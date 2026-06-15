【金券ショップのJ・market】2026年5月度の金券問い合わせランキングを発表

コスミック流通産業株式会社

コスミック流通産業株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：土居貴洋）が展開する

金券ショップサイト「J・market」(https://j-market.co.jp/)は、2026年5月1日から5月31日の

サイト内問い合わせデータをもとに、2026年5月度の金券需要動向をランキング形式で発表した。

【買取ランキング】１位はJCBギフトカード 1,000円(↑1）、3位は収入印紙 100,000円（New）、

１０位に日本マクドナルドHD株主優待券が初ランクイン



2026年5月1日から5月31日 【買取】人気金券ランキング

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181020/table/13_1_dc0883627c7360f9f715469c9483d659.jpg?v=202606151051 ]

※（）先月比べ

【１位(↑1）】JCBギフトカード 1,000円の需要動向

JCBギフトカード 1,000円

・3月決算企業の株主優待や周年記念品として配られた商品券の持ち込み。

・連休中の旅行やレジャーで出費が重なり、手元の生活費を補填するための売却。

※買取価格:1枚あたり 970円

(6月12日時点)

【３位（New）】収入印紙 100,000円の需要動向

収入印紙 100,000円

・新年度の社内環境の変化に伴う、不要な高額印紙の在庫整理および現金化への動き。

・電子契約が普及したことで、10万円の収入印紙を使う機会の減少。

※買取価格:1枚あたり 99,500円

(6月12日時点)

【急上昇 １０位】日本マクドナルドHD株主優待券 の需要動向

日本マクドナルドHD株主優待券

・金券ショップにおけるトップクラスの換金性の高さ・高価買取の魅力。

・1冊（6シート）すべてを有効期限内に使用することが難しい為、

無駄にする前に現金化したい心理。

※買取価格:1枚あたり 690円

(6月12日時点)

【販売ランキング】１位はテレホンカード 50度数(→)、５位はJTBトラベルギフトカード 200,000円 （New）、９位にジェフグルメカード 500円が初ランクイン

2026年5月1日から5月31日 【販売】人気金券ランキング

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181020/table/13_2_803c84f013856293bcaf945406bfc51f.jpg?v=202606151051 ]

※（）先月比べ

【５位（New）】JTBトラベルギフトカード 200,000円の需要動向

JTBトラベルギフトカード

・7月～8月の繁忙期に向け、航空券やホテルがセットになった

JTBツアー商品を少しでも安く予約するための元手。

・5月後半から6月にかけてのビジネス出張や、

GWを避けた時期の地方帰省にかかる交通・宿泊費のコスト削減。

※販売価格:1枚あたり 192,000円

(6月12日時点)

【急上昇 ９位】ジェフグルメカード 500円の需要動向

ジェフグルメカード 500円

・全国約35,000店舗でジャンルを問わず自由に使える、他にはない圧倒的な利便性。

・母の日の贈り物、遠方の親戚への挨拶品、イベントの景品としての安定した人気。

・お中元やお歳暮を始め、日頃の感謝や敬意をスマートに伝える季節のご挨拶の定番。

※販売価格:1枚あたり 485円

(6月12日時点)

【１０位（New）】全国百貨店共通商品券 1,000円 の需要動向

全国百貨店共通商品券 1,000円

・有効期限がなく、お釣りが出るという利便性の高さ。

・5月第2日曜日「母の日」のプレゼント（化粧品、日傘、菓子など）への現金の代用。

・6月の「父の日」や「お中元」を見据えた、安値のうちの先行買い置き。

※販売価格:1枚あたり 992円

(6月12日時点)

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