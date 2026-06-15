地域PRの課題を「参加体験」で解決！島根・広島・愛媛のご当地品×参加型Instagramで平均コメント200件超を獲得した子育てコミュニティ施策を自治体向けに提供開始

株式会社マインドシェア

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井祥雅）は、子育てコミュニティ「ママノワ」のInstagramを活用した自治体向け参加型SNS施策を、本格的に提供開始します。

今回の提供開始にあわせ、島根県・広島県・愛媛県を対象に2026年3月に実施した「やまなみしまなみ Instagramキャンペーン」の成果を公開します。3回の実施を通じて、平均コメント数200件超を記録し、地域への関心を生活者の声として可視化することに成功しました。

Instagramキャンペーン実績数値

島根県・広島県・愛媛県を対象に計3回実施。いずれもコメント参加型の投稿設計により高い反応を獲得しました。

自治体向けに本格提供開始

マインドシェアでは、本キャンペーンで得た知見をもとに、自治体・地域事業者向けの「参加型SNS施策パッケージ」として本格提供を開始します。

地域産品の認知拡大、観光誘客、親子体験イベントへの参加促進、移住・関係人口づくりといった自治体ニーズに合わせ、Instagram投稿・モニター・アンケート・記事化・広告配信を組み合わせて設計します。

「見てもらうPR」から「参加してもらうPR」へ

提供メニュー例- コメント参加型Instagramキャンペーン（ご当地品プレゼント連動）- 地域情報アンケート投稿（生活者の関心テーマ把握）- おすすめスポット・グルメ・体験の紹介投稿- モニター募集・口コミ投稿支援- 複数回連続キャンぺーンによる継続的ファン化設計

従来の地域PRは情報発信にとどまりがちで、生活者の印象に残りにくい課題がありました。本施策では、コメントやアンケートを通じて生活者が「気になる」「応募したい」「コメントしたい」という行動を自然に起こせる導線を設計します。

ママノワについて

自治体担当者にとっての活用メリット- 子育て世帯・ファミリー層に対し、広告感を抑えながら地域の魅力に触れる接点をつくれる- コメントを通じて生活者の反応や関心テーマを把握でき、次回施策や観光・イベント企画の改善材料にできる- Instagram上で参加体験を設計できるため、認知拡大から応募・参加・ファン化までを一体で進めやすい- 複数回実施することで、地域キャンペーンの定着や継続的な関係人口づくりに繋げられる

「ママノワ」は、子育て世帯を中心とした会員基盤を活用し、商品モニター、口コミ投稿、WEBアンケート、座談会、親子向け体験企画、SNSキャンペーンなどを展開する子育てコミュニティです。ママたちのリアルな体験や声を通じて、地域産品・観光・体験プログラムなど、地域の魅力を生活者目線で届けることを支援しています。

マインドシェアの地域マーケティングとは

マーケティング支援のマインドシェアでは、35年以上にわたって培ってきたマーケティングノウハウを活かした「マーケティング視点の持続可能な地域活性化」サポートを提供しています。

地域マーケティングサービスページ：https://www.mindshare.co.jp/regional-marketing/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マインドシェア（担当：地域マーケティング事業部）

TEL：03-6823-1216（問い合わせ専用ダイヤル）

MAIL：info@mindshare.co.jp

FORM：https://www.mindshare.co.jp/contact/