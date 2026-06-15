「インテリアスタイリスト資格」を新設。お部屋づくりの力を、学んで証明できる時代に。

株式会社Flavor

家具・インテリアブランド「Re:CENO（リセノ）」を運営する株式会社Flavor（京都府京都市／代表取締役 山本 哲也）は、インテリアスタイリングを学び、習得を証明できる民間資格「インテリアスタイリスト資格」を新設しました。

同資格は初級・上級の二段階構成で、まずは入門となる初級の受験受付を2026年6月15日（月）より開始します。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.receno.com/interiorstylist/

■ お部屋づくりの基礎能力を、資格として証明できる

受験は専用アプリから。自宅で取り組めます。

「インテリアスタイリスト資格」は、Re:CENOインテリアスクールが独自に定める民間資格です。

家具選びや照明計画、色彩バランス、レイアウトなど、インテリアスタイリングの基礎能力を身につけ、その習得度を資格として証明します。

レイアウトや配色、家具選びのセオリーで整えた、心地よく美しいお部屋

「インテリアスタイリング」とは、家具を並べるだけではなく、暮らしや動線、居心地までを整える技術です。

本資格では、お部屋全体のバランスを考えながら、美しさと快適さを両立させる方法を理論として学べます。

合格者にウェブで発行される、デジタル版の認定証

本資格の合格は、センスに頼らず、再現性と信頼性のある知識をもとに美しい部屋づくりができることの証明になります。

趣味として暮らしに活かすのはもちろん、将来インテリアを仕事にしたい人の入り口にもなります。

■「初級」と「上級」、2つの段階で学べます

初級・上級の二段階構成。趣味として楽しむ初級から、仕事に活かす上級まで、段階的に学べます。

「インテリアスタイリスト資格」は、初級・上級の二段階構成です。

趣味として暮らしを豊かにする基礎から、仕事に活かせる実践力まで、目的に合わせて段階的に学べる設計になっています。

まず初級で、お部屋づくりの基礎を「受験・合格」を通して習得。

合格後は、趣味としてそのまま暮らしに活かすか、上級へ進んで実践力を高め、仕事に活かすかを選べます。

【初級】趣味として、インテリアを楽しむ

初級で学ぶのは、暮らしを楽しむためのお部屋づくりの基礎

インテリアをもっと楽しみたい方、セオリーを学んでみたい方に向けた入門段階です。

リセノ独自の「インテリアスタイリングのセオリー」を中心に、レイアウト・配色・家具選び・ディスプレイなど、お部屋を美しく整える基礎を体系的に学びます。

感覚で作っていたお部屋に知識が加わることで、表現の幅が広がり、今まで以上にインテリアを楽しめるようになります。

紙の認定証は、後日郵送でお届けします（合格後1～2ヶ月以内）

センスや経験に頼らずとも、賃貸でも、広くなくても、「ふつうのお家を、美しく。」を叶える力が身につきます。

初級は、その基礎をどれだけ身につけたかを測る試験です。



受験は誰でも自宅からオンラインで完結し、受験料は3,300円（税込）、試験時間は50分。

合格者には、習得の証として資格認定証を発行します（合格後1～2ヶ月以内に郵送）。

インテリアスタイリスト資格試験 初級

・受験料 ：3,300円（税込）

・試験時間：50分

・方式 ：オンライン受験（専用アプリ内）

・実施時期：随時

・受験資格：どなたでも受験可

・認定証 ：合格者に証書を発行

【上級】プロとして、仕事に活かす（2026年9月提供予定）

暮らしに合わせて空間を提案するプロへ。

インテリア業界での就職・転職・独立を目指す方に向けた実践段階です。

「趣味」から「仕事」へ、インテリアを「手に職」にするための内容です。

Re:CENOのセオリーを軸に、3DスタイリングやAIシミュレーションの操作、お客様への提案資料づくり、言語化・撮影・プレゼンテーションまで、現場で長く通用する実践スキルを習得します。

理論で裏づけた提案が、信頼につながります。

「なぜこの家具か」「なぜこのレイアウトか」を理論で明確に説明できるようになり、センスではなく再現性のある技術で信頼されるプロをめざせます。

■ 開発背景｜10年以上の研究で、誰もがインテリアを楽しめる社会に

良い家具は手に入っても、美しく組み合わせる知識は、まだ広まっていません。

この資格の出発点にあるのは、長年向き合ってきたインテリアの課題です。

質の良い家具や雑貨は、いまや誰でも手頃に手に入るようになりました。

一方で、それらを「どう組み合わせて、部屋として美しく整えるか」というインテリアスタイリングの知識は、まだ広く浸透しているとは言えません。

お部屋づくりは長らく、独学や感覚に頼りがちでした。

その大きな理由が、インテリアスタイリングを体系立てて学べる方法が、日本にほとんど存在しないことです。

多くの人は雑誌やSNSを参考に、独学や見よう見まねで取り組むしかなく、お部屋づくりはセンスや経験に左右されるものと捉えられてきました。

スクールや書籍・動画でセオリーを伝えてきました。

同社は10年以上にわたり、お部屋を美しく整えるためのインテリアスタイリングを研究し、独自のセオリーとして磨いてきました。

その知見を書籍やスクール、動画を通じて、「ふつうのお家を、美しく」という考え方とともに伝えています。

ただ、学んだ知識が「どれだけ身についたのか」を確かめる方法はありませんでした。

長年研究したセオリーを、習得・証明できる資格にしました。

そこで、長年の研究で培った知見を一つに体系化し、学びの成果を「資格」として証明できるようにしました。

めざすのは、センスに頼らず、真にインテリアスタイリングができる人を育てること。

感覚ではなく知識をもとに、自分の手で美しい住まいをつくれる人を増やしたい。この資格は、そんな想いから生まれました。

■ 初級の学び方｜全22回・15時間以上の講義を、無料で学べる

講義は、Re:CENO公式アプリからいつでも受講可能です。

初級の受験に向けて、合格に必要な知識を学べるオンライン講座を無料で用意しています。

受講は任意で、自分のペースで進められます。

内容は、全22回・合計15時間以上の動画に、確認テストとウェブ記事を加えたもの。

すべてRe:CENO公式アプリ内で受けられます。

主な学習テーマ（一例）

・お部屋作りの前に（基本の考え方）

・ベーススタイリングのセオリー

（レイアウト・家具選び・照明・収納）

・ポイントスタイリングのセオリー

（配色・ディスプレイ・装飾）

書籍『ふつうのお家を、美しく。』書籍は、講義内容のテキストブックに

講義で扱うセオリーは、書籍『ふつうのお家を、美しく。』にまとめられています。

テキストブックとして手元で見返しながら学ぶこともできます。

実店舗で学ぶ「体験型レッスン」も（有料）

オンライン講義に加え、実店舗で学ぶ体験型レッスン（1回3,300円〈税込〉）も用意しています。

ディスプレイやレイアウトなど、手を動かしながら、より実践的に学べます。

■ 今後の展開｜【上級】を2026年9月に提供予定

お客様に提案するプロを育てる上級。2026年9月に提供予定です。

上級は、2026年9月の提供開始に向けて準備を進めています。詳細は特設ページなどで順次お知らせします。

Re:CENOは本資格を通じて、より多くの方に「インテリアを学び、楽しみ、活かす」きっかけを提供してまいります。

■ 検定概要

名称 ：インテリアスタイリスト資格試験 初級

提供開始日：2026年6月15日（月）

検定料 ：3,300円（税込）

試験時間 ：50分

試験方式 ：オンライン受験（専用アプリ内）

受験資格 ：どなたでも受験可

認定証 ：合格者には証書を発行

学習講義 ：全22回・合計15時間以上の動画＋確認テスト＋ウェブ記事（すべて無料／アプリ内）

詳細URL ：https://www.receno.com/interiorstylist/

■ 会社概要

検定の詳細はこちら :https://www.receno.com/interiorstylist/

会社名 ：株式会社Flavor

所在地 ：京都府京都市

代表者 ：代表取締役 山本 哲也

事業内容 ：家具・インテリアブランド「Re:CENO（リセノ）」の運営

京都発のインテリアブランド。2008年よりオンラインストアを開設し、現在は京都、東京、福岡に5店舗を展開。自社メディアや書籍、動画などを通じて、インテリアのセオリーを発信しています。2026年9月には、東京・自由が丘に6店舗目のオープンを予定しています。

■ 本件に関する取材・問い合わせ先

株式会社Flavor

広報担当：武尾

メール ：media@receno.com