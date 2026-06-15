『作りたい女と食べたい女』累計100万部突破＆コミックス第6巻発売！ 8名の豪華著名人から応援イラスト&コメントも！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）から刊行のコミックス『作りたい女と食べたい女』（著：ゆざきさかおみ）が、シリーズ累計100万部を突破しました。

『作りたい女と食べたい女』とは

料理をたくさん作りたい野本さんと、たくさん食べたい春日さんの交流を描く「女性の生きづらさに向き合うごはんマンガ」として注目を集めた“シスターフッド×ごはん×ガールズラブ”作品です。

2021年から連載を始めた本作は、「このマンガがすごい！2022（宝島社）」オンナ編では第2位となり、NHK総合夜ドラにてシーズン2までTVドラマ化されました。

コミックスは現在、第1～6巻まで発売中です。

KADOKAWAオフィシャル「作りたい女と食べたい女」シリーズ書誌一覧ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/303471/?i=322010000636)

谷口菜津子、比嘉愛未など8名の豪華著名人による応援イラスト&コメント公開！

『作りたい女と食べたい女』100万部突破を記念して、8名の豪華著名人に応援イラスト&コメントを寄せていただきました！

谷口菜津子（漫画家）

100万部突破おめでとうございます！ ここにいていいんだよとそっと肩に手を添えてくれるようなこの作品が、これからもより多くの人に届きますように！

長村さと子（一般社団法人こどまっぷ代表理事）

祝・『つくたべ』100万部突破！

ひとりの当事者として感じるのは、

本来なら考えなくていいはずのことに心を削られず、

誰かと食べて、生きていく日常が、

いまだに「特別」として扱われてしまう社会のあり方への疑問です。

この作品は、そんな特別ではない女性たちの、ささやかな喜びや暮らしを丁寧に描き、

もしかしたら自分の隣にも、こういう2人がいるのかもしれないな～と、誰かの想像を広げてくれる作品だと思います。

こうした物語が、社会を少しずつ変えていく力になるのだと感じています。

森島明子（漫画家）

松岡宗嗣（ライター／一般社団法人fair代表理事）

物語に自分を見出すということは、誰にとっても簡単にできることではなくて。

だからこそ、光を照らし痛みを癒やすこの物語が、これだけ多くの人に届いていること自体が希望です。

100万部突破おめでとうございます。

南Q太（漫画家）椎名うみ（漫画家）

西野恵未（アーティスト／俳優）

『作りたい女と食べたい女』

累計100万部突破、おめでとうございます！

私はドラマ版の春日十々子さんを演じるタイミングで、この作品に出会いました。

友人たちにも愛読者が本当に多く、ものすごい反響だったことを覚えています。

私は世界を旅することが趣味なのですが、各国の書店に行くたびに日本のみならず、様々な国で翻訳され、世界中で「つくたべ」が愛されていることを実感しています。

ゆざき先生が描くあたたかい2人の物語が、これからもずっと続いていきますように。

心よりお祝い申し上げます！

比嘉愛未（俳優）

『作りたい女と食べたい女』100万部突破、心よりおめでとうございます。

夜ドラで野本さんを演じさせていただき、先生のやさしくてあたたかな世界の中で生きられたことは、私にとってかけがえのない時間でした。

こんなにも多くの人に愛される素晴らしい作品を生み出してくださり、本当にありがとうございます。

これからもこの作品が、たくさんの人の心にやさしく寄り添い続けますように。

▼コメントの一覧はこちらからも！

https://product.kadokawa.co.jp/tsuku_tabe/million.html

本編更新再開！ 最新53話公開中！

近頃ちょっと疲れ気味の矢子さん。「思いっきりはっちゃけたい！」 そんな思いつきでいつもの4人が向かったのは……でっかい自然が広がる山！

大自然のなか、野本さんたちが行うアクティビティは――？

カドコミ連載ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_002798_S?episodeType=latest

コミックス最新第6巻、2026年6月15日（月）発売！

日々あたらしく、あなたらしく。新生活を始めたふたりのお話満載の、コミックス最新第6巻が発売中です！

＜あらすじ＞

新生活を始めた野本さんと春日さん。あたらしい家具、あたらしい暮らし。

ワクワクとともに不安も尽きないふたり。作って食べて、それでもときどき足取りが重い日もあるけれど、まずはただいまとおかえりを。

＜書誌情報＞

『作りたい女と食べたい女 6』

著者：ゆざきさかおみ

定価：924円（本体840円＋税）

発売日：2026年6月15日（月）

判型：B6判

ページ数：162ページ

ISBN：978-4-04-915995-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000880/)

『作りたい女と食べたい女』関連情報

公式サイト： https://product.kadokawa.co.jp/tsuku_tabe/

X：https://x.com/Tsuku_Tabe

Instagram： https://www.instagram.com/tsuku_tabe/

カドコミについて

https://comic-walker.com/welcome/

「カドコミ」は、KADOKAWAの人気漫画を無料で配信するポータルサイト「ComicWalker（コミックウォーカー）」として2014年3月にスタート。2024年にはブランド名とサイトデザインを全面リニューアルしました。

カドコミアプリとは

KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」から生まれた漫画アプリ。150作品以上の連載を初回無料で全話閲覧できるほか、『異世界おじさん』『聖女の魔力は万能です』『文豪ストレイドッグス』など人気連載も多数掲載！ 各話を無料やレンタルで毎日気軽にお楽しみいただけます。

2024年5月にサービスを開始した「カドコミアプリ」は、2026年4月末時点で累計ダウンロード数250万件を突破。2026年6月現在1,600作品以上が掲載され、今後もどんどん作品が増えていく予定です。どうぞお楽しみに！

「カドコミアプリ」概要

［ タイトル ］カドコミ

［ 対応端末 ］iOS ／ Android

［ 価格 ］基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］2024年5月23日

［ 提供元 ］株式会社ドワンゴ

［ URL ］

iOSアプリはこちら ＞＞(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AB%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%9F-kadokawa%E3%81%AE%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6447310431)

Androidアプリはこちら ＞＞(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bookwalker.cwapp.android)