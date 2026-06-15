インゲージ、7月18日開催の「関西Ruby会議09」にスポンサーとして協賛

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年7月18日（土）に開催される「関西Ruby会議09」にスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。当日はスポンサーシップを通じて技術コミュニティの発展に貢献するとともに、関西のIT業界のさらなる活性化を応援いたします。

https://regional.rubykaigi.org/kansai09/

◆インゲージの取り組み

インゲージが開発・提供するコミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」は、Rubyを用いて開発しています。今よりもRubyを使ったサービスが少なかった時代から、当社はRubyと共にサービスを成長させてきました。2022年にはRubyの開発者であるまつもとゆきひろ氏を技術顧問に迎え入れ、Rubyによるプロダクト開発への知見をより一層深めています。

インゲージは、今回の関西Ruby会議09においてスポンサーとして協賛し、Rubyコミュニティの発展を支援してまいります。

◆関西Ruby会議09について

関西Ruby会議は、関西で定期的に開催されているプログラミング言語Rubyに関する技術カンファレンスです。関西圏を中心にRubyistが集まり、Rubyに関する技術講演を聞いたり、Rubyist同士が知見を共有したりする場として開催しています。また、知的好奇心を刺激し、新たなつながりを生む場となることを目指しています。

◆開催概要

◆Re:lationについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/314_1_babaee9ebee2a5fb1c4b7e3d64237262.jpg?v=202606151051 ]

『Re:lation（リレーション）』は、メール、電話、チャット、SNSなど複数の問い合わせ窓口を一元管理し、チームで共有するコミュニケーションプラットフォームです。対応状況の可視化やAIによる回答支援に加え、タスク・プロセス管理までツール内で完結。業務進捗の正確な把握により、属人化を防ぎ標準化された運用を実現します。

蓄積された応対ログやナレッジを組織の資産へと変え、ミス防止にとどまらない「攻めの顧客対応」を支援。導入社数は6,000社（※1）を超え、企業の生産性向上と事業成長に貢献します。

『Re:lation』サービスサイト： https://ingage.jp

（※1）トライアル利用を含みます。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp