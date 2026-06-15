職業は葬儀屋＆グラビアのママや大人っぽすぎる12歳ら難敵揃い！？ 年齢不詳美女クイズ衝撃の実年齢にスタジオ大パニック！香取慎吾が高校2年生と予想した美女の年齢は？｜ななにー 地下ABEMA#122

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「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月14日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#122を無料放送いたしました。

（放送URL：https://abema.go.link/kJYXy）

#122は、「一体何歳！？年齢不詳の美女大集合SP！第4弾」と題し、一見同世代に見えるものの、最年長と最年少の年齢差がなんと28歳もある6名の「年齢不詳さん」たちがスタジオに登場し、ななにーメンバーたちが彼女たちの実年齢を見破るべく白熱の推理戦を繰り広げました。

番組前半の予想タイムでは、ななにーメンバーの迷推理が繰り出し、草磲はジャージ姿のDさんに対し「一番上（最年長）ではない。かましですね」と、制作側の意図を深読みする新たな考察用語“かまし”を生み出しスタジオを沸かせます。

一方、香取はDさんに対し「高校2年生。通学で自転車に乗ってます」と独自の妄想推理を展開するも、最終予想では突如「Dはお母さんです」と急変。これにはみちょぱも「（Dの方の）情緒がかわいそう」、キャイ～ン・天野も「何があったんだ、この短期間で」とツッコミが入りました。

さらに、キャイ～ン・ウド鈴木はAさんのショートパンツに「32」というワッペンが貼られていたことから「32歳！」と珍推理を披露しました。

しかし、運命の正解発表ではまさかの全員不正解という結果に…。番組後半では、年齢不詳さんたちの衝撃の実年齢と意外な素顔が次々と明らかになりました。

大人っぽすぎるBさんこときょうかさんは、なんと先日まで小学生だった12歳の中学1年生であることが判明し一同は驚愕。また、落ち着いた佇まいで多くのメンバーが最年長と予想したEさんこと古谷知織理さんは24歳の俳優で、「あえて30代を入れて（演じて）ました」と明かすと、みちょぱは「まんまとやられた」、稲垣も「演技できてた！」と感嘆の声を上げました。

ほかにも、みちょぱに「格闘家の彼女っぽい」と言われていたCさんこと猫乃ここさんは、8歳の子供を持つ30歳のママでありながら「葬儀屋・コスプレ・グラビア」という振り幅が大きすぎる3つの顔を持つことが発覚。

さらに、ウド鈴木が「32歳」と予想したギャルファッションのAさんこと白幡いちほさんは35歳で、プロ格闘家の夫を持ち自身は「ギャルエアバンド」をやっているママだと明かし、ウド鈴木の「32歳予想」に対し「めちゃめちゃ焦りました」と本音をポロリ。また、見事な立ち姿でメンバーを惑わせたFさんこと姫愛さんは17歳の現役高校生であると明かしました。

そして、香取が終始「高校2年生」といじり倒したDさんこと本田恵理奈さんは、実は最年長の40歳でカメレオン俳優であることが判明。香取の妄想通り「（過去に）自転車通学していたのは本当です」と明かし、最後までスタジオを大いに盛り上げました。

年齢不詳さんたちの驚愕の実年齢と、ななにーメンバーの迷推理が飛び交い大盛り上がりとなった『ななにー 地下ABEMA』#122は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.go.link/kJYXy）

次週6月21日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』は傑作選をお届け。さらに、『クソ野郎と美しき世界』から8年ぶりとなる「新しい地図」の映画第2弾であり、2026年6月27日（土）より全国順次公開される映画『バナ穴 BANA_ANA』の撮影の裏側を稲垣、草磲、香取が大告白。キャイ～ンやEXITも「なんだかよくわからない」と語る本作の見どころを語るほか、鬼才・山内ケンジ監督との意外な関係を明かします。さらに、草磲の撮影後の食事会での衝撃ミスの話も…！？ぜひお楽しみに。

■『ななにー 地下ABEMA』#122番組概要

放送日時：2026年6月14日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/kJYXy

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#123放送日時：2026年6月21日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/jo3oy

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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