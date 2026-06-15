たった10秒で自然なボリュームを実現！

RELIVE株式会社▲ EGUSU（エグース）── 薄毛専門美容師が開発した次世代ヘアミスト

RELIVE株式会社（代表取締役：益満 千尋）は、薄毛専門美容師が開発した新発想のヘアスタイリングミスト「EGUSU（エグース）」を、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」(https://camp-fire.jp/projects/948337/view)にて先行販売を開始しました。

EGUSUは、「隠す」のではなく「整える」という発想のもと、濡れた髪にプッシュして乾かすだけで自然なボリュームを実現する薄毛専用スタイリング剤（ヘアミスト）です。年間15,000名以上の薄毛に悩むお客様と向き合ってきた現場経験から生まれた、まったく新しいアプローチのヘアケアアイテムです。

■ 開発背景・課題意識

薄毛に悩む方が日常的に使う整髪剤の多くは、油分や水分が多く含まれており、髪が束になってしまう、また、べたつきや重さによって髪が潰れ、地肌が透けて見えやすくなるという課題がありました。「髪が少ない人ほど、従来の整髪剤が合わない」──この課題を解決すべく、RELIVE株式会社 代表の益満 千尋が自ら研究・開発を進めました。

益満は自身も薄毛に悩んだ経験を持ちながら、薄毛専門美容室「RELIVE」を創業しています。現在は全国30店舗を展開し、年間15,000名以上の施術実績を誇ります。その現場で培った知見のすべてが、EGUSUに凝縮されています。

■ EGUSUの3つの特徴

１. 「整える」発想で、至近距離でも自然なボリューム

▲ RELIVE株式会社 代表取締役 益満 千尋（薄毛専門美容師）

ヘアパウダーなどの「塗って隠す」製品とは根本的に異なり、EGUSUは髪の流れとボリュームバランスを整えることで薄毛をカバーします。無色タイプのため、衣類や枕への色移りがなく、外出前でも気軽に使用可能です。

２. 「バック・トゥ・フロント」の法則に基づいたスタイリング設計

濡れた髪にプッシュして乾かすだけ。頭頂部～後頭部の髪を後ろから前へ乾かすことで、トップに自然なボリュームが生まれます。1日わずか10秒のルーティンが実現できます。

３. 薄毛専門美容師が設計した「黄金バランス」処方

EGUSUを活用すれば、トップはふんわりとしたボリューム、サイドはすっきりと収める「黄金バランス」を実現できます。油分・水分を極力抑えたベタつきにくい処方で、清潔感のある若々しい印象をキープします。

■ こんな方に

■ クラウドファンディング概要

■ 商品詳細

CASE 1：前頭部～頭頂部のU字が気になる方、小笠原様（38歳）CASE 2：頭頂部がペタンとしやすい方、鈴木様（39歳）CASE 3：つむじ・M字が気になる方、福村様（44歳）CASE 4：センターパートの分け目が気になる方、野村様（48歳）- 前頭部～頭頂部のU字ライン- 分け目が気になる方 頭頂部がペタンとしやすい、猫っ毛でボリュームが出ない方- ワックスやスプレーを使うと逆に薄く見えてしまう方- 治療ではなく、日常のスタイリングで印象を変えたい方- つむじ割れ・M字ライン・センターパートの分け目が目立つ方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120544/table/20_1_f5d91ae2398cd7e67427dcd3e2d34ee6.jpg?v=202606151051 ]

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120544/table/20_2_fe09dc1d26c092a998f241d83051defc.jpg?v=202606151051 ]▲ EGUSU 78ml（無色タイプのヘアスタイリングミスト）

■ 本件に関するお問い合わせ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/120544/table/20_3_920f8c0657279f26337deb2000928d68.jpg?v=202606151051 ]

RELIVE株式会社

プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/948337/view

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