを楽しむ“ぬい撮り”の様子がSNSで数多くシェアされました。

こうしたご好評を受け、第2弾では、ハウステンボス園内で開催される季節のお花イベント「フラワーセレブレーション」を中心にご覧いただける季節の花々をモチーフにしたぬいぐるみが登場します。

お花の種類ごとに、茎や葉っぱの色味や形状まで細部にこだわって作り分けており、カプセルトイの枠を超えた丁寧なつくりも魅力のひとつです。

ラインナップは、「パンジー」「チューリップ（あか）」「バラ」「ひまわり」「あじさい（ブルー）」「シークレット」の全6種。さらに今回は、ハウステンボスでしか出会えない特別な「シークレット」も加わり、第1弾以上にワクワク感をお楽しみいただける内容となっています。

ご友人・ご家族へのお土産、ご来園の記念にはもちろん、第1弾の「風車」や「ドムトールン」などと並べてパーク内を記念撮影するのもおすすめです。ぜひ、バッグにつけてパーク内のお散歩をお楽しみください♪

✧ オリジナル筐体

今回も、第1弾に続き「ハウステンボスのぬいぐるみ2」限定の筐体が、「ハウステンボス」×「にっこりーノ」のオリジナルデザインで登場します。カプセルトイを回すのはもちろん、ぬいぐるみと一緒に記念撮影もお楽しみください。

✧ ラインナップ

パンジーあじさい(ブルー)チューリップ(あか)バラひまわりシークレット

✧ 商品概要

ディスプレイポップ イメージ画像

【商品名】

ハウステンボスのぬいぐるみ2

【価 格】

1回500円 (税込)

全６種

発売日：2026年6月15日(月)

【仕様】

全種ボールチェーン付き

【販売場所】

「ハウステンボス」パーク内

・クート

https://www.huistenbosch.co.jp/shopping/728

・ルーベンス・マルシェ

https://www.huistenbosch.co.jp/shopping/837

✧ にっこりーノとは

ニコニコ笑顔がトレードマークのぬいぐるみカプセルトイブランド。

「にっこり」と、かわいいを表すイタリア語の「リーノ」をかけ合わせて『にっこりーノ』。

2023年より、食べ物をモチーフとしたキャラクターシリーズを展開。

現在は「宇宙」「トイレ」「ゴミ」など、ジャンルにとらわれない多彩なシリーズへと展開中！

にっこりーノ人気シリーズ「お弁当のぬいぐるみ」「純喫茶のぬいぐるみ」

公式HP：https://niccolino.jp/

公式X(旧Twitter)：@niccolino_offl(https://x.com/niccolino_offl)

公式Instagram：niccolino_offl(https://www.instagram.com/niccolino_offl/?locale=ja_JP)

会社概要

【会社名】株式会社 Qualia(クオリア)

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

【代表者】代表取締役 小川 勇矢

【事業内容】玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。

【公式SNS】

公式HP：https://qualia-45.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@qualia45

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Qualia_45_

公式Instagram：https://www.instagram.com/qualia45/?locale=ja_JP