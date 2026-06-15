【2年連続大賞受賞の快挙】BRINGメルカリ店、国内最大級のECアワード「Mercari Shops Awards 2025」にてファッション部門・大賞を受賞！

株式会社STAYGOLD

ブランドリユース事業を展開する株式会社STAYGOLD（本社：東京都品川区、代表取締役社長：柏村淳司）は、国内最大級のEコマース表彰イベント「Mercari Shops Awards 2025」において、目覚ましい実績とユーザーからの高い支持を集めたショップに贈られる部門賞「ファッション部門・大賞」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

■ Mercari shops awards 2025とは

月間利用者数2,300万人を超える国内最大級のプラットフォーム「メルカリ」内で展開される「メルカリShops」において、事業者として出店する数多くのショップの中から、年間を通じて極めて高い業績を収め、お客様から多くの支持と高い評価を獲得したショップを表彰する名誉あるアワードです。

■ 受賞について

「メルカリShops」の中で最大の流通規模を誇る、最注目のトップカテゴリー「ファッション（アパレル）」領域。同領域において、2年連続で大賞を受賞できた最大の理由は、アパレルだけでなく「バッグ・ジュエリー」といった高単価商材の力強い牽引による、流通額の大幅な純増にあります。同社が強みとする独自のデータ分析に基づき、プラットフォーム（メルカリShops）のユーザー属性と親和性の高い「ブランド古着」の最適なラインナップを構築し続けたことが結実いたしました。

さらに、これに伴い「新規フォロワー数の順調な獲得」と、「同業他社と比較しても極めて高い水準を誇るレビュー数・高評価の積み上げ」を達成。単なる一時的なトレンドではなく、独自のサプライチェーンによる商品鮮度と、現場の「人の感性」を活かした真摯なカスタマー対応の両立が強固な顧客エンゲージメントを生み出し、圧倒的なリピート率へと繋がっています。

■ 株式会社STAYGOLD Eコマース運営課 藤原 悠祐 より

この度は、昨年に引き続き2年連続となる「ファッション部門」の大賞を受賞できましたこと、大変光栄に存じます。

当店では、お客様にご満足いただける運営を目指し、日々新しい商品のご提供と、丁寧なカスタマー対応に注力してまいりました。その結果、現在では「メルカリ」におけるフォロワー数が50,000人、累計評価数が30,000件を突破し、多くのお客様から厚いご支持をいただけるショップへと成長することができました。

出品商品の圧倒的なラインナップとサービス力を昨年に増して高く評価いただき、2年連続での大賞受賞という結果に結びついたことは、私たちの強みと提供するサービスの価値を改めて実感する大きな自信となっております。

これからも「またBRINGで買いたい！」と思っていただける最高のファッションリユース体験をお届けするため、魅力的なアイテムをさらに拡充し、発信し続けてまいります。

次なる目標として「メルカリShops」の「総合賞」の獲得を目指し、引き続き、チーム一丸となってさらに盛り上げていきたいと思います！

■ 受賞ショップ『BRING』について

『BRING』は、膨大な流通データに基づく市場分析と、商材の価値を見極める「人」の感性を融合させたブランドリユースショップです。 最新トレンドから希少なアーカイブまで、変化する市場ニーズをデータで捉えて最適なラインナップを構築。選び抜かれたアイテムに対し、高度な専門知識を持つスタッフが誠心誠意向き合います。この「確かな商品展開」と「真摯な対応」の両立こそが、他社には真似できないスピード感と圧倒的な安心感の源泉です。 私たちは単なる買取・販売の場ではなく、誠実な対話を通じて「人で選ばれるショップ」であることを最優先に掲げています。熱意あるコミュニケーションを通じ、お客様に「また利用したい」と思って頂ける豊かなリユース体験を追求し続けています。

BRINGメルカリを見る :https://jp.mercari.com/shops/profile/aXQx7LKu3us59Yo7fQmwsk?srsltid=AfmBOooR6fUBKXt8P-C1-Ri5ppb2hx3doTT7SJ3d8g73bYV9_TLzgons

■企業としての想い

株式会社STAYGOLDは、「NEXT REUSE CULTURE（次のリユース文化）」を掲げ、単なる循環型経済の一翼に留まらず、人々のライフスタイルや価値観そのものに新たな選択肢を提示する存在でありたいと考えています。

「信頼されるリユースのパートナー」として、スピード感ある対応、期待を超えるホスピタリティ、そして常に新鮮で刺激的なラインナップを追求。リユースをより身近で愉しい選択肢にするために、これからも“単なる中古品”ではない、価値ある「次の一着・一点」との出会いをお届けしてまいります。

■株式会社STAYGOLD 会社概要

社名：株式会社 STAYGOLD

代表：代表取締役社長 柏村淳司

本社所在地：東京都品川区東五反田2丁目22-9 住友不動産大崎ツインビル 西館 3・4F

電話番号： 03-6427-1153

URL：https://www.staygold-sg.com/

設立年：2014年4月14日

従業員数：686名（2026年4月時点）

資本金：9,000万円

事業内容：リユース買取卸売・小売事業

■自社サービスサイト

▶ BRING｜https://kaitorisatei.info/

▶︎ ブラリバ｜https://brandrevalue.com/

▶︎ 自社ECサイト WASTE_NOT by BRING ｜https://wastenot-official.com/

■自社メディア

▶︎ BRING WARDROBE NEWS

アパレル、シルバーアクセサリーなどの買取・販売専門店「BRING」のスタッフがお届けする総合メディアサイト

URL：https://kaitorisatei.info/bwn/

▶︎ Revalue News Media

時計、ジュエリー、バッグなどの買取専門店「ブラリバ」のスタッフがお届けする総合メディアサイト

URL：https://brandrevalue.com/rnm/

＜お問合わせ＞

株式会社STAYGOLD 広報担当

代表電話：03-6427-1153 / FAX：03-3406-7558

広報直通：070-8823-4881

E-Mail：press@staygold-sg.com