東芝エレベータ株式会社

東芝エレベータ株式会社（代表取締役社長：鈴木正広、本社：神奈川県川崎市）は、エレベーターに新たな価値を創出するクラウドサービス「ELCLOUD（エルクラウド）」の新サービスとして、管理支援サービスを本日から発売いたします。



新サービス「管理支援サービス」では、スマートフォンなどの携帯端末からエレベーターの運行状況を確認し、管理を支援することが可能となります。具体的には、携帯端末から、エレベーターの運行状況の確認に加え、待機階の変更や運転・休止の切り替えを遠隔で行うことができるパーキング機能を備えています。



また、台風や集中豪雨などにより昇降路内への浸水が予測される場合には、遠隔でエレベーターを最上階に待機させる「台風時パーキング」機能も利用可能です。さらに、換気ファンのオン・オフや動作モード（連続・停止・自動）の切り替えも、状況に応じて遠隔で操作できます。これにより、現地に赴くことなく操作が可能となり、業務の効率化を図ることができます。



当社では、エレベーター管理における「現地確認の負担」「対応の遅れ」「人手不足」といった課題を解決する新サービス「管理支援サービス」を開発しました。本サービスは、見える化と遠隔操作により、効率的で迅速な管理の実現に貢献いたします。



今後も当社はクラウドを活用し、建物の所有者・管理者の皆様に対してエレベーターおよび建物の価値向上に資する新たなサービスを提供するとともに、ご利用者の皆様には快適性・利便性のさらなる向上を追求したサービスの展開を進めてまいります。

●ELCLOUDの管理支援サービスをご利用いただくには、ELCLOUD対応エレベーターであること、ならびに東芝エレベータ株式会社との保守契約の締結が必要となります。

●当社は、本サービスの内容の追加、変更、一部終了等をできるものとします。

●ELCLOUDの詳細については、当社までお問い合わせください。

■東芝エレベータクラウドサービスELCLOUD

https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/eaas/

■管理支援サービス紹介ページ

https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/eaas/kanri.html