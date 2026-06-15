顧客から「選ばれ続ける」リレーションシップの構築へ。ーー「出会えてよかった」を生み出す営業コミュニケーション研修！

研修実施目的

株式会社営業ハック

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

今回の研修は、あらゆる顧客接点において最高の価値を提供するためのテーマ、「出会えてよかった・話せて良かった・お願いしてよかった」と思われるビジネスパーソンになるにはどうすべきか、について実施されました。

「話すこと」を仕事にするプロフェッショナルとして、相手との関係性を一変させるマインドセットと具体的なアクションについて、活発なワークを交えながら学びを深めました。

1. 「話す仕事」の本質――相手がいて初めて生まれる価値

研修の冒頭で語られたのは、コミュニケーションにおける最大の前提です。ビジネスにおいて「世の中の機会損失をなくしていく」ためには、まず目の前の相手を強く意識する必要があります。

- 価値を決めるのは「聞いてくれる人」 自分たちがどれほど素晴らしい提案や、中身のある話を精一杯したとしても、それを「聞いてくれる相手」がいなければ、その言葉の価値はゼロになってしまいます。話す仕事において最も意識すべきなのは、自分の外側にいる「相手の存在」そのものです。2. 良い関係は自ら引き出す――「2：6：2の法則」に学ぶ関わり方

研修では、受講者が過去に関わってきた「社外の素敵な人」を思い出すワークが行われました。

【私たちが「素敵だ」と感じた人の特徴】

- 声のトーンが明るく、話を最後まで遮らずに聞いてくれる- 「クッション言葉」や専門用語を使わない丁寧な配慮がある- 自分のことを覚えていてくれたり、雑談で10分以上盛り上がれる- 新人に対して、あたたかいアドバイスの形で話をしてくれる

本ワーク終了後、講師からは「2：6：2の法則」を用いた重要な視座が提示されました。

2・6・2の法則とは？

一言でいうと、「どんな集団（学校、会社、サークルなど）を作っても、人間の意識や行動の割合は、自然と『2：6：2』の3つのグループに分かれる」という経験則です。

別名「働きアリの法則」とも呼ばれ、全員が優秀なエリートを集めてチームを作っても、なぜか時間の経過とともにこの割合に分かれてしまうと言われています。

上位 2割…自発的で優秀な人 モチベーションが高く、放っておいても成果を出す。ポジティブ。

中位 6割…平均的・普通の人 周囲の環境や状況に影響を受ける。良くも悪くも「普通」の人たち。

下位 2割…消極的・不満が多い人 モチベーションが低く、行動が遅い。またはルールを守らない。

今回の研修ではこの法則を「社内の組織論」としてではなく、「自分が関わる社外の人・お客様の反応」に当てはめて考えています。

- 上位の2割（最初から素敵な人） こちらがどんな接し方をしても、最初から優しく、トーンが明るく、話をしっかり聞いてくれる人。いわば「たまたま出会えたラッキーな相手」です。- 下位の2割（どうしても噛み合わない人） こちらがどれだけ丁寧に接しても、機嫌が悪かったり、話を聞いてくれなかったりする人。相性やタイミングの問題もあるため、ここに執着しすぎると心が折れてしまいます。- 【超重要】中位の6割（こちらの出方次第で変わる人） 実は、世の中のほとんどの人（6割）は、「こちらのアプローチ次第で、素敵にもなれば、冷たくもなる人たち」です。

こうした「出会えてよかった」と思える相手との出会いについて、たまたま相性の良い「素敵な人（上位2割）」に出会えたケースだけでなく、実は「真ん中の6割」の人たちに対して、こちら側がポジティブな関わり方をしたからこそ、相手も快く接してくれたパターンが多分にあるということです。 「相手が素敵だったから」ではなく、「相手の素敵さを引き出す関わり方ができたか」が、プロとしての分岐点になります。

3. 実践：相手の「素敵さ」を引き出すアクションと振る舞い

では、目の前の相手から良い反応を引き出すために、私たちはどのような振る舞いをすべきなのでしょうか。ワークを通じて、明日から実践できる具体的なアクションが整理されました。

- 徹底した事前準備と傾聴： 事前知識をある程度頭に詰めて臨み、わからないことは素直に聞き、相手の話を最後まで聞き届ける。- マインドと非言語の意識： 感謝の気持ちを忘れず、一所懸命に気持ちを込めて話す。また、口角を上げて話す（スマイルボイス）ことで、ポジティブな印象を届ける。まとめ：自分の「出会いデータベース」を最大のヒントに

研修の締めくくりとして、最も大切な行動指針が共有されました。

「まず、自分がやってもらって嬉しかったことを、相手に実践していく」

私たちはこれまでの人生や仕事を通じて、多くの人と出会い、「嬉しかった記憶」のデータベースを自分の中に蓄積しています。自分が「出会えてよかった」と思える人になるための正解は、すべてそのデータベースの中にあります。

受講者からは、「相手の対応に一喜一憂するのではなく、こちらから良い関係を引き出すという主体的な意識が芽生えた」「自分の振る舞い一つで、機会損失を価値に変えられるのだと実感した」といった前向きな感想が寄せられ、マインドセットを大きく変える貴重な契機となりました。

完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は弊社が対応：アポが０件であれば費用0円！

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

営業ハックの営業研修サービスについて

営業ハックではアポ100サービスや営業代行業を通して得た知見をもとに、営業研修サービスも実施しております。「営業組織の底上げを狙いたい」「営業の社内基盤を固めたい」という方がいらっしゃいましたら、営業ハックにお問い合わせ下さい。貴社の営業課題に合わせた解決のご支援をさせていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

研修実施概要

開催日：6月10日(水)11:30～12:00

形式：オンライン

参加人数：約40名

講師プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3F

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/