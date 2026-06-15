多くのファンからのリクエストに応え、AUTOart「マクラーレン ホンダ MP4/6（アイルトン・セナ）」の再販が決定。

株式会社ゲートウェイ・オートアート・ジャパンAUTOart 1/18 マクラーレン ホンダ MP4/6 日本GP 1991年 #1 （アイルトン・セナ） ※マクラーレンロゴ入り

『マクラーレン ホンダ MP4/6』は、名門F1チーム「マクラーレン」が史上初めてカーボン製モノコックを採用したMP4シリーズの最新シャシーに、新型V12エンジン「ホンダ RA121E」を搭載。

フロントサスペンションや空力パーツの改良などで戦闘力をアップさせ1991年シーズンに登場しました。鈴鹿サーキットで開催された第15戦日本GPではベルガーが優勝。セナは2位に入り自身3度目のドライバーズタイトルを確定させ、4年連続ドライバーズ＆コンストラクターズのダブルタイトルを獲得しました。

オートアートでは、日本でのF1ブーム真っ只中のチャンピオンマシンを入念な取材によってリアルに再現。カウルを外して鑑賞できる圧巻の再現度を誇るエンジン回りやサスペンションなど見どころ満載です。モデルでは”マクラーレン”のロゴ入り、無しの２種をモデル化しました。

＊モデルは人気の為ながらく品切れ状態が続いていましたが、このたび待望の再販が決定しました。

７月下旬発売に向けて予約受注を開始。

公式オンラインストア：https://autoartmodels-jp.shop/

AUTOart 1/18 マクラーレン ホンダ MP4/6 日本GP 1991年 #1 （アイルトン・セナ） ※マクラーレンロゴ入り 品番89140(https://autoartmodels-jp.shop/items/65656b7e5d2d4e0001b4e024)

AUTOart 1/18 マクラーレン ホンダ MP4/6 日本GP 1991年 #1 （アイルトン・セナ） 品番89150(https://autoartmodels-jp.shop/items/65656b7f5d2d4e0001b4e027)

AUTOart 1/18スケール マクラーレン ホンダ MP4/6 の特徴

１.3Dデータとコンポジットダイキャスト製法による正確でシャープな造形モデル化にあたってはホンダの協力の元、内部のカーボン・モノコックやエンジンの細部に至るまで取材。取材時は写真撮影に加え3Dスキャニングも行い、より正確なデータ取りをしました。また、1991年日本GP仕様を再現するのにあたって、当時の写真資料も数多く集め検証を重ねました。２.脱着式カウル＋カーボン・モノコックカウルは脱着式とし、内部のカーボン・モノコックまで詳細に再現しました。実車の強固なカーボン・モノコックの上に薄く軽量なカウルを被せた構造は、「オートアート・コンポジット・ダイキャストモデル(https://www.autoartmodels-jp.com/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/)」のコンセプトと合致し、構造面からも実車を1/18スケールに縮尺したようなリアルさを持っています。独自のABS樹脂を使用したカウルは薄くシャープな造形で、金属では難しい繊細で薄いラインまでも再現しています。モデルのディスプレイに映えるカウルスタンドも付属。形状・色等は当時実際に使用されていたものを参照しました。３.カーボン・モノコックの再現度モノコック全体に渡るカーボン柄は、使用箇所によるカーボン素材（柄）の違いまで忠実に再現。複雑な前後のサスペンション構造も見どころです。タイヤは左右ステア可能。ホイールにはエアバルブも再現。４.エアファンネルまで再現されたV型12気筒エンジンインダクションポッドは脱着式で内部にはエアファンネルまで再現。インタークーラーや”焼け”まで表現されたエキゾーストパイプは金属感にこだわりリアルな質感になっています。５.臨場感あふれるコックピット細かなスイッチ類や配線まで再現されたコックピット。ファブリック製シートベルトと表面の質感まで再現されたシートパーツ。６.普段見る事の難しい車体裏までも再現車体裏も入念に取材し、パネルの切り替えや色味までリアルに再現しています。７.バリエーションAUTOart 1/18 マクラーレン ホンダ MP4/6 日本GP 1991年 #1 （アイルトン・セナ） ※マクラーレンロゴ入り 品番89140AUTOart 1/18 マクラーレン ホンダ MP4/6 日本GP 1991年 #1 （アイルトン・セナ） 89150

（製品情報）

●発売日：2026年７月下旬

●価格：各46,200円（税込）

●スケール：1/18（全長約約25cm）

●開閉ヵ所：脱着式前後カウル

●可動ヵ所：前輪ステア、タイヤ回転

●販売場所：AUTOart公式オンラインストア、ホビーショップ、オンラインショップ など

ミニカーブランド 「オートアート」とは

「オートアート」は1998年に誕生したミニカーブランドです。

旧来の製法に代わる全く新しいオートアート独自の製法「オートアート・コンポジットダイキャストモデル（特許取得）(https://www.autoartmodels-jp.com/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/)」は、リアルでシャープな造形とフル開閉機構が大きな特徴です。

入念な実車取材から再現された正確なボディ形状や艶やかな塗装、チリ（隙間）が合ったボンネットやドアパネル。エンジンルームのオイルキャップや細かな配線、インテリアのメーターやカーペットまで詳細に再現されています。専属工場の厳密な品質管理のもと、各モデルカーは職人の手によりひとつひとつ丁寧に組上げられ完成します。

ブランドの顔とも言える1/18スケールでは、これまでに1,500種類以上をモデル化。

コレクションアイテムとして、世界中のカーファン・モデルカーファンに親しまれています。

そのラインナップは国産車、外車、ヴィンテージカーから最新のスーパースポーツカーまで、現在も多岐にわたり広がり続けています。

●販売元：株式会社ゲートウェイ・オートアート・ジャパン

公式HP：https://www.autoartmodels-jp.com/

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