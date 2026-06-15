発売前重版決定！エンタメ時評で大注目・大島育宙氏初の著書『なぜあなたの感想はふつうなのか』発売（6/17）

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『なぜあなたの感想はふつうなのか 独自の視点で語る技術』（大島育宙：著）を2026年6月17日に発売いたします。

オードリー若林正恭さん、佐久間宣行さん 推薦！

「鑑賞について自分の言葉を持つことは、大切な人や時間との出会いにもつながっている。

この本は、その場所まで、驚くほどなめらかに、そして言い訳を許さず、導いてくれる。」

――オードリー若林正恭

「世界に利用される前に、自分の感性を育てよう。

本書は、その指南書だ。」

――佐久間宣行

エンタメ時評の旗手 初の著書！

独自の鑑賞術・言語化・インプット術を初公開！

YouTube やラジオ・Podcast等で、映画やドラマの時評解説が大人気の大島育宙さんが書き下ろした、初の著書。

他人の感想が気になりすぎる「感想検索病の時代」に、私だけの視点・言葉で語るには？

『花束みたいな恋をした』から『ラストマイル』『PERFECT DAYS』など様々な作品を縦横無尽に解説しながら、独自の感想を生み出す方法、自分だけの軸を持ってインプットするコツを大公開！

目次

第1部：感想検索病の時代

第2部：独自の感想の作り方

第3部：独自の視点を生み出すインプット術

著者略歴

大島育宙（おおしま・やすおき）

1992年生まれ、東京都出身。東京大学法学部卒業。2017年、お笑いコンビ「XXCLUB」でデビュー。タイタン所属。TBSラジオ『こねくと』では毎週火曜の「空閑時評」にレギュラー出演、フジテレビ『週刊フジテレビ批評』ドラマ辛口放談にコメンテーター、Ｅテレ『太田光のつぶやき英語』に英語インタビュアーとしてレギュラー出演。TBS『サンデー・ジャポン』MX『５時に夢中！』『バラいろダンディ』にコメンテーターとして不定期出演。ポッドキャスト「無限まやかし」「炎上喫煙所」「ペーパードライブ」の他、『Quick Japan』『ROCKINONJAPAN』などでの連載も執筆中。YouTubeでは映画やドラマの時評を配信、登録者は16万人(2026年3月時点)。

書籍概要

書名 ：なぜあなたの感想はふつうなのか 独自の視点で語る技術

著者 ：大島 育宙

発売日：2026年6月17日

判型 ：B6変型版

頁数 ：256ページ

定価 ：1,650円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp