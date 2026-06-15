WEB広告高騰・新聞離れの時代に、地域密着の革新。シェア型ポスティング「シェアチラシ」が2026年8月より京都10エリアでサービス開始！

株式会社Design-a

シェア型ポスティングサービス「シェアチラシ」を運営する株式会社Design-a（本社：福岡市博多区、代表取締役：執行孝幸）は、2026年8月より、京都府内の主要10エリアにおいて、新たにサービスの提供を開始することをお知らせいたします。

近年、WEB広告の出稿企業激化に伴う「広告費の高騰」や「費用対効果（ROI）の低下」、さらには若年層を中心とした「新聞購読率の著しい低下」など、従来の主要広告媒体は厳しい状況に直面しています。こうしたマーケティング課題を打破する「第3の選択肢」として、京都の店舗型ビジネスや地域密着型サービスを展開する企業・事業者様を強力にサポートいたします。

■ 京都での新規展開 10エリア一覧

2026年8月より、以下の京都主要エリアにて一斉にサービスをスタートいたします。各地域に根ざしたビジネスの認知拡大・集客に最適化されたエリア選定となっています。

- 四条烏丸- 一乗寺- 山科- 二条- 西京極- 嵯峨太秦- 長岡京- 藤森・丹波橋- 柴竹・下鴨- 桂・上桂



■ 現代の広告市場における「シェアチラシ」の圧倒的優位性

1. WEB広告の「高騰・激化」に対する優位性：無駄のない「通える範囲」への投資

WEB広告は競合の増加によりクリック単価や獲得単価が上昇し続けています。シェアチラシは、実際の店舗に「通える範囲」のエリアにのみピンポイントで広告費用を投下できるため、認知から行動へのハードルが低く、無駄のない高い費用対効果を発揮します。



2. 新聞購読率の低下に対する優位性：「圧倒的な高密度」での情報拡散

新聞折込広告は、新聞を購読していない世帯（特に若年層や単身世帯）には届かないという致命的な弱点があります。シェアチラシは、対象エリアのポストへ直接ポスティングを行うため、新聞の購読状況に関わらず、地域住民へ「高密度」に情報を拡散することが可能です。

3. デジタルから孤立した顧客層への「確実なリーチ」

インターネットを頻繁に利用しないシニア層や、WEB広告をブロック・見落としがちな層に対しても、紙媒体ならではの「手にとる動線」を作ることで、WEBでは決して届かない潜在顧客層へ確実に情報を届けます。



■ 「シェアチラシ」とは

複数の企業・店舗の情報を1枚のチラシにまとめて掲載し、ポスティングを行うシェア型広告サービスです。単独でポスティングや新聞折込を行うよりも大幅にコストを抑えながら、プロのデザイナーによる視認性の高いレイアウトで、地域の生活者へダイレクトに魅力を伝えることができます。

サービス公式サイト： https://share-chirashi.com/



■ 会社概要

社名： 株式会社Design-a

代表者： 代表取締役 執行孝幸

所在地： 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目4-25

設立： 2019年9月

事業内容： シェア型ポスティングサービス「シェアチラシ」の運営、広告企画