【世界累計170万部突破】英国で4冠を達成した『BUTTER』が本日、河出文庫より発売。新規原稿2篇を収録・限定ステッカー封入。★柚木麻子さんからコメント到着★

河出書房新社柚木麻子著『ＢＵＴＴＥＲ』（河出文庫）／ 著者撮影：片野智浩

英訳版の刊行以降、イギリスを中心に世界的な読者を獲得してきた柚木麻子『BUTTER』。

世界累計170万部を突破し、40か国・地域で翻訳出版が決定している本作が、6月15日、河出文庫より発売されます。

柚木麻子さんより刊行へ寄せて

河出文庫『BUTTER』

食、身体、欲望、孤独、ケア――

現代を生きる女たちの痛みと快楽を描き、世界から絶賛された柚木麻子の代表作。

婚活連続殺人事件の容疑者・梶井真奈子と、彼女を取材する週刊誌記者・町田里佳。

二人の対話を通じて、欲望と食と女の生を描き出す傑作長編。

世界が熱狂する衝撃のダーク・スリラー。

〈部数〉

日本国内累計部数：70万部

世界累計部数：170万部

※旧版・海外版・河出文庫版を含む累計です。

〈翻訳出版数更新〉

40か国・地域で翻訳出版が決定

〈イギリスで4冠〉

・「Books Are My Bag Readers Awards 2024」Breakthrough Author

・「Waterstones Book of the Year 2024」

・「The British Book Awards 2025」Debut Fiction部門

・「The Bestseller Awards 2026」Gold Award

〈河出文庫版 新規収録〉

・第7回野間出版文化賞受賞スピーチ「帝国ホテルですてきな立食パーティーを」

・イギリスツアー日記「どんな場所にも小説とカラオケはある」（初出：「文藝」2025年春季号）

・解説＝鴻巣友季子

〈全国の書店で続々と展開スタート！〉

紀伊國屋書店 新宿本店三省堂書店 名古屋本店

現在の日本文学シーンを牽引するベストセラー、柚木麻子『BUTTER』にぜひご注目ください！

柚木麻子 Asako Yuzuki

撮影：片野智浩

1981年、東京都生まれ。2008年「フォーゲットミー、ノットブルー」で第88回オール讀物新人賞を受賞。2010年、同作を含む『終点のあの子』でデビュー。2015年『ナイルパーチの女子会』で第28回山本周五郎賞を受賞。本作の英訳版は2024年に刊行され、ブリティッシュ・ブック・アワードのデビュー小説部門を日本人作家として初受賞、ウォーターストーンズ・ブック・オブ・ザ・イヤー選出など4冠を達成。世界的ベストセラーとして日本文学の新たな可能性を示し、第7回野間出版文化賞を受賞。他の著書に「ランチのアッコちゃん」シリーズ、『伊藤くん A to E』『らんたん』『ついでにジェントルメン』『オール・ノット』など。

Instagram https://www.instagram.com/yuzukiasako/(https://www.instagram.com/yuzukiasako/)

刊行記念〈BUTTER〉ステッカーを期間限定で封入！

河出文庫『BUTTER』のブックデザインは、UK版（Fourth Estate刊）の表紙デザインをもとに、名久井直子さんが新たに構成。



刊行を記念して、同じくUK版をもとに名久井さんがデザインした〈BUTTER〉ステッカーを期間限定で封入、ご購入いただいた方全員にプレゼントします。

本の感想やステッカーの写真を、ぜひSNSでもシェアしてお楽しみください。

新刊情報

河出文庫『ＢＵＴＴＥＲ』

著者：柚木麻子

仕様：文庫判／588ページ

発売日：2026年6月15日

税込定価：1,045円（本体価格950円）

ISBN：9784309422763

解説：鴻巣友季子

装幀：名久井直子

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422763/

※電子書籍、オーディオブックも6月15日より小社刊行となります。詳細は各ストアでご確認ください。