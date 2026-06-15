【44,000社中、上位30に選出】フォワード、Wantedly「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」で候補者から高い支持を獲得

株式会社フォワード

「世界中の才能を、解き放て」をミッションに、生成AIを活用した採用支援サービス「エースジョブ」を提供する株式会社フォワード（本社：東京都新宿区、代表取締役：名古屋考平、以下「フォワード」）は、ウォンテッドリー株式会社が主催する「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」において、Wantedly利用企業約44,000社の中から、月間の指名獲得数 上位30社にランクインしたことをお知らせいたします。

■「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」について

「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」は、ウォンテッドリー株式会社が2026年3月に提供を開始した「指名カジュアル面談」機能のリリースを記念して開催されました。

求職者が話したい社員を自ら指名してカジュアル面談をリクエストできるこの機能を活用し、対象期間中（2026年3月9日～3月31日）に最も多くのリクエストを集めた企業を称えるもので、Wantedlyを利用するすべての企業（約44,000社）が審査対象となります。

※ウォンテッドリー株式会社 発表プレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000021198.html

■ フォワードがTOP30にランクイン

今回のグランプリには、多くの大手企業や有名スタートアップが参加する中、フォワードは月間指名獲得数 上位30社にランクインいたしました。

求職者が自ら「この企業の人と話してみたい」と指名する本機能において上位30社に選出されたことは、フォワードが発信するミッション・企業カルチャー・プロダクトへの想い、そして「働くメンバーのリアルな姿」が求職者の皆さまへ真摯に届き、共感いただけている結果であると捉えております。

■ フォワードの採用アプローチ：生成AI活用の採用支援「エースジョブ」の知見を採用広報にも活用

フォワードは、生成AIを活用した採用支援サービス「エースジョブ」を通じて、スカウト文・求人票の自動生成や採用オペレーションの効率化を支援してきました。特許取得済みの生成AI技術により、返信率向上や工数削減を実現し、ローンチから短期間で多数の企業に導入いただいています。

クライアント企業の採用課題に日々向き合う中で培った「求職者の心を動かすコミュニケーション設計」の知見を、自社採用活動にも徹底的に還元しています。Wantedlyを通じた発信では、ミッション「世界中の才能を、解き放て」への想いや、生成AIで採用の未来を切り拓く挑戦のリアルをオープンに伝えてきました。

■ 今後について

フォワードでは、今後もさらなるプロダクト強化と組織基盤の整備を進めながら、候補者の皆さまに対し、フォワードならではのカルチャーと挑戦できる環境をオープンに発信してまいります。生成AIを活用した採用支援のリーディングカンパニーとして、企業と個人のより良いマッチングを実現する採用のあり方を、引き続き前進させてまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社フォワード

代表者：代表取締役 名古屋 考平

所在地：東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワー322号室

事業内容：HR Tech（AI SaaS）事業、有料職業紹介事業

設立：2023年3月1日

資本金（資本準備金含む）：1億円

有料職業紹介業免許番号：13-ユ-315438

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フォワード

担当：広報／イベント事務局

メール：partnership@forward-career.jp

住所：東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワー322号室

関連URL

フォワード公式サイト

https://forward-career.jp/

エースジョブ（サービスサイト）

https://lp.acejob.jp/

エースジョブお問い合わせフォーム

https://lp.acejob.jp/contact

フォワードお問い合わせフォーム

https://forward-career.jp/contact