現役医師監修の機能性メディカルウェアブランド「WWS Medical」、ドクターヘリや民間航空機搬送を担う鹿児島県立大島病院 救急科に「メディカルライトMA-1」を導入

株式会社オアシスライフスタイルグループ

作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS／ダブリューダブリューエス」（以下WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ（所在地：東京都千代田区）は、鹿児島県立大島病院の救急科に、WWS Medicalの「メディカルライトMA-1」を導入いただきました。

WWS Medical：https://wws-medical.jp/

WWS Medicalは、「HIGH PERFORMANCE, BE PROFESSIONAL」をコンセプトに、現役医師の監修のもと誕生したメディカルウェアブランドです。独自開発素材「ultimex/アルティメックス」を採用し、医療現場に適した高い機能性と洗練されたデザインを兼ね備えたアイテムを展開しています。

WWS Medical：https://wws-medical.jp/

鹿児島県立大島病院 救急科は、奄美群島の高度救急医療を担う救命救急センターとして、救急外来診療、重症患者の集中治療管理に加え、ドクターヘリや民間航空機を活用した患者搬送など、多岐にわたる医療活動を行っています。奄美群島は大小さまざまな有人離島で構成されており、重症患者の迅速な搬送体制が地域医療において重要な役割を担っています。同院救急科は、地域医療機関と連携しながら、島民の命を守る最後の砦として365日24時間体制で救急医療を支えています。

今回、導入いただいた「メディカルライトMA-1」は、軽量性・ストレッチ性・速乾性・洗濯可能といった機能を備えた高機能アウターです。民間航空機による患者搬送時に着用するジャケットを検討する中で、長時間の移動や限られた機内空間でも快適に着用できる点、さらに医療現場で求められる動きやすさと実用性を兼ね備えている点を評価いただき、導入に至りました。

実際に着用している医療スタッフからは、「救急外来での診療からドクターヘリや民間航空機による患者搬送まで、さまざまな場面で着用しています。ストレッチ性が高く、患者対応や搬送時の動作を妨げることがなく、とにかく動きやすいのが印象的です。長時間の移動や待機が発生する航空搬送でも着疲れしにくく、快適に過ごすことができます。また、自宅で気軽に洗濯できるため日々の管理もしやすく、救急医療の現場に適した一着だと感じています。」との声をいただいております。

今後もWWS Medicalは、医療従事者が本来の業務に集中できる環境づくりをサポートし、医療現場で働く人々の快適性と機能性向上に貢献してまいります。

WWS Medical：https://wws-medical.jp/

- 「メディカルライトMA-1」概要

商 品：メディカルライトMA-1

税込18,700円

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L/4L

カラー：ブラック

機能性：洗濯可・撥水・速乾・ストレッチ・アイロン不要・軽量

商品ページ：https://wws-medical.jp/products/51-1130wb-m

商品説明：スピードと正確さが求められる医療現場でも、ストレスなく動ける軽量設計。柔らかな着心地で、長時間の着用でも快適さが続きます。洗濯機で丸洗い可能。部屋干しでも約3時間で乾くので常に清潔をキープできます。さらに撥水性・ストレッチ性を備え、血液や体液が付着するリスクのある現場でも安心。医療機器や小物類をそれぞれ分けて収納できるようポケットは６つ配置。現場での実用性を追求した、年齢や性別を問わず着用できるプロフェッショナルな一着です。

- 現役医師監修のメディカルウェアブランド「WWS Medical」

WWS Medicalは、「HIGH PERFORMANCE, BE PROFESSIONAL」をコンセプトに、現役医師の監修のもと誕生した機能性メディカルウェアブランドです。独自開発素材「ultimex」を中心に採用し、医療現場に適した高い機能性と洗練されたデザインを兼ね備えたアイテムを展開しています。

WWS Medical公式オンラインストア：https://wws-medical.jp

- 会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F