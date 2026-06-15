大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（本社：東京 代表取締役社長：北島義斉 以下：DNP）は、株式会社講談社（本社：東京 代表取締役社長：野間省伸）、IJ Kakehashi Services Pvt. Ltd. （本社：インド・デリー 代表取締役社長：Sanjay Kumar Panda）と共同で、インド・デリーに合弁会社として出版社「Kodansha India」を2026年7月に設立します。Kodansha Indiaは、講談社の漫画等のコンテンツについて、マーケティング活動を行うとともに、インド向けの仕様にして現地で製造・出版します。

日本の総合出版社がインドに現地法人を設立し、紙の書籍や漫画を出版するのは初めて*です。Kodansha Indiaは2026年秋から事業開始を予定しており、DNPは同社で出版する書籍の製造管理を行います。

【「Kodansha India」設立の背景】

インドでは、人口増加と経済成長を背景にして、若年層を中心に日本の漫画等のファンも急速に拡大しています。紙の書籍に対するニーズも多くある一方で、日本の漫画の流通量は少なく、現地のニーズに応えることが難しい状況です。こうした状況に対して3社は、インド国内に出版社を設立します。新会社では、講談社の『進撃の巨人』や『ブルーロック』などの人気コンテンツを、インド現地版として、マーケティング・製造・出版まで一貫して行います。こうした出版・コンテンツ事業を通じて、価格や品ぞろえの面でインドの漫画ファンの期待に応えるとともに、日本のエンターテインメントの市場拡大を目指します。

【会社概要】

- 会社名：Kodansha India Private Limited.- 株主構成と各社の出資比率：株式会社講談社（81%）、大日本印刷株式会社（14%）、IJ Kakehashi Services Pvt. Ltd. （IJ懸け橋サービシス株式会社） （5%）- Managing Director：栗田宏俊（株式会社講談社取締役）- 資本金：9,500万インドルピー- 会社所在地：インド・デリー- 事業内容：出版およびコンテンツ事業- 会社設立予定と事業開始予定：2026年7月に会社を設立、2026年秋から事業を開始予定

＊ 講談社調べ （総合出版社：出版事業を中心に、雑誌・書籍・デジタルコンテンツ等多様なメディアを展開する出版社）

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