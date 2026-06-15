42歳、ライター、一念発起して大学で心理学を学び、自分の人生を取り戻した記録『大人になって心理学を学んだら』発売（6/17）。
株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『大人になって心理学を学んだら 子育てが楽になり、週末本屋を開いた』（石川 理恵 ：著）を2026年6月17日に発売いたします。
「専門家になるだけが、心理学の効用じゃない。
ゆず胡椒のように、心理学は人生に風味を付け加えてくれるのだ。
――東畑開人
42歳、ライター、一念発起して大学で心理学を学ぶ！
大人になって心理学を学んだら、
子育てがラクになり、本屋というライフワークにたどり着いた記録
30～60代まで、
大人になって心理学を学んだ11人の、それぞれのケースも収録！
【おわりにより】
大人になって心理学を学ぶと、自分の経験をかけがえのないものだと受け取れるようになる。私は私の経験と学びを掛け合わせて本屋を開いたが、ほかの人にはほかの人の数だけ、掛け算の答えがあるだろう。もちろん仕事にしなくても、日々の人間関係にも学びが活きることは、本書に出てくださったみなさんが口を揃えるように語ってくれた。
目次
・きっかけはピアカウンセリング
・42歳、通信制大学に飛び込む
・心理学ってどんな学問？
・資格の話と理系の授業
・人生のピークは終わった
・40代の職場体験？
・卒業式のくやし涙
・求人応募で落ちまくる
・掛け合わせて本屋になった
・Column 学びとお金
・Column 心を知りたい10の入り口 ほか
著者略歴
石川理恵 （いしかわ・りえ）
ライター・編集者・週末本屋店主
1970年東京生まれ。通信制の美術短大でグラフィックデザインを学び、求人広告制作、DTPオペレーターを経て、弟子入りという形でライターの一歩を踏み出した。2000年よりフリーランスとなり、暮らしまわりの実例取材やインタビュー記事を企画、編集、執筆している。近著に『空き家で暮らす』（加藤郷子との共著・技術評論社）、『自分のために本をつくる ZINE＆リトルプレス ビギナーズガイド』（グラフィック社）などがある。働きながら通信制の大学で心理学を学び、NPO法人での不登校支援などを経て、2023年、地元の東京・東長崎に「こころの本屋」をオープンした。月に数日のみ営業するほか、聞いて書くためのワークショップ、自分史をZINEに綴るクラブなど、少人数でじっくり関わり合う会を開いている。「人の気持ち」が最大の関心事。「自分を責めない、人を責めない」をテーマとし、あらゆる思い込みや呪縛をとくために仕事をしている。
インスタグラム @cocoro_no_honya
書籍概要
書名 ：大人になって心理学を学んだら 子育てが楽になり、週末本屋を開いた
著者 ：石川 理恵
発売日：2026年6月17日
判型 ：四六判
頁数 ：216ページ
定価 ：1,870円（税込）
発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp