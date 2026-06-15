Xmaker、 Metaビジネスパートナーの最高位【バッジ取得パートナー】を獲得

株式会社Xmaker

マーケティング支援と自社ブランドの運営を行う株式会社Xmaker（東京都目黒区、代表取締役：小沢 勲男、クロスメーカー 以下「Xmaker」）は、Meta社が認定するMetaビジネスパートナーにて最上位認定である「バッジ取得パートナー」を獲得しました。

Metaビジネスパートナー最高位【バッジ取得パートナー】とは

Metaビジネスパートナーは、企業に代わってFacebookやInstagramなどMetaプラットフォームの広告キャンペーンを運用・管理する、Meta社公認のパートナー制度です。Meta社が定める基準にもとづき、高度な運用技術・広告運用実績・専門知識を有すると認められた企業に与えられます。

なかでも「バッジ取得パートナー」は、広告運用のパフォーマンスとサービス品質において最高レベルの基準を満たした企業にのみ付与される最上位ステータスです。一定以上の広告運用規模や運用実績などの要件をクリアした企業だけが認定されるため、企業が安心して広告運用を委託するための重要な指標となります。

バッジ取得パートナーには、Meta社より次のような支援・特典が提供されます。

- 【ツール】広告成果やパフォーマンスの分析・改善に役立つ各種ツールの利用- 【リソース】製品の最新情報や業界インサイトへの優先的なアクセス- 【トレーニング】Meta製品に関するトレーニングおよび認定資格取得の機会- 【サポート】Meta社の専門スタッフによる優先的な技術支援- 【認定】Metaビジネスパートナーバッジの付与

これによりXmakerは、Metaの最新テクノロジーをいち早く活用し、クライアントのビジネス成長をこれまで以上に高いレベルで支援できる体制が整いました。

「バッジ取得パートナー」認定の背景｜Xmakerの強み

大手代理店出身者や新規事業の立ち上げ経験者で構成された少数精鋭チームが、広告運用の代行にとどまらず、LTV・ユニットエコノミクスなど「事業の成果」から逆算した提案が可能です。

【Xmakerが選ばれる理由】

- 事業者として自社ブランドを運営する「当事者目線」での提案- 大手代理店で培った広告運用のノウハウと専門性- ブランド戦略・クリエイティブ・運用までをワンストップで支援- 少数精鋭ならではの意思決定の速さと、伴走型のコミュニケーション

今回のバッジ取得パートナー認定は、こうしたXmakerの専門性と、クライアントとともに積み重ねてきた一つひとつの支援実績がMeta社に評価された結果です。

Meta広告・ブランドづくりのご相談について

Xmakerでは、Meta広告（Facebook／Instagram）の運用代行から、ブランド戦略の立案までをワンストップでご支援しています。

- Meta広告の費用対効果（ROAS／CPA）を改善したい- しいブランドや商品の立ち上げを成功させたい- ブランドづくりと広告運用をまとめて任せられるパートナーを探している

このような課題をお持ちの企業様は、ぜひ一度Xmakerにお問い合わせください。経験豊富な少数精鋭チームが、貴社の事業フェーズに合わせて伴走いたします。

▼ご相談・お問い合わせはこちら

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Xmaker総合窓口

info@xmaker.jp

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Xmakerについて

Xmakerはマーケティング支援と自社と他社協業によるブランド開発事業を行っております。

大手代理店出身者や新規事業立ち上げ経験者など少数精鋭部隊で、現在は地域と連携したブランド立ち上げから、上場企業の新規事業立ち上げやスタートアップのPoCを支援しています。

詳細はぜひともウェブサイトをご確認ください。

https://xmaker.jp/

運営ブランド

https://kometote.com/